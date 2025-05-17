https://sarabic.ae/20250517/مسودة-إعلان-بغداد-تركز-على-القضية-الفلسطينية-وتبحث-أزمات-سوريا-وليبيا-والسودان-1100658078.html

مسودة "إعلان بغداد" تركز على القضية الفلسطينية وتبحث أزمات سوريا وليبيا والسودان

مسودة "إعلان بغداد" تركز على القضية الفلسطينية وتبحث أزمات سوريا وليبيا والسودان

سبوتنيك عربي

عقدت القمة العربية في بغداد اليوم السبت، 17 مايو/أيار 2025، وأصدرت مسودة "إعلان بغداد" التي طالبت بوقف فوري للحرب في غزة وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T08:36+0000

2025-05-17T08:36+0000

2025-05-17T08:36+0000

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ودعت مسودة البيان الختامي لـ"إعلان بغداد"، والتي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، الأطراف السورية إلى حوار وطني شامل، ودعم استمرار العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة دعم الحقوق المائية لمصر والعراق وسوريا.القضية الفلسطينية في صدارة الأولوياتأكدت المسودة مركزية القضية الفلسطينية كـ"قضية الأمة" ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها الحرية، تقرير المصير، إقامة دولة مستقلة، وحق العودة والتعويض للاجئين، كما أدانت الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف الفلسطينيين وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.دعم خطة إعادة إعمار غزةوحثت المسودة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لوقف إراقة الدماء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. كما طالبت بفتح المعابر وتمكين وكالات الأمم المتحدة من العمل، مع رفض أي شكل من أشكال التهجير أو التجويع، معتبرة إياها انتهاكات للقانون الدولي.دعم الخطة العربية الإسلاميةدعت المسودة إلى تقديم الدعم السياسي والمالي للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدت في 4 مارس/آذار 2025، وحثت الدول ومؤسسات التمويل على تسريع تقديم الدعم المالي لإعادة إعمار غزة. كما أيدت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، مع نشر قوات حماية دولية في الأراضي الفلسطينية.سوريا.. حوار وطني ورفض التدخلاتأكدت المسودة احترام خيارات الشعب السوري ودعم وحدة أراضيه، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته. ودعت إلى حوار وطني شامل وعملية سياسية انتقالية، مع الترحيب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا لتسريع إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين.لبنان.. دعم الاستقرار والسيادةأعربت المسودة عن دعم لبنان في مواجهة التحديات، مع الدعوة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وإدانة الخروقات الإسرائيلية، مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية.اليمن والسودان وليبياأكدت المسودة التضامن مع اليمن لتحقيق الاستقرار عبر الحوار الداخلي، ودعت في السودان إلى حل سياسي يحفظ سيادته. وفي ليبيا، دعت إلى حوار وطني، خروج القوات الأجنبية، وتسريع إصدار قوانين انتخابية لإنهاء المرحلة الانتقالية.الصومال والإماراتدعمت المسودة الصومال في تعزيز الأمن والتنمية، وأدانت محاولة اغتيال رئيسه. كما أكدت سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، داعية إيران للتفاوض أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.الأمن المائي والطاقة النوويةشددت المسودة على أهمية الأمن المائي كجزء من الأمن القومي العربي، داعمة حقوق مصر والعراق والسودان وسوريا المائية. كما أيدت إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ودعمت المحادثات الأمريكية-الإيرانية لاستخدام الطاقة النووية سلمياً، مشيدة بدور سلطنة عمان.

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