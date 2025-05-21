أضخم 5 مناجم في الجزائر.. مليارات الأطنان من الثروات تحت الأرض
07:25 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 08:05 GMT 21.05.2025)
© Sputnik . Alexey Kudenko/
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تبرز 5 مناجم في الجزائر ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية، التي تعول عليها الدولة لتحقيق نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الوطني.
وتعتبر هذه المشروعات، منطلقا فعليا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات التحويلية وتقليص التبعية للغاز والنفط، معززة بأرقام استثمارية ضخمة وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة.
وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أبرز 5 مناجم في الجزائر تصدرت رؤية البلاد، الرامية إلى استغلال الإمكانات المعدنية الوطنية غير المستغلة، التي لم يكن يُستفاد منها سوى بنسبة 10% فقط حتى وقت قريب.
وتتضمن أبرز 5 مناجم في الجزائر موارد من خام الحديد والفوسفات والزنك والرصاص، بل تمتد آفاقها لتشمل الذهب وحتى الألماس.
ومع توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بجعل الثروات المنجمية ضمن أولويات السياسة الاقتصادية، تسارعت وتيرة العمل على الأرض لإطلاق وتفعيل مشروعات منجمية ضخمة كانت مؤجّلة منذ عقود، وسُخّرت شراكات وطنية ودولية لإنجازها في آجال قياسية.
19 مايو, 12:59 GMT
وتعد الخطوة تحولا فعليا، إذ شهد عام 2023 ما يمكن وصفه بـ"سنة الانبعاث المنجمي"، بعد تدشين عدد من هذه المشروعات في مختلف جهات البلاد، من الجنوب الغربي إلى أقصى الشمال الشرقي.
منجم غار جبيلات
يعتبر منجم غاز جبيلات المشروع الأكبر ضمن أبرز 5 مناجم في الجزائر، باحتياطي ضخم يُقدَّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر.
ويقع المنجم، الذي اكتُشِف عام 1952، جنوب غربي الجزائر، إلا أن استغلاله الفعلي لم يبدأ سوى في عام 2022، ما جعله أحد أكثر المشروعات تأخُّرًا في الجزائر رغم أهميته.
وأُطلِق المشروع في إطار شراكة جزائرية صينية بإشراف الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، والائتلاف الصيني "سي إم إتش"، ليُنتج خلال مرحلته الأولى (2022-2025) ما بين 2 و3 ملايين طن سنويا، ترتفع إلى 50 مليون طن بدءا من 2026، بعد استكمال خط السكة الحديد بطول 950 كيلومترا نحو مدينة بشار.
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منجم جبل عنق
ويعتبر منجم جبل عنق ثاني أكبر مشروع ضمن أبرز 5 مناجم في الجزائر، الذي يمثّل العمود الفقري لمشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد.
وبحسب بيانات قطاع المناجم الجزائري لدى منصة الطاقة المتخصصة، يُغطّي جبل عنق ولايات تبسة، وسوق أهراس، وسكيكدة، وعنابة.
ويُقدّر احتياطي هذا المنجم بـ2.8 مليار طن من الفوسفات، ويهدف المشروع إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام، و6 ملايين طن من مركزات الفوسفات، مع إنتاج نحو 4 ملايين طن من الأسمدة.
ووصلت قيمة الاستثمارات في منجم جبل عنق إلى نحو 7 مليارات دولار، وهو ثمرة شراكة بين شركات وطنية (أسمدال ومناجم الجزائر) وأخرى صينية (ووهان ويونان تيان آن).
منجم تالا حمزة
يمثل منجم تالا حمزة- واد أميزور، أحد المشروعات الجديدة المدرجة في خطط وزارة الطاقة والمناجم، ويقع في منطقة تالة حمزة بولاية بجاية، وتُقدَّر مساحته بـ23.4 هكتارا.
كما يُعد وادي أميزور أحد أبرز 5 مناجم في الجزائر لما يحتويه من احتياطي يُقدّر بـ34 مليون طن من خام الزنك، ما يضعه ضمن العشر الأوائل عالميًا، إذ وُضع حجر أساس المشروع نهاية 2023، في إطار شراكة جزائرية-أسترالية باستثمار قدره 400 مليون دولار.
ومن المقرر دخوله حيز التشغيل في يوليو/تموز (2026)، ويُتوقع أن ينتج المنجم سنويًا نحو 170 ألف طن من الزنك المركز و30 ألف طن من الرصاص، ويوفّر آلاف الوظائف ويخضع لمعايير بيئية صارمة.
منجم أمسمسا
يُعَد منجم الذهب "أمسمسا"، الواقع على بُعد 460 كيلومترًا في منطقة إن قزام غرب ولاية تمنراست، أقصى جنوب البلاد قرب من الحدود مع النيجر، والذي اكتُشِف وطُوِّر بواسطة شركة "جي إم أيه ريسورس بي إل سي"، من أبرز 5 مناجم في الجزائر كونه الأكثر إنتاجًا للذهب في البلاد.
وتبلغ ودائع الذهب في المنجم قرابة 70 طنًا، ويبلغ حجم الاحتياطات فيه نحو 3.38 مليون طن، ويعد عيّنة لأحد المناجم المنتشرة بمنطقة الهقار جنوب الجزائر، ذات التضاريس الجيولوجية الصعبة، والتي يوجد بها العديد من الثروات والمعادن الثمينة.
منجم جبل رقان
رغم عدم دخوله حيز الاستغلال بعد، فإن منطقة جبل رقان بولاية أدرار تُعد من المناطق ذات الإمكانات الكبيرة في إنتاج الألماس، وفق دراسات جيولوجية حديثة.
ويخضع هذا الموقع حاليًا لعمليات استكشاف مكثفة، وقد يتحول مستقبلًا إلى منجم واعد، وهو ما يجعله يدخل ضمن قائمة أبرز 5 مناجم في الجزائر.