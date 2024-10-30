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https://sarabic.ae/20241030/أول-تعليق-لرونالدو-بعد-تسببه-بخروج-النصر-من-كأس-الملك-1094311828.html
أول تعليق لرونالدو بعد تسببه بخروج النصر من كأس الملك
أول تعليق لرونالدو بعد تسببه بخروج النصر من كأس الملك
سبوتنيك عربي
تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي في خسارة فريقه أمام التعاون، بعدما أضاع فرصة ذهبية لتغيير النتيجة. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T09:16+0000
2024-10-30T09:16+0000
مجتمع
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أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وتسببت تلك الخسارة في خروج نادي النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء، وهو ما تسبب في تعرض رونالدو لانتقادات واسعة.ورغم ذلك، لم يبدي النجم البرتغالي أي ندم على خروج النصر من كأس الملك، بل اعتبر أنها تحديا يمثل فرصة جديدة للمضي قدما، على حدو ما كتبه على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، مرفقا صورته بقميص النصر وعليه شارة قيادة الفريق.وعلى خلاف عادته، أضاع رونالدو ركلة جزاء حصل عليه فريق النصر في الدقيقة الـ5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتهي النتيجة بهدف نظيف لفريق التعاون.وأقيمت المباراة، أمس الثلاثاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، وعقب خسارة النصر خرج من دور ثمن النهائي.وبهذه النتيجة، فقد النصر ثاني بطولة في الموسم الرياضي الحالي 2024 / 2025، بعدما خسر مسبقا نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، إثر هزيمته أمام الهلال.ومن المقرر أن يستمر عقد رونالدو مع النصر حتى يونيو/ حزيران 2025، رغم أنه لم يحقق أي بطولة منذ انضمامه للفريق في مطلع 2023.يذكر أن النصر تأهل للدور النهائي في النسخة الماضية لبطولة كأس الملك، لكنه خسر النهائي لصالح نادي الهلال.
https://sarabic.ae/20240914/احتفال-أسطوري-من-جماهير-النصر-بوصول-رونالدو-للهدف-900-في-مسيرته-صور-وفيديو-1092699025.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أول تعليق لرونالدو بعد تسببه بخروج النصر من كأس الملك

09:16 GMT 30.10.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEرونالدو وميسي
رونالدو وميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي في خسارة فريقه أمام التعاون، بعدما أضاع فرصة ذهبية لتغيير النتيجة.
وتسببت تلك الخسارة في خروج نادي النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء، وهو ما تسبب في تعرض رونالدو لانتقادات واسعة.
ورغم ذلك، لم يبدي النجم البرتغالي أي ندم على خروج النصر من كأس الملك، بل اعتبر أنها تحديا يمثل فرصة جديدة للمضي قدما، على حدو ما كتبه على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، مرفقا صورته بقميص النصر وعليه شارة قيادة الفريق.
وعلى خلاف عادته، أضاع رونالدو ركلة جزاء حصل عليه فريق النصر في الدقيقة الـ5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتهي النتيجة بهدف نظيف لفريق التعاون.
كابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال التدريبات في أويراس، البرتغال 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
مجتمع
احتفال أسطوري من جماهير النصر بوصول رونالدو للهدف 900 في مسيرته.. صور وفيديو
14 سبتمبر, 03:07 GMT
وأقيمت المباراة، أمس الثلاثاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، وعقب خسارة النصر خرج من دور ثمن النهائي.
وبهذه النتيجة، فقد النصر ثاني بطولة في الموسم الرياضي الحالي 2024 / 2025، بعدما خسر مسبقا نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، إثر هزيمته أمام الهلال.
ومن المقرر أن يستمر عقد رونالدو مع النصر حتى يونيو/ حزيران 2025، رغم أنه لم يحقق أي بطولة منذ انضمامه للفريق في مطلع 2023.
يذكر أن النصر تأهل للدور النهائي في النسخة الماضية لبطولة كأس الملك، لكنه خسر النهائي لصالح نادي الهلال.
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