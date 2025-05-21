https://sarabic.ae/20250521/أضخم-5-مناجم-في-الجزائر-مليارات-الأطنان-من-الثروات-تحت-الأرض-1100806281.html

أضخم 5 مناجم في الجزائر.. مليارات الأطنان من الثروات تحت الأرض

أضخم 5 مناجم في الجزائر.. مليارات الأطنان من الثروات تحت الأرض

سبوتنيك عربي

تبرز 5 مناجم في الجزائر ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية، التي تعول عليها الدولة لتحقيق نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الوطني. 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T07:25+0000

2025-05-21T07:25+0000

2025-05-21T08:05+0000

اقتصاد

الجزائر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101363/16/1013631615_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_10642745c1017e4ef5458f92f458dea0.jpg

وتعتبر هذه المشروعات، منطلقا فعليا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات التحويلية وتقليص التبعية للغاز والنفط، معززة بأرقام استثمارية ضخمة وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة.وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أبرز 5 مناجم في الجزائر تصدرت رؤية البلاد، الرامية إلى استغلال الإمكانات المعدنية الوطنية غير المستغلة، التي لم يكن يُستفاد منها سوى بنسبة 10% فقط حتى وقت قريب.ومع توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بجعل الثروات المنجمية ضمن أولويات السياسة الاقتصادية، تسارعت وتيرة العمل على الأرض لإطلاق وتفعيل مشروعات منجمية ضخمة كانت مؤجّلة منذ عقود، وسُخّرت شراكات وطنية ودولية لإنجازها في آجال قياسية.منجم غار جبيلاتيعتبر منجم غاز جبيلات المشروع الأكبر ضمن أبرز 5 مناجم في الجزائر، باحتياطي ضخم يُقدَّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر.وأُطلِق المشروع في إطار شراكة جزائرية صينية بإشراف الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، والائتلاف الصيني "سي إم إتش"، ليُنتج خلال مرحلته الأولى (2022-2025) ما بين 2 و3 ملايين طن سنويا، ترتفع إلى 50 مليون طن بدءا من 2026، بعد استكمال خط السكة الحديد بطول 950 كيلومترا نحو مدينة بشار.منجم جبل عنقويعتبر منجم جبل عنق ثاني أكبر مشروع ضمن أبرز 5 مناجم في الجزائر، الذي يمثّل العمود الفقري لمشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد.ويُقدّر احتياطي هذا المنجم بـ2.8 مليار طن من الفوسفات، ويهدف المشروع إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام، و6 ملايين طن من مركزات الفوسفات، مع إنتاج نحو 4 ملايين طن من الأسمدة.ووصلت قيمة الاستثمارات في منجم جبل عنق إلى نحو 7 مليارات دولار، وهو ثمرة شراكة بين شركات وطنية (أسمدال ومناجم الجزائر) وأخرى صينية (ووهان ويونان تيان آن).منجم تالا حمزةيمثل منجم تالا حمزة- واد أميزور، أحد المشروعات الجديدة المدرجة في خطط وزارة الطاقة والمناجم، ويقع في منطقة تالة حمزة بولاية بجاية، وتُقدَّر مساحته بـ23.4 هكتارا.ومن المقرر دخوله حيز التشغيل في يوليو/تموز (2026)، ويُتوقع أن ينتج المنجم سنويًا نحو 170 ألف طن من الزنك المركز و30 ألف طن من الرصاص، ويوفّر آلاف الوظائف ويخضع لمعايير بيئية صارمة.منجم أمسمسايُعَد منجم الذهب "أمسمسا"، الواقع على بُعد 460 كيلومترًا في منطقة إن قزام غرب ولاية تمنراست، أقصى جنوب البلاد قرب من الحدود مع النيجر، والذي اكتُشِف وطُوِّر بواسطة شركة "جي إم أيه ريسورس بي إل سي"، من أبرز 5 مناجم في الجزائر كونه الأكثر إنتاجًا للذهب في البلاد.منجم جبل رقانرغم عدم دخوله حيز الاستغلال بعد، فإن منطقة جبل رقان بولاية أدرار تُعد من المناطق ذات الإمكانات الكبيرة في إنتاج الألماس، وفق دراسات جيولوجية حديثة.ويخضع هذا الموقع حاليًا لعمليات استكشاف مكثفة، وقد يتحول مستقبلًا إلى منجم واعد، وهو ما يجعله يدخل ضمن قائمة أبرز 5 مناجم في الجزائر.بـ"30 مليار دولار"... دولة عربية توقع أكبر صفقة نفطية في تاريخها

https://sarabic.ae/20250519/بينها-دولة-عربية-أكبر-10-دول-منتجة-للفستق-في-العالم-1100740044.html

https://sarabic.ae/20250520/الطاقة-الشمسية-تضيء-القصر-الحكومي-في-دولة-عربية-1100788422.html

https://sarabic.ae/20250520/دولة-عربية-تحصل-على-قرض-بأكثر-من-3-مليارات-دولارت-لتنفيذ-مشاريع-تنموية-رئيسية-1100793042.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, الجزائر