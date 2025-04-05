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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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https://sarabic.ae/20250405/قائد-الجيش-اللبناني-إسرائيل-هي-العدو-الأول-الذي-يصر-على-انتهاك-سيادة-بلادنا--1099250641.html
قائد الجيش اللبناني: إسرائيل هي العدو الأول الذي يصر على انتهاك سيادة بلادنا
قائد الجيش اللبناني: إسرائيل هي العدو الأول الذي يصر على انتهاك سيادة بