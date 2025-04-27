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لافروف: روسيا ستواصل ضرب المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب
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دولتان عربيتان تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار
دولتان عربيتان تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، اليوم الأحد، عن "تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T14:29+0000
2025-04-27T14:29+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية- واس، أن "وزارتي المالية في كلا البلدين الخليجيين أكدت أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتعزيز عملية تعافي الاقتصاد السوري الشقيق".وأضاف البيان أن "سداد متأخرات سوريا سيتيح حصولها على مخصصات من البنك الدولي قريبا لدعم قطاعات ملحة"، داعيا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا.وكانت وسائل إعلام غربية أفادت بأن دولة عربية خليجية تعتزم سداد الديون المستحقة على سوريا لدى البنك الدولي.ونقلت تلك الوسائل عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن المملكة العربية السعودية تعتزم سداد ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، مضيفة: "سداد تلك الديون سيمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في سوريا".وتعد هذه الخطوة السعودية مؤشرًا على بداية تنسيق خليجي حاسم لدعم سوريا، وذلك بعد تعطل الكثير من الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين أعوام 2010-2020.وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد قال في تقرير صدر في فبراير/ شباط الماضي: "لقد لعبت العقوبات دورًا رئيسيًا في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة وزيادة تكاليف الاستيراد والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية".يشار إلى أن ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي تبلغ نحو 15 مليون دولار، ويجب سداد هذه الديون قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على منح أو تقديم أي مساعدات أخرى، فيما تعاني دمشق من نقص حاد في العملات الأجنبية، كما أن خطة سابقة لسداد هذه الديون باستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لم تتحقق.
https://sarabic.ae/20250421/بيان-مصري-سعودي-مشترك-يؤكد-ضرورة-الحفاظ-على-وحدة-سوريا-وإدانة-الانتهاكات-الإسرائيلية--1099768052.html
https://sarabic.ae/20250130/دمشق-والدوحة-تناقشان-وضع-إطار-شامل-لإعادة-إعمار-سوريا-خلال-زيارة-أمير-قطر-1097312128.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

دولتان عربيتان تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار

14:29 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، اليوم الأحد، عن "تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية- واس، أن "وزارتي المالية في كلا البلدين الخليجيين أكدت أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتعزيز عملية تعافي الاقتصاد السوري الشقيق".
وأضاف البيان أن "سداد متأخرات سوريا سيتيح حصولها على مخصصات من البنك الدولي قريبا لدعم قطاعات ملحة"، داعيا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا.
اجتماه لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
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وكانت وسائل إعلام غربية أفادت بأن دولة عربية خليجية تعتزم سداد الديون المستحقة على سوريا لدى البنك الدولي.
ونقلت تلك الوسائل عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن المملكة العربية السعودية تعتزم سداد ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي، مضيفة: "سداد تلك الديون سيمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في سوريا".
وتعد هذه الخطوة السعودية مؤشرًا على بداية تنسيق خليجي حاسم لدعم سوريا، وذلك بعد تعطل الكثير من الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين أعوام 2010-2020.
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وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد قال في تقرير صدر في فبراير/ شباط الماضي: "لقد لعبت العقوبات دورًا رئيسيًا في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة وزيادة تكاليف الاستيراد والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية".
يشار إلى أن ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي تبلغ نحو 15 مليون دولار، ويجب سداد هذه الديون قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على منح أو تقديم أي مساعدات أخرى، فيما تعاني دمشق من نقص حاد في العملات الأجنبية، كما أن خطة سابقة لسداد هذه الديون باستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لم تتحقق.
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