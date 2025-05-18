https://sarabic.ae/20250518/المتحدث-الرسمي-لوزارة-الإسكان-العراقية-لـسبوتنيك-اتجهنا-نحو-التوسع-الأفقي-خارج-مراكز-المدن-1100708708.html

المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان العراقية لـ"سبوتنيك": اتجهنا نحو التوسع الأفقي خارج مراكز المدن

المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان العراقية لـ"سبوتنيك": اتجهنا نحو التوسع الأفقي خارج مراكز المدن

سبوتنيك عربي

أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء مع المهندس نبيل الصفار، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة ومدير قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي في... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T15:39+0000

2025-05-18T15:39+0000

2025-05-18T15:39+0000

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وتطرق المسؤول العراقي إلى ملف الاستثمار، ومردود القمة العربية الـ34 على تشجيع وجذب الاستثمارات إلى العراق، وإلى نص الحوار:االمهندس نبيل، أود أن أتحدث معك لبضع دقائق حول النهضة العمرانية التي شهدناها في بغداد، والتي فاقت توقعاتنا. هل يمكنك إعطاءنا فكرة عن مشاريع الإسكان والإعمار، وهذا التطور الملحوظ، ما الذي يحدث في بغداد، أو ما الذي تغير خلال السنوات الأخيرة؟صراحة، منذ تولي الحكومة الحالية، برئاسة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مهامها، كان من أولويات برنامجها الوزاري معالجة ملفات عالقة منذ سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين الخدمات والبنية التحتية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن. من أهم الملفات التي تقع على عاتق وزارة الإعمار والإسكان، معالجة الاختناقات المرورية في شوارع وطرق العاصمة بغداد، وأزمة السكن التي يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة.بدأنا بتشكيل فريق برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان لمتابعة هذين الملفين بشكل منفصل، خلال السنتين الماضيتين، أطلقنا الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية، والتي تشمل إنشاء جسور وأنفاق، تضمنت هذه الحزمة 16 مشروعًا، ونعمل حاليًا على إكمالها جميعًا بحلول نهاية هذا العام، إن شاء الله، لتدخل جميعها الخدمة.حتى الآن، افتتحنا 9 مشاريع خلال فترات زمنية قياسية، إلى جانب أجزاء من مشاريع أخرى. هذه المشاريع الـ16 تُعدّ جزءًا من منظومة عمل متكاملة، حيث قد يشمل المشروع الواحد مُجسّرات وأنفاقًا وتأهيل شوارع.بالتوازي، نتعاون مع أمانة بغداد في تأهيل الشوارع، وزارتنا مسؤولة عن الطرق الخارجية من خلال مديرية الطرق والجسور، بينما تتولى أمانة بغداد الطرق الداخلية. الفريق المشكّل، والذي يضم أيضًا السيد أمين بغداد، يعمل بروح الفريق الجماعي، بدعم كبير من الحكومة.أما الملف الثاني، وهو السكن، فنظرًا لأزمة السكن المتفاقمة في البلاد، اتجهنا إلى إنشاء مدن سكنية خارج مراكز المدن، تضم آلاف الوحدات السكنية، وذلك من خلال شراكات غير مسبوقة. استقطبنا مطورين ومستثمرين، وقدمنا لهم مساحات واسعة من الأراضي. على سبيل المثال، في بغداد، أُحيلت مدينتان سكنيتان: مدينة الجواهري في أبو غريب، ومدينة الورد في النهروان. هاتان المدينتان ستوفران آلاف الوحدات السكنية، مع تخصيص حصة منها للدولة لتوزيعها على الفئات المستحقة. هذه خطوات جادة وملموسة، لاحظها المواطن بنفسه، سواء في مشاريع فك الاختناقات المرورية أو غيرها.في السابق، نتيجة الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة، تأخرت العديد من المشاريع منذ عام 2008 و2009 و2010 وما بعدها. لكن الآن، تم إدراج هذه المشاريع ضمن البرنامج الحكومي، ووضعت على المسار الصحيح، وأُنجزت ودخلت الخدمة. العمل مستمر أيضًا في مشاريع البنية التحتية الأخرى المتعلقة بوزارتنا، مثل الطرق والجسور، والسكن، ومحطات المياه والصرف الصحي. نسعى حاليًا لإنشاء أكثر من 38 محطة للصرف الصحي و35 محطة لمعالجة المياه، موزعة على مختلف المحافظات.المهندس نبيل، لاحظتُ خلال زيارتي للعراق بعد فترة طويلة، أن هناك توسعًا رأسيًا وليس أفقيًا. هل هذا نمط جديد في العراق؟ كانت البلاد تتوسع أفقيًا مع انتشار المساحات الواسعة، لكننا الآن نرى ناطحات سحاب وأبراجًا مرتفعة.نعم، صحيح. بالنسبة للأبراج السكنية، تم التعامل مع هذا الملف من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار. بغداد أصبحت مكتظة، ولم يعد هناك مساحات كافية تتيح فرص استثمارية للبناء الأفقي. البناء العمودي لم يكن سائدًا في العراق سابقًا، لكن نتيجة أزمة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية في هذه المجمعات، مثل الكهرباء، أصبح المواطنون يفضلون السكن فيها. لكن هذا ليس الهدف الرئيسي. كما ذكرت، توسعنا خارج مراكز المدن، مثل مدينة الورد في النهروان ومدينة الجواهري، وهما من المدن السكنية الأفقية وليس العمودية. الهدف هو استغلال المساحات الشاسعة المتاحة واستقطاب المطورين لتلبية احتياجات السكن.