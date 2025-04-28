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قطر: إعادة إعمار سوريا "أحلام مؤجلة" تصطدم بالأزمات
قطر: إعادة إعمار سوريا "أحلام مؤجلة" تصطدم بالأزمات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "ملفات إعادة إعمار سوريا وغزة، تحولت إلى أحلام مؤجلة على أجندة المجتمع الدولي، بسبب... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T10:12+0000
2025-04-28T10:12+0000
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وقال ابن عبد الرحمن، في الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة من "منتدى الأمن العالمي 2025" المنعقد في الدوحة، اليوم الإثنين: "أطفال غزة وسوريا والسودان وأوكرانيا ليسوا مجرد أرقام في الإحصاءات، بل يمثلون مستقبل الأجيال القادمة"، داعيا إلى "التعامل معهم بما يليق بمكانتهم الإنسانية".كما أشار اَل ثاني إلى أن "النظام الدولي يشهد تحولات جذرية تفرض إعادة تقييم المفاهيم المتعلقة بالأمن"، مشدداً على أن "العالم يحتاج إلى حوار عميق وصادق لمواجهة التحديات المتزايدة".وانتقد "استخدام الغذاء والدواء كسلاح لتحقيق مصالح ضيقة"، مؤكدا أن "ذلك يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، خاصة في ظل ما يجري في قطاع غزة من دمار غير مسبوق منذ أكثر من عام ونصف".وأضاف: "لا يتحقق الأمن الدائم عبر القرارات الفوقية وحدها، بل يتطلب بناء مجتمعات متماسكة قادرة على التعامل مع أزماتها الداخلية والخارجية بفعالية واستدامة".ورأى اَل ثاني، أن "التعامل البناء مع المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني أصبح يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار المستدام، وأن هذه الكيانات أصبحت خط الدفاع الأول في الاستجابة للأزمات".وجدد آل ثاني "تأكيد التزام قطر بمواصلة دورها في بناء السلام"، مشيراً إلى "أهمية الاستمرار في هذه الجهود رغم تعقيدات الساحة الدولية".وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، أمس الأحد، عن "تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة تأتي استمرارا لجهود البلدين في دعم وتعزيز عملية تعافي الاقتصاد السوري الشقيق".وتعد هذه الخطوة مؤشرا على بداية تنسيق خليجي حاسم لدعم سوريا، وذلك بعد تعطل الكثير من الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
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https://sarabic.ae/20250427/الدوحة-ترد-على-قضية-قطر-غيت-مع-إسرائيل-1099937449.html
https://sarabic.ae/20250417/خبراء-لـسبوتنيك-الشراكة-الروسية-القطرية-تعيد-تشكيل-خارطة-الاستقرار-الإقليمي-1099655769.html
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قطر, أخبار سوريا اليوم, غزة, إعادة الإعمار, العالم العربي
قطر, أخبار سوريا اليوم, غزة, إعادة الإعمار, العالم العربي

قطر: إعادة إعمار سوريا "أحلام مؤجلة" تصطدم بالأزمات

10:12 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovicوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "ملفات إعادة إعمار سوريا وغزة، تحولت إلى أحلام مؤجلة على أجندة المجتمع الدولي، بسبب تعدد الأزمات وانخفاض حجم التمويل المخصص لهذه القضايا".
وقال ابن عبد الرحمن، في الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة من "منتدى الأمن العالمي 2025" المنعقد في الدوحة، اليوم الإثنين: "أطفال غزة وسوريا والسودان وأوكرانيا ليسوا مجرد أرقام في الإحصاءات، بل يمثلون مستقبل الأجيال القادمة"، داعيا إلى "التعامل معهم بما يليق بمكانتهم الإنسانية".
وفي حديثه عن سوريا، قال آل ثاني: "نرى دولة يعاد بناؤها، وشعبا يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده، وهناك إدراك لدقة المرحلة التي تمر بها سوريا والحاجة إلى خطاب وطني جامع".
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كما أشار اَل ثاني إلى أن "النظام الدولي يشهد تحولات جذرية تفرض إعادة تقييم المفاهيم المتعلقة بالأمن"، مشدداً على أن "العالم يحتاج إلى حوار عميق وصادق لمواجهة التحديات المتزايدة".
وانتقد "استخدام الغذاء والدواء كسلاح لتحقيق مصالح ضيقة"، مؤكدا أن "ذلك يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، خاصة في ظل ما يجري في قطاع غزة من دمار غير مسبوق منذ أكثر من عام ونصف".
وأشار اَل ثاني إلى أن "دعم الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يفهم على أنه مجرد موقف سياسي، بل هو واجب أخلاقي تؤمن به دولة قطر وتتمسك به كقضية إنسانية راسخة".
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وأضاف: "لا يتحقق الأمن الدائم عبر القرارات الفوقية وحدها، بل يتطلب بناء مجتمعات متماسكة قادرة على التعامل مع أزماتها الداخلية والخارجية بفعالية واستدامة".
ورأى اَل ثاني، أن "التعامل البناء مع المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني أصبح يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار المستدام، وأن هذه الكيانات أصبحت خط الدفاع الأول في الاستجابة للأزمات".
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن "بناء السلام الحقيقي يحتاج إلى فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف، لا سيما أن التجارب أثبتت أن التواصل مع مختلف الفاعلين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل".
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وجدد آل ثاني "تأكيد التزام قطر بمواصلة دورها في بناء السلام"، مشيراً إلى "أهمية الاستمرار في هذه الجهود رغم تعقيدات الساحة الدولية".
وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، أمس الأحد، عن "تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة تأتي استمرارا لجهود البلدين في دعم وتعزيز عملية تعافي الاقتصاد السوري الشقيق".
وتعد هذه الخطوة مؤشرا على بداية تنسيق خليجي حاسم لدعم سوريا، وذلك بعد تعطل الكثير من الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
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