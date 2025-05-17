https://sarabic.ae/20250517/وكيل-الخارجية-العراقية-العلاقات-مع-روسيا-مهمة-ومتنوعة-وحضورها-فاعل-في-المنطقة-1100668970.html
وكيل الخارجية العراقية: العلاقات مع روسيا مهمة ومتنوعة وحضورها فاعل في المنطقة
وكيل الخارجية العراقية: العلاقات مع روسيا مهمة ومتنوعة وحضورها فاعل في المنطقة
سبوتنيك عربي
تناول وكيل وزارة الخارجية العراقية، الدكتور هشام العلوي، المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الصندوق العربي لدعم جهود التعافي... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:03+0000
2025-05-17T12:03+0000
2025-05-17T12:03+0000
حصري
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
القمة العربية في بغداد
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/84/1013358479_0:0:3816:2148_1920x0_80_0_0_f36bb768600892a1cd291483afab0098.jpg
وأشار العلوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الموقف الرسمي العراقي يتمثل في الخروج بموقف عربي يُدين الاعتداء على الفلسطينيين في غزة، ويطالب بوقف غطرسة العدو، وتقديم دعم فعلي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات قمة القاهرة، وبدء تمويل صندوق خاص لإعادة إعمار غزة"، لافتا إلى أن "المقترح العراقي يشمل إنشاء صندوق دائم لدعم الدول العربية المتضرّرة من النزاعات والحروب".وشدد على "ضرورة زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، واستثمار الدول العربية لما تملكه من أدوات للضغط على الإدارة الأمريكية والدول الأخرى لوقف العدوان، وتهيئة الظروف لانطلاق عملية الإعمار".كما أعرب وكيل وزارة الخارجية العراقية، عن أمله في "استثمار القمة لبناء نهج عربي جديد يعزّز العمل المشترك، وينهي الحروب والصراعات"، مشيرًا إلى توجه لتشكيل "لجنة وزارية عربية عليا تُعنى بحل الخلافات وتعزيز الاستقرار والإصلاح السياسي والتكامل الاقتصادي"، إلى جانب "الاستفادة من أجواء القمة واجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والقمة التنموية الاقتصادية لاتخاذ قرارات عملية ضمن هذا الإطار".أما بشأن أفق العلاقة مع روسيا، لا سيما بعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الدول العربية إلى القمة الروسية العربية في الخريف، أشار العلوي إلى "أهمية العلاقات القديمة والمتنوّعة بين العراق وروسيا"، مؤكدًا "مكانة روسيا في العالم العربي، ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن وحضورها الفاعل في المنطقة".ولفت إلى أن "مشاركة مبعوث خاص من القيادة الروسية في القمة العربية تُعد مؤشرًا على اهتمام موسكو بتعزيز علاقاتها مع العالم العربي"، معربا عن "أمله في أن تستمر هذه الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، وكذلك بين روسيا والدول العربية".وفي وقت سابق، انطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-دعم-بلاده-للقضايا-العربية-ويدعو-إلى-حلول-جذرية-في-القمة-العربية-الـ34-1100660233.html
https://sarabic.ae/20250517/مستشار-السوداني-لـسبوتنيك-علاقات-تاريخية-تجمع-العراق-بروسيا-والعقوبات-أثرت-على-التبادل-التجاري-1100650390.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/84/1013358479_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_14b89a96263e1e5597549e05d5bf4aa0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في بغداد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في بغداد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وكيل الخارجية العراقية: العلاقات مع روسيا مهمة ومتنوعة وحضورها فاعل في المنطقة
حصري
تناول وكيل وزارة الخارجية العراقية، الدكتور هشام العلوي، المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، معتبرًا أنّ "أهمية القمة تكمن فيما سينتج عنها من توصيات وموقف عربي موحّد، خاصة تجاه القضية الفلسطينية".
وأشار العلوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك
" إلى أن "الموقف الرسمي العراقي يتمثل في الخروج بموقف عربي يُدين الاعتداء على الفلسطينيين في غزة، ويطالب بوقف غطرسة العدو، وتقديم دعم فعلي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات قمة القاهرة، وبدء تمويل صندوق خاص لإعادة إعمار غزة"، لافتا إلى أن "المقترح العراقي يشمل إنشاء صندوق دائم لدعم الدول العربية المتضرّرة من النزاعات والحروب".
وشدد على "ضرورة زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، واستثمار الدول العربية لما تملكه من أدوات للضغط على الإدارة الأمريكية والدول الأخرى لوقف العدوان، وتهيئة الظروف لانطلاق عملية الإعمار".
كما أعرب وكيل وزارة الخارجية العراقية، عن أمله في "استثمار القمة لبناء نهج عربي جديد يعزّز العمل المشترك، وينهي الحروب والصراعات"، مشيرًا إلى توجه لتشكيل "لجنة وزارية عربية عليا تُعنى بحل الخلافات وتعزيز الاستقرار والإصلاح السياسي والتكامل الاقتصادي"، إلى جانب "الاستفادة من أجواء القمة
واجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والقمة التنموية الاقتصادية لاتخاذ قرارات عملية ضمن هذا الإطار".
أما بشأن أفق العلاقة مع روسيا، لا سيما بعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الدول العربية إلى القمة الروسية العربية في الخريف، أشار العلوي إلى "أهمية العلاقات القديمة والمتنوّعة بين العراق وروسيا"، مؤكدًا "مكانة روسيا في العالم العربي، ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن وحضورها الفاعل في المنطقة".
ولفت إلى أن "مشاركة مبعوث خاص من القيادة الروسية في القمة العربية تُعد مؤشرًا على اهتمام موسكو بتعزيز علاقاتها مع العالم العربي"، معربا عن "أمله في أن تستمر هذه الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، وكذلك بين روسيا والدول العربية".
وفي وقت سابق، انطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.