كما ذكرت، نجحنا في استقطاب مستثمرين، مثل شركة "أورا" بقيادة السيد نجيب ساويرس، لتنفيذ مدينة "علي الورد". من المشكلات التي واجهناها سابقًا مسألة تخصيص الأراضي. نتيجة الظروف التي مر بها البلد، كان هناك تجاوزات كبيرة على الأراضي، بما في ذلك استملاكات غير قانونية. ولكن، الحمد لله، بفضل الفريق الذي شُكّل برئاسة وزارة الإعمار والإسكان، تمكنا من التغلب على معظم هذه التجاوزات.حاليًا، اتجهنا نحو التوسع الأفقي خارج مراكز المدن. لدينا، على سبيل المثال، مدينة الورد في النهروان، ومدينة الفرسان، ومدينة النهروان 1، بالإضافة إلى مدينة صناعية. إن شاء الله، ستكون النهروان بمثابة عاصمة إدارية جديدة، حيث ستتوفر فيها جميع الخدمات، مثل المستشفيات، المراكز التجارية والخدمية، الجامعات، والطرق. نعمل حاليًا على إنشاء طريق يربط طريق بغداد-الكوت السريع بمدينة النهروان. هذه رؤية متكاملة، ونأمل خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة أن نشهد تغييرًا أكبر في شكل العاصمة بغداد.بالتزامن مع هذه النهضة العمرانية والسكنية، هل هناك خطة منسقة بين الوزارات لتطوير البنية التحتية لمواكبة هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية، التي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة؟بالتأكيد، ما يميز عمل الحكومة الحالية هو التنسيق والعمل كفريق واحد، سواء في مشاريع الطرق أو المشاريع السكنية. كما ذكرت، شُكّل فريق برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، يضم رئيس هيئة الاستثمار، ووزير البيئة، وأمين بغداد، ومحافظي المحافظات المعنية، حيث إن هذه المدن ليست مقتصرة على بغداد، بل تشمل محافظات أخرى. لدينا، على سبيل المثال، مدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة ضفاف كربلاء في كربلاء، ومدينة الجنائن في بابل. هناك أيضًا ست مدن أخرى قيد الإعلان، سيتم إحالتها إلى المطورين والمستثمرين قريبًا.فيما يتعلق بمشاريع الطرق، شُكّلت فرق لإزالة التعارضات، خاصة تلك المتعلقة بخدمات البنية التحتية. صراحة، عندما بدأنا العمل، كانت الخرائط الخاصة بخدمات المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، والكهرباء غير محدثة. لذلك، شُكّلت فرق من الوزارات المعنية لمعالجة أي تعارض يظهر أثناء التنفيذ، مما يضمن استمرار العمل. هناك تنسيق وتوافق عالٍ بيننا وبين باقي مؤسسات الدولة لإنجاز هذه المشاريع، وهذا يعكس الرؤية الحكومية التي تركز على العمل الجماعي لتقديم الخدمات.أعتذر إن أطلت عليك، لكن سؤال أخير: العراق انفتح مؤخرًا على محيطه الإقليمي والدولي. ما هي الشركات التي تتعاملون معها؟ هل هناك شركات عربية أو دولية، وكيف تختارونها؟اعتمدنا أسلوب التأهيل المسبق لاستقطاب الشركات. بفضل الاستقرار الأمني الذي يعيشه العراق حاليًا، نجحنا في استقطاب شركات صينية، تركية، أوكرانية، عربية (مصرية، لبنانية، إماراتية)، وغيرها. لكن، بعيدًا عن جنسيات الشركات، ركزنا على معايير محددة: أن تكون الشركة ذات ملاءة مالية قوية، ولديها خبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة، لتجنب تأخير المشاريع كما حدث في السابق بسبب غياب الموازنات. اشترطنا على الشركات تقديم تعهدات بقدرتها على إنجاز المشاريع دون الاعتماد الكلي على التخصيصات المالية.نجحنا في هذا النهج، وأنشأنا ما يُعرف بـ"القائمة البيضاء" للشركات ذات الأداء المميز. على سبيل المثال، شركة "سام كوليا" أنجزت تقاطع جسر الفنون الجميلة في ثلاثة أشهر، وتعمل حاليًا على جسر الصرافية، مما يعكس كفاءتها. هناك فرص واعدة كثيرة في العراق، واستقطابنا لهذه الشركات العربية والأجنبية سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون.التفاهمات التي تُبرمها الحكومة مع الدول الأوروبية والعربية تفتح مجالات استثمارية كبيرة في العراق. هذا يعزز التنافسية، حيث يؤدي استقطاب شركات ذات كفاءة وقدرات عالية إلى تحسين جودة تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة.أجبتَ عن سؤال كنت سأطرحه حول التمويل، لكن دعني أسألك سؤالًا أخيرًا، مهندس نبيل. بخصوص القمة العربية التي عُقدت في بغداد، ما مردودها على الاستثمار في مشاريع الإسكان وغيرها؟ هل حملت القمة رسالة محددة لتشجيع الاستثمار، جذب الشركات، وتعزيز الثقة بالوضع في العراق؟بالتأكيد، كان أحد أهم أهداف القمة إيصال رسالة إلى الدول العربية والعالم بأن العراق يشهد حاليًا استقرارًا أمنيًا واقتصاديًا، ويوفر فرصا استثمارية وفرص عمل كبيرة. استضافة القمة العربية في بغداد عززت هذا المؤشر.نتطلع إلى استقطاب المزيد من الشركات من خلال التفاهمات ومذكرات التعاون التي أُبرمت على هامش القمة. كما أن تولي العراق رئاسة المجلس الاقتصادي والتنموي خلال العام القادم سيفتح آفاقًا جديدة لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين.شكرًا جزيلًا، المهندس نبيل الصفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والمرافق العامة.وتحياتي لك، شكرًا جزيلًا.

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