https://sarabic.ae/20250520/الطاقة-الشمسية-تضيء-القصر-الحكومي-في-دولة-عربية-1100788422.html
الطاقة الشمسية تضيء القصر الحكومي في دولة عربية
الطاقة الشمسية تضيء القصر الحكومي في دولة عربية
سبوتنيك عربي
يعتزم العراق تحويل نحو 6 آلاف مبنى حكومي إلى مبانٍ صديقة للبيئة كمرحلة أولية، إذ افتتحت، اليوم الثلاثاء، محطّة طاقة شمسية الخاصة في القصر الحكومي بسعة 2... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T14:06+0000
2025-05-20T14:06+0000
2025-05-20T14:06+0000
العراق
العالم العربي
اقتصاد
الطاقة الشمسية
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ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطط الحكومة في تنويع مصادر توليد الكهرباء، إذ بدأ اعتماد التجربة، التي ستولّد كهرباء بحجم 48.5 ميغاواط، في مقرات وزارات الداخلية والمالية والنفط والنقل والتخطيط.ويدعم المشروع تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء في العراق عبر سدّ احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك ما يقرب من 30% من حجم الطاقة المنتجة.وتعمل مشروعات الطاقة الشمسية في العراق على وضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، إذ تستهدف إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
https://sarabic.ae/20250519/وزير-الخارجية-العراقي-هناك-نية-لإطلاق-مبادرات-في-3-دول-عربية-تعاني-من-أزمات-1100748084.html
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العراق, العالم العربي, اقتصاد, الطاقة الشمسية
العراق, العالم العربي, اقتصاد, الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية تضيء القصر الحكومي في دولة عربية
يعتزم العراق تحويل نحو 6 آلاف مبنى حكومي إلى مبانٍ صديقة للبيئة كمرحلة أولية، إذ افتتحت، اليوم الثلاثاء، محطّة طاقة شمسية الخاصة في القصر الحكومي بسعة 2 ميغاواط، وذلك في مستهل هذا المشروع.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطط الحكومة في تنويع مصادر توليد الكهرباء، إذ بدأ اعتماد التجربة، التي ستولّد كهرباء بحجم 48.5 ميغاواط، في مقرات وزارات الداخلية والمالية والنفط والنقل والتخطيط
.
واعتُمدت التجربة أيضا في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي باختيار 30 موقعًا جامعيًا، والتربية في 56 موقعًا مدرسيًا، والصحة في 54 مركزًا صحيًا، وهيئة المنافذ الحدودية بالاعتماد على الطاقة المتجددة بطاقة متولدة حجمها 47 ميغاواط، مرحلة أولية، بحسب موقع "الطاقة".
ويدعم المشروع تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء في العراق عبر سدّ احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك ما يقرب من 30% من حجم الطاقة المنتجة.
وتعمل مشروعات الطاقة الشمسية في العراق على وضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، إذ تستهدف إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).