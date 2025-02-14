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الكاميرات ترصد ما فعله وزيرا خارجية السعودية وسوريا معا.. لقطة تثير تفاعلا واسعا
الكاميرات ترصد ما فعله وزيرا خارجية السعودية وسوريا معا.. لقطة تثير تفاعلا واسعا
سبوتنيك عربي
أثار وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر لقاءه مع وزير الخارجية السعودي، الأمير... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T16:14+0000
2025-02-14T16:14+0000
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جاءت لقطات الفيديو والصور المتداولة خلال مشاركتهما في مؤتمر باريس الوزاري بشأن سوريا، الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وعلق المتابعون على ما وصفوه بـ"الحديث الودي الباسم" الذي دار بين الوزيرين بعدما طلب وزير الخارجية السعودي من نظيره السوري أن يقف إلى جواره لالتقاط صورة خلال المؤتمر.وناقش المشاركون في المؤتمر توحيد الجهود الدولية للحفاظ على سيادة سوريا وأمنها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى بحث سبل دعم تنسيق المساعدات مع الشركاء الرئيسيين، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية السعودية. يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مستجدات الأحداث في سوريا وسبل دعم أمنها واستقرارها.وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "ولي العهد تمنى للشرع التوفيق بتحقيق طموحات الشعب السوري"، مشيرة إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية شكر ولي العهد على مواقف المملكة تجاه سوريا وشعبها.وأضافت الوكالة، في بيان سعودي، أن ولي العهد والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، "بحثا أوجه العلاقة الثنائية وسبل تعزيزها واستعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

الكاميرات ترصد ما فعله وزيرا خارجية السعودية وسوريا معا.. لقطة تثير تفاعلا واسعا

16:14 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
 وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
تابعنا عبر
أثار وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر لقاءه مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.
جاءت لقطات الفيديو والصور المتداولة خلال مشاركتهما في مؤتمر باريس الوزاري بشأن سوريا، الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعلق المتابعون على ما وصفوه بـ"الحديث الودي الباسم" الذي دار بين الوزيرين بعدما طلب وزير الخارجية السعودي من نظيره السوري أن يقف إلى جواره لالتقاط صورة خلال المؤتمر.
وناقش المشاركون في المؤتمر توحيد الجهود الدولية للحفاظ على سيادة سوريا وأمنها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى بحث سبل دعم تنسيق المساعدات مع الشركاء الرئيسيين، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية السعودية.
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مستجدات الأحداث في سوريا وسبل دعم أمنها واستقرارها.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "ولي العهد تمنى للشرع التوفيق بتحقيق طموحات الشعب السوري"، مشيرة إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية شكر ولي العهد على مواقف المملكة تجاه سوريا وشعبها.
وأضافت الوكالة، في بيان سعودي، أن ولي العهد والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، "بحثا أوجه العلاقة الثنائية وسبل تعزيزها واستعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة".
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