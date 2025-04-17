https://sarabic.ae/20250417/رجل-أعمال-قطري-استثماراتنا-في-روسيا-تجاوزت-13-مليار-دولار-وفرص-التعاون-تتوسع-1099623187.html
رجل أعمال قطري: استثماراتنا في روسيا تجاوزت 13 مليار دولار وفرص التعاون تتوسع
رجل أعمال قطري: استثماراتنا في روسيا تجاوزت 13 مليار دولار وفرص التعاون تتوسع
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال القطريين، سعود عمر المانع، إن "بلاده ترى في السوق الروسية فرصًا استثمارية واعدة في الكثير من القطاعات كالسياحة، الصحة،... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:37+0000
2025-04-17T09:37+0000
2025-04-17T09:37+0000
روسيا
قطر
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وأوضح المانع خلال منتدى الأعمال الروسي القطري الذي انطلق، اليوم الخميس، أن "الوفد القطري الذي يزور موسكو حالياً جاء تحديداً لاستكشاف هذه الفرص"، وأضاف: "قطر استثمرت بالفعل حوالي 13 مليار دولار في روسيا".وأكد المانع أن "تطوير التعاون بين رجال الأعمال في البلدين يمضي قدماً، من خلال اللقاءات والمؤتمرات المشتركة"، مشدداً على "أهمية التواصل المباشر بين المستثمرين من الجانبين لتعزيز الشراكات، وبناء مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة".وفي وقت سابق اليوم الخميس، انطلق منتدى الأعمال الروسي القطري، في العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة تطوير التفاعلات المالية والاستثمارية المستدامة، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والبنية التحتية الحضرية، فضلاً عن آفاق العلاقات في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250417/انطلاق-منتدى-الأعمال-الروسي-القطري-في-موسكو-فيديو-1099618678.html
قطر
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روسيا, قطر
رجل أعمال قطري: استثماراتنا في روسيا تجاوزت 13 مليار دولار وفرص التعاون تتوسع
قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال القطريين، سعود عمر المانع، إن "بلاده ترى في السوق الروسية فرصًا استثمارية واعدة في الكثير من القطاعات كالسياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، وغيرها الكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى".
وأوضح المانع خلال منتدى الأعمال الروسي القطري الذي انطلق، اليوم الخميس، أن "الوفد القطري
الذي يزور موسكو حالياً جاء تحديداً لاستكشاف هذه الفرص"، وأضاف: "قطر استثمرت بالفعل حوالي 13 مليار دولار في روسيا".
وأشار المانع إلى أن "رجال الأعمال القطريين مهتمون بشكل خاص بالاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والصحة، والزراعة داخل روسيا، في حين تركز الاستثمارات الحكومية على قطاعات الطاقة والنفط والغاز".
وأكد المانع أن "تطوير التعاون بين رجال الأعمال في البلدين يمضي قدماً، من خلال اللقاءات والمؤتمرات المشتركة
"، مشدداً على "أهمية التواصل المباشر بين المستثمرين من الجانبين لتعزيز الشراكات، وبناء مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، انطلق منتدى الأعمال الروسي القطري، في العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة تطوير التفاعلات المالية والاستثمارية المستدامة، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والسياحة
والبنية التحتية الحضرية، فضلاً عن آفاق العلاقات في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.