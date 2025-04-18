مستشارة اقتصادية توضح أبعاد دعم السعودية لسوريا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة أمير قطر إلى موسكو هي خطوة مهمة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
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البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250418/مستشارة-اقتصادية-توضح-أبعاد-دعم-السعودية-لسوريا-1099679574.html
مستشارة اقتصادية توضح أبعاد دعم السعودية لسوريا
مستشارة اقتصادية توضح أبعاد دعم السعودية لسوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحف غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لبحث تخفيف العقوبات عن سوريا في حال التزمت بمكافحة الإرهاب، في ظل تحرك عربي لدعم دمشق. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T13:23+0000
2025-04-18T13:23+0000
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وفي وقت سابق تداولت العديد من وسائل الإعلام معلومات حول اعتزام السعودية سداد الديون المترتبة على سوريا للبنك الدولي، تمهيدا لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن ديون سوريا غير المسددة للبنك الدولي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار أمريكي، وهو رقمٌ متواضع إذا قيس بإجمالي ما تملكه المملكة من أدوات تمويل وسيادة مالية، لكنه كان كفيلًا بتجميد قدرة سوريا على الاستفادة من برامج الإقراض والمنح الدولية، وشلّ مسارات تمويل أساسية في البنية التحتية، الخدمات العامة، وبرامج الإعمار التي توقفت لعقد من الزمن.وأشارت إلى أن التحرك السعودي وإن بدا محدودًا من حيث القيمة، فإنه بالغ الدلالة من حيث التوقيت والهدف، إذ يعبّر عن رؤية المملكة 2030 في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة من خلال أدوات التنمية والاستثمار، والتعامل مع أزمات المنطقة بمنهج عملي قائم على التمكين لا التدخل، كما يتكامل مع توجهات المملكة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبناء نفوذ مستدام يعتمد على تحالفات اقتصادية وشراكات استراتيجية.ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، ليس فقط عبر الدخول في مشاريع إعادة الإعمار، بل من خلال تقديم نموذج جديد من "الاستثمارات الاستراتيجية" التي تخدم المصالح السعودية وتُسهم في إعادة توازن التنمية في دول المنطقة. فالصندوق بات أحد أهم أذرع المملكة العالمية، وتحركه في هذا الاتجاه سيكون امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجيته التوسعية ذات البعد السيادي.وفق المستشارة الاقتصادية أن دعم سوريا ماليًا في هذا التوقيت ليس دعمًا لنظام أو موقف، لكنه لشعب انهكته الحرب والحصار، وخطوة نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بمنظومة التنمية الدولية، بعد سنوات من العزل والانهيار.ولفتت إلى أن المبادرة السعودية تحمل في مضمونها رسالة جديدة للعالم، مفادها أن الاستقرار في المنطقة لا يُمكن فرضه عبر الضغوط ولا يُصنع بالمواجهات، بل عبر بناء الأرضية الاقتصادية التي تسمح بنشوء بيئات أكثر أمنًا ومرونة.وفق الغامدي يأتي التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية متسارعة، حيث تعيد الدول الكبرى مراجعة أدوارها، وتتصاعد المنافسة على النفوذ في المناطق المتوترة. وبينما تنسحب بعض القوى أو تتراجع خطوات إلى الوراء، تتقدم المملكة بثبات، لا عبر الجيوش، بل عبر المشاريع، والاتفاقيات، والأدوات الاقتصادية التي باتت لغة الحاضر والمستقبل.وقختمت بقولها أن تسديد ديون سوريا للبنك الدولي ليس فقط فتحًا لباب التمويل، بل هو إعادة كتابة لمعادلة التأثير في المشرق، وأنها لحظة دقيقة تكتبها الرياض على طريقتها، حيث يبدأ النفوذ من الاقتصاد، ويكتمل بالاستثمار في الاستقرار.في مارس/ آذار أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لـ"رويترز" إنها نالت موافقة واشنطن.وفق وسائل إعلام غربية، تشارك سوريا بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من أبريل الجاري.ويحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمّد يسر برنية إلى جانب حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في الاجتماعات التي تعقد في بين 21 و26 نيسان/أبريل، لبحث كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري.
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حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار سوريا اليوم, لبنان, غزة, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار سوريا اليوم, لبنان, غزة, إسرائيل

