https://sarabic.ae/20241025/جورجينا-توجه-رسالة-إلى-ملائكة-الرحمة-في-السعودية--1094150437.html
جورجينا توجه رسالة إلى "ملائكة الرحمة" في السعودية
جورجينا توجه رسالة إلى "ملائكة الرحمة" في السعودية
سبوتنيك عربي
وجهت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة شكر إلى كادر طبي سعودي ضم أطباء وممرضين. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T09:08+0000
2024-10-25T09:08+0000
2024-10-25T09:08+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونقلت جورجينا ذات الأصول الأرجنتينية، رسالتها للكادر الطبي السعودي بعد أن كشفت عن تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بالتهاب رئوي، أدى إلى مكوثها في المستشفى في السعودية لمدة 4 أيام لتلقي العلاج.وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي: يجب أن أقول شكرًا جزيلا لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى.وكانت جورجينا قد توارت عن الأنظار لعدة أيام ولم تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تنشط بشكل كبير وتملك عدد كبير من المتابعين.وتحظى جورجينا باهتمام كبير منذ ارتباطها عاطفيا بالنجم البرتغالي عام 2016، وبصفتها أم طفلتي رونالدو ومرافقته في السعودية حيث يعيش تجربة احترافية جديدة مع نادي النصر السعودي.يذكر أن النجم البرتغالي، كان قد انضم إلى صفوف نادي النصر في يناير/كانون الثاني 2023 بعقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.
https://sarabic.ae/20241021/مشجع-يقود-دراجته-من-الصين-إلى-السعودية-للقاء-رونالدو-1093984576.html
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
جورجينا توجه رسالة إلى "ملائكة الرحمة" في السعودية
وجهت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة شكر إلى كادر طبي سعودي ضم أطباء وممرضين.
ونقلت جورجينا ذات الأصول الأرجنتينية، رسالتها للكادر الطبي السعودي بعد أن كشفت عن تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بالتهاب رئوي، أدى إلى مكوثها في المستشفى في السعودية لمدة 4 أيام لتلقي العلاج.
وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي: يجب أن أقول شكرًا جزيلا لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى.
وأضافت صديقة النجم البرتغالي، لقد اعتنوا بي بشكل رائع شكرا لكم جميعا على هذا وأنا ممتنة جدا لتلك الإقامة الرائعة.
وكانت جورجينا قد توارت عن الأنظار لعدة أيام ولم تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تنشط بشكل كبير وتملك عدد كبير من المتابعين.
وتحظى جورجينا باهتمام كبير منذ ارتباطها عاطفيا بالنجم البرتغالي عام 2016، وبصفتها أم طفلتي رونالدو ومرافقته في السعودية حيث يعيش تجربة احترافية جديدة مع نادي النصر السعودي.
يذكر أن النجم البرتغالي، كان قد انضم إلى صفوف نادي النصر في يناير/كانون الثاني 2023 بعقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.