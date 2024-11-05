https://sarabic.ae/20241105/النصر-السعودي-يتغلب-على-العين-الإماراتي-بخماسية-في-دوري-أبطال-آسيا-للنخبة-1094521433.html
النصر السعودي يتغلب على العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
النصر السعودي يتغلب على العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
سبوتنيك عربي
تمكن نادي النصر السعودي من التغلب على العين الإماراتي بخمسة أهداف لهدف وحيد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T21:49+0000
2024-11-05T21:49+0000
2024-11-05T21:49+0000
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وتأتي تلك الخسارة للعين لتعتبر الثالثة من أصل 4 مباريات، في البطولة التي يحمل كأسها من العام الماضي.ونجح أندرسون تاليسكا في تسجيل هدفين وكلا من كريستيانو رونالدو وأنجيلو وويسلي هدف للنصر السعودي، فيما أحرز بارك يونج هدف العين الإماراتي الوحيد.وبتلك النتيجة يتوقف العين عند نقطة وحيدة ليقبع في المركز الأخير بمجموعته، في حين نجح النصر في رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث خلف الهلال وأهلي جدة ولكل منهما 12 نقطة.ومع الهزيمة الثقيلة للعين، والتي جاءت بعد خسارته لقب كأس البطل لثلاث قارات أمام النادي الأهلي المصري بثلاثية في "إنتركونتنينتال"، الأسبوع الماضي.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال لاعب سابق بنادي العين الإماراتي إن بطل آسيا يمر بفترة غير جيدة، بعد تراجع النتائج في الوقت الراهن على المستويين المحلي والآسيوي.وأجرت قناة "العربية" مقابلة مع غريب حارب، اللاعب السابق بنادي العين الإماراتي، أوضح من خلالها حول مباراة العين والنصر السعودي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة مساء اليوم، أن وضع الفريق غير جيد آسيويا.
https://sarabic.ae/20241029/الأهلي-يتوج-بطلا-لثلاث-قارات-بعد-التغلب-على-العين-بثلاثية-في-إنتركونتنينتال-1094297770.html
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رياضة, نادي الأهلي, نادي النصر السعودي, منوعات
رياضة, نادي الأهلي, نادي النصر السعودي, منوعات
النصر السعودي يتغلب على العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
تمكن نادي النصر السعودي من التغلب على العين الإماراتي بخمسة أهداف لهدف وحيد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتأتي تلك الخسارة للعين لتعتبر الثالثة من أصل 4 مباريات، في البطولة التي يحمل كأسها من العام الماضي.
ونجح أندرسون تاليسكا في تسجيل هدفين وكلا من كريستيانو رونالدو
وأنجيلو وويسلي هدف للنصر السعودي، فيما أحرز بارك يونج هدف العين الإماراتي الوحيد.
وبتلك النتيجة يتوقف العين عند نقطة وحيدة ليقبع في المركز الأخير بمجموعته، في حين نجح النصر في رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث خلف الهلال وأهلي جدة ولكل منهما 12 نقطة.
ومع الهزيمة الثقيلة للعين، والتي جاءت بعد خسارته لقب كأس البطل لثلاث قارات أمام النادي الأهلي المصري
بثلاثية في "إنتركونتنينتال"، الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال لاعب سابق بنادي العين الإماراتي إن بطل آسيا يمر بفترة غير جيدة، بعد تراجع النتائج في الوقت الراهن على المستويين المحلي والآسيوي.
وأجرت قناة
"العربية" مقابلة مع غريب حارب، اللاعب السابق بنادي العين الإماراتي، أوضح من خلالها حول مباراة العين والنصر السعودي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة مساء اليوم، أن وضع الفريق غير جيد آسيويا.