مستشارة اقتصادية توضح أبعاد دعم السعودية لسوريا

13:23 GMT 18.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayصورة للحظة وصول وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى العاصمة اللبنانية بيروت
صورة للحظة وصول وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
ذكرت صحف غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لبحث تخفيف العقوبات عن سوريا في حال التزمت بمكافحة الإرهاب، في ظل تحرك عربي لدعم دمشق.
وفي وقت سابق تداولت العديد من وسائل الإعلام معلومات حول اعتزام السعودية سداد الديون المترتبة على سوريا للبنك الدولي، تمهيدا لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
من ناحيتها قالت المستشارة الاقتصادية السعودية، نوف الغامدي، إن خطوة المملكة العربية السعودية بتسديد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي هي جزء من تحول أعمق في طريقة إدارة السعودية لدورها الإقليمي.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن ديون سوريا غير المسددة للبنك الدولي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار أمريكي، وهو رقمٌ متواضع إذا قيس بإجمالي ما تملكه المملكة من أدوات تمويل وسيادة مالية، لكنه كان كفيلًا بتجميد قدرة سوريا على الاستفادة من برامج الإقراض والمنح الدولية، وشلّ مسارات تمويل أساسية في البنية التحتية، الخدمات العامة، وبرامج الإعمار التي توقفت لعقد من الزمن.
وأشارت إلى أن التحرك السعودي وإن بدا محدودًا من حيث القيمة، فإنه بالغ الدلالة من حيث التوقيت والهدف، إذ يعبّر عن رؤية المملكة 2030 في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة من خلال أدوات التنمية والاستثمار، والتعامل مع أزمات المنطقة بمنهج عملي قائم على التمكين لا التدخل، كما يتكامل مع توجهات المملكة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبناء نفوذ مستدام يعتمد على تحالفات اقتصادية وشراكات استراتيجية.
مشاهد مثيرة خلال عروض الطيران في "معرض الدفاع العالمي 2024" في السعودية
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طائرة "هوكر سيدلي هوك" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرة &quot;هوكر سيدلي هوك&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة "هوكر سيدلي هوك" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام &quot;تشنغدو J-10&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
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طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات "إف-5" التابعة لفريق "النجوم التركية"، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في "معرض الدفاع العالمي 2024" في الرياض.

طائرات &quot;إف-5&quot; التابعة لفريق &quot;النجوم التركية&quot;، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
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طائرات "إف-5" التابعة لفريق "النجوم التركية"، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في "معرض الدفاع العالمي 2024" في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات "بانافيا تورنادو" و"يوروفايتر تايفون" و"ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرات &quot;بانافيا تورنادو&quot; و&quot;يوروفايتر تايفون&quot; و&quot;ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي&quot; التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرات "بانافيا تورنادو" و"يوروفايتر تايفون" و"ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة هجومية أمريكية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرة هجومية أمريكية من طراز &quot;إيه-10 ثاندر بولت&quot; في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة هجومية أمريكية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

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مقاتلات متعددة الأغراض "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

مقاتلات متعددة الأغراض &quot;تشنغدو J-10&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Nina Padalko
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مقاتلات متعددة الأغراض "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس "تيمبيست" (المملكة المتحدة) في معرض "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس &quot;تيمبيست&quot; (المملكة المتحدة) في معرض &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Nina Padalko
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نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس "تيمبيست" (المملكة المتحدة) في معرض "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة "إف-5" تابعة لفريق "النجوم التركية" للاستعراضات الجوية في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرة &quot;إف-5&quot; تابعة لفريق &quot;النجوم التركية&quot; للاستعراضات الجوية في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة "إف-5" تابعة لفريق "النجوم التركية" للاستعراضات الجوية في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76 أم دي – 90 أ"، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في المملكة العربية السعودية.

طائرة النقل العسكرية الروسية &quot;إيل-76 أم دي – 90 أ&quot;، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في المملكة العربية السعودية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76 أم دي – 90 أ"، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في المملكة العربية السعودية.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض "تشنغدو جيه-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض &quot;تشنغدو جيه-10&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Nina Padalko
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المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض "تشنغدو جيه-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

1/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة "هوكر سيدلي هوك" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

2/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

3/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرات "إف-5" التابعة لفريق "النجوم التركية"، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في "معرض الدفاع العالمي 2024" في الرياض.

4/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرات "بانافيا تورنادو" و"يوروفايتر تايفون" و"ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

5/10
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة هجومية أمريكية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

6/10
© Sputnik . Nina Padalko
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مقاتلات متعددة الأغراض "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

7/10
© Sputnik . Nina Padalko
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نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس "تيمبيست" (المملكة المتحدة) في معرض "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

8/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة "إف-5" تابعة لفريق "النجوم التركية" للاستعراضات الجوية في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

9/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76 أم دي – 90 أ"، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في المملكة العربية السعودية.

10/10
© Sputnik . Nina Padalko
/
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المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض "تشنغدو جيه-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، ليس فقط عبر الدخول في مشاريع إعادة الإعمار، بل من خلال تقديم نموذج جديد من "الاستثمارات الاستراتيجية" التي تخدم المصالح السعودية وتُسهم في إعادة توازن التنمية في دول المنطقة. فالصندوق بات أحد أهم أذرع المملكة العالمية، وتحركه في هذا الاتجاه سيكون امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجيته التوسعية ذات البعد السيادي.
وشددت على أن الخطوة لا تقف عند البعد المالي أو الاستثماري فقط، بل تنطلق من بعد إنساني وتنموي واضح، وأن المملكة لا تسعى فقط لتوسيع نفوذها، بل لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة دورة الحياة إلى شعوب فقدت الأمن والخدمات والأمل.
وفق المستشارة الاقتصادية أن دعم سوريا ماليًا في هذا التوقيت ليس دعمًا لنظام أو موقف، لكنه لشعب انهكته الحرب والحصار، وخطوة نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بمنظومة التنمية الدولية، بعد سنوات من العزل والانهيار.
ولفتت إلى أن المبادرة السعودية تحمل في مضمونها رسالة جديدة للعالم، مفادها أن الاستقرار في المنطقة لا يُمكن فرضه عبر الضغوط ولا يُصنع بالمواجهات، بل عبر بناء الأرضية الاقتصادية التي تسمح بنشوء بيئات أكثر أمنًا ومرونة.
"عالم موازي" في السعودية... مشروع نيوم يقدم تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOM

تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022

تُظهر صورة قدمتها &quot;نيوم&quot; السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2023 / NEOM

تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022

© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
9/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
10/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
1/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
2/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
3/11
© AFP 2023 / NEOM

تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022

4/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
5/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
6/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
7/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
8/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
9/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
10/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
11/11
© AFP 2023 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
وفق الغامدي يأتي التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية متسارعة، حيث تعيد الدول الكبرى مراجعة أدوارها، وتتصاعد المنافسة على النفوذ في المناطق المتوترة. وبينما تنسحب بعض القوى أو تتراجع خطوات إلى الوراء، تتقدم المملكة بثبات، لا عبر الجيوش، بل عبر المشاريع، والاتفاقيات، والأدوات الاقتصادية التي باتت لغة الحاضر والمستقبل.
وقختمت بقولها أن تسديد ديون سوريا للبنك الدولي ليس فقط فتحًا لباب التمويل، بل هو إعادة كتابة لمعادلة التأثير في المشرق، وأنها لحظة دقيقة تكتبها الرياض على طريقتها، حيث يبدأ النفوذ من الاقتصاد، ويكتمل بالاستثمار في الاستقرار.
في مارس/ آذار أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لـ"رويترز" إنها نالت موافقة واشنطن.
وفق وسائل إعلام غربية، تشارك سوريا بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من أبريل الجاري.
ويحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمّد يسر برنية إلى جانب حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في الاجتماعات التي تعقد في بين 21 و26 نيسان/أبريل، لبحث كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري.
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