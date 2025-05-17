https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-دعم-بلاده-للقضايا-العربية-ويدعو-إلى-حلول-جذرية-في-القمة-العربية-الـ34-1100660233.html

رئيس الوزراء العراقي يعلن الإسهام بـ40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان

رئيس الوزراء العراقي يعلن الإسهام بـ40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

ألقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمة العراق خلال القمة العربية الـ34، مرحبًا بالقادة العرب باسم الشعب العراقي وضيوف القمة. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T09:22+0000

2025-05-17T09:22+0000

2025-05-17T09:43+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

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وأكد السوداني في كلمته، أن العراق ينتهج سياسة خارجية ترتكز على الشراكة كأولوية، معربًا عن رؤية بلاده لإنهاء الأزمات في المنطقة من خلال دعم الحقوق المشروعة للشعوب، لا سيما الشعب الفلسطيني.وأدان أفعال التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بـ"إيقاف المجازر في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والأراضي المحتلة، وفتح المجال لتدفق المساعدات الإنسانية".كما ناشد بتفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية، مستذكرًا معاناة الأطفال الفلسطينيين الذين يصطفون بالمئات بحثًا عن لقمة طعام.وعلى صعيد لبنان، أعرب السوداني عن دعم العراق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مدينًا الاعتداءات المتكررة على سيادة هذا البلد الشقيق، ومؤكدًا العمل على استعادة دوره واستقراره.وفي سياق متصل، جدد العراق موقفه الداعم لوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، رافضًا أي اعتداء أو هيمنة على الأراضي السورية، مؤكدا استعداد العراق لدعم الأشقاء في سوريا لبناء دولة المواطنة ونظام ديمقراطي عبر عملية انتقالية شاملة تحترم حقوق الشعب السوري وتحارب الإرهاب. وثمن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، معربًا عن أمله في أن يخفف ذلك من معاناة الشعب السوري.كما أكد السوداني موقف العراق الداعم لوحدة اليمن وسيادته، داعيًا إلى إنهاء الصراع والانقسام وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مع دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية شاملة. وفي السودان، شدد على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وحقن الدماء، وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية الحادة. وفي ليبيا، دعا إلى حل شامل مبني على الحوار لتعزيز الاستقرار وإنهاء الانقسام الداخلي.وأشار السوداني إلى ترحيب العراق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، مؤكدًا إيمانه بالحوار كسبيل لتسوية الخلافات، وداعيًا إلى تعزيز آليات العمل المؤسسي لدعم الاستقرار العربي والإقليمي. وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة المضي بروح الأخوة والمسؤولية نحو حلول جذرية تعالج أصل المشكلات، مع إعطاء الأولوية للأمن العربي المترابط.

https://sarabic.ae/20250517/قيادي-في-تحالف-العزم-لـسبوتنيك-انعقاد-القمة-في-بغداد-يعد-نقطة-تحول-في-الواقع-السياسي-العراقي-1100659030.html

https://sarabic.ae/20250517/السوداني-يكتب-رسالة-بخط-يده-بمناسبة-القمة-العربية-بغداد-جمعت-الأشقاء-1100651397.html

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم