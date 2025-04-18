https://sarabic.ae/20250418/مستشارة-اقتصادية-توضح-أبعاد-دعم-السعودية-لسوريا-1099679574.html

مستشارة اقتصادية توضح أبعاد دعم السعودية لسوريا

مستشارة اقتصادية توضح أبعاد دعم السعودية لسوريا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحف غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لبحث تخفيف العقوبات عن سوريا في حال التزمت بمكافحة الإرهاب، في ظل تحرك عربي لدعم دمشق. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T13:23+0000

2025-04-18T13:23+0000

2025-04-18T13:23+0000

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وفي وقت سابق تداولت العديد من وسائل الإعلام معلومات حول اعتزام السعودية سداد الديون المترتبة على سوريا للبنك الدولي، تمهيدا لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن ديون سوريا غير المسددة للبنك الدولي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار أمريكي، وهو رقمٌ متواضع إذا قيس بإجمالي ما تملكه المملكة من أدوات تمويل وسيادة مالية، لكنه كان كفيلًا بتجميد قدرة سوريا على الاستفادة من برامج الإقراض والمنح الدولية، وشلّ مسارات تمويل أساسية في البنية التحتية، الخدمات العامة، وبرامج الإعمار التي توقفت لعقد من الزمن.وأشارت إلى أن التحرك السعودي وإن بدا محدودًا من حيث القيمة، فإنه بالغ الدلالة من حيث التوقيت والهدف، إذ يعبّر عن رؤية المملكة 2030 في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة من خلال أدوات التنمية والاستثمار، والتعامل مع أزمات المنطقة بمنهج عملي قائم على التمكين لا التدخل، كما يتكامل مع توجهات المملكة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبناء نفوذ مستدام يعتمد على تحالفات اقتصادية وشراكات استراتيجية.ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، ليس فقط عبر الدخول في مشاريع إعادة الإعمار، بل من خلال تقديم نموذج جديد من "الاستثمارات الاستراتيجية" التي تخدم المصالح السعودية وتُسهم في إعادة توازن التنمية في دول المنطقة. فالصندوق بات أحد أهم أذرع المملكة العالمية، وتحركه في هذا الاتجاه سيكون امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجيته التوسعية ذات البعد السيادي.وفق المستشارة الاقتصادية أن دعم سوريا ماليًا في هذا التوقيت ليس دعمًا لنظام أو موقف، لكنه لشعب انهكته الحرب والحصار، وخطوة نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بمنظومة التنمية الدولية، بعد سنوات من العزل والانهيار.ولفتت إلى أن المبادرة السعودية تحمل في مضمونها رسالة جديدة للعالم، مفادها أن الاستقرار في المنطقة لا يُمكن فرضه عبر الضغوط ولا يُصنع بالمواجهات، بل عبر بناء الأرضية الاقتصادية التي تسمح بنشوء بيئات أكثر أمنًا ومرونة.وفق الغامدي يأتي التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية متسارعة، حيث تعيد الدول الكبرى مراجعة أدوارها، وتتصاعد المنافسة على النفوذ في المناطق المتوترة. وبينما تنسحب بعض القوى أو تتراجع خطوات إلى الوراء، تتقدم المملكة بثبات، لا عبر الجيوش، بل عبر المشاريع، والاتفاقيات، والأدوات الاقتصادية التي باتت لغة الحاضر والمستقبل.وقختمت بقولها أن تسديد ديون سوريا للبنك الدولي ليس فقط فتحًا لباب التمويل، بل هو إعادة كتابة لمعادلة التأثير في المشرق، وأنها لحظة دقيقة تكتبها الرياض على طريقتها، حيث يبدأ النفوذ من الاقتصاد، ويكتمل بالاستثمار في الاستقرار.في مارس/ آذار أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لـ"رويترز" إنها نالت موافقة واشنطن.وفق وسائل إعلام غربية، تشارك سوريا بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من أبريل الجاري.ويحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمّد يسر برنية إلى جانب حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في الاجتماعات التي تعقد في بين 21 و26 نيسان/أبريل، لبحث كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري.

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