https://sarabic.ae/20250520/الطاقة-الشمسية-تضيء-القصر-الحكومي-في-دولة-عربية-1100788422.html

الطاقة الشمسية تضيء القصر الحكومي في دولة عربية

الطاقة الشمسية تضيء القصر الحكومي في دولة عربية

سبوتنيك عربي

يعتزم العراق تحويل نحو 6 آلاف مبنى حكومي إلى مبانٍ صديقة للبيئة كمرحلة أولية، إذ افتتحت، اليوم الثلاثاء، محطّة طاقة شمسية الخاصة في القصر الحكومي بسعة 2... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T14:06+0000

2025-05-20T14:06+0000

2025-05-20T14:06+0000

العراق

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الطاقة الشمسية

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ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطط الحكومة في تنويع مصادر توليد الكهرباء، إذ بدأ اعتماد التجربة، التي ستولّد كهرباء بحجم 48.5 ميغاواط، في مقرات وزارات الداخلية والمالية والنفط والنقل والتخطيط.ويدعم المشروع تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء في العراق عبر سدّ احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك ما يقرب من 30% من حجم الطاقة المنتجة.وتعمل مشروعات الطاقة الشمسية في العراق على وضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، إذ تستهدف إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

https://sarabic.ae/20250519/وزير-الخارجية-العراقي-هناك-نية-لإطلاق-مبادرات-في-3-دول-عربية-تعاني-من-أزمات-1100748084.html

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