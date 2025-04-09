https://sarabic.ae/20250409/وزير-الدفاع-اللبناني-اجتماع-السعودية-فتح-الباب-أمام-مرحلة-جديدة-في-العلاقات-بين-بلادنا-وسوريا-1099392763.html

وزير الدفاع اللبناني: اجتماع السعودية فتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين بلادنا وسوريا

وزير الدفاع اللبناني: اجتماع السعودية فتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين بلادنا وسوريا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسي، اليوم الأربعاء، أن الجيش يحتاج إلى دعم إضافي، والتهريب هو السبب الأساسي لوقوع المشاكل الحدودية مع سوريا. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T20:56+0000

2025-04-09T20:56+0000

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات اللواء ميشال منسي جاءت خلال لقائه بنقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة.وأكد الوزير اللبناني أن "الاجتماع الذي عقد في السعودية في 28 مارس/آذار الماضي، فتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان وسوريا، مضيفا "بكل صراحة وشفافية، إن كل المشاكل اليوم يتم إلقائها على الجيش، وأنا أختصر هذه الحال بجواب واحد: أطعموا الجيش ليطعمكم".وأفاد بأن اللقاء الذي حصل في المملكة مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة كان جيدا، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة، خصوصا أن المشاكل الحدودية بين لبنان وسوريا قديمة، وليست وليدة الساعة وتحتاج إلى متابعة وحلول بين الطرفين.من جهته، قال نقيب الصحافة اللبنانية: "تشرفنا بلقاء وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وكانت فرصة لنعبر عن فرحتنا بأن يأتي إلى هذه الوزارة مسؤول يعرف المؤسسة بالكامل، وهذا سيساعد على النجاح، خصوصا أنها المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن أمن البلد، لا سيما في أوضاع الحرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي".واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ آذار الجاري، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية "حوش السيد علي" الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها، بعد توقف اشتباكات بين الطرفين اندلعت إثر مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري، اتهمت دمشق حزب الله اللبناني باختطافهم وقتلهم.وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللبنانية، في 18 مارس، أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسى اتفق مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، على وقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.ويذكر أن التوتر على الحدود اللبنانية السورية بدأ، ليل الأحد 16 مارس/ آذار، بعد مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري بعد اشتباكات مع أبناء العشائر في بلدة القصر.واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله اللبناني بخطف عناصرها الثلاثة قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم، الأمر الذي نفاه حزب الله بشكل قاطع.

https://sarabic.ae/20250317/اتفاق-بين-وزيري-دفاع-لبنان-وسوريا-على-وقف-إطلاق-النار-والتواصل-بين-مخابرات-البلدين-1098729708.html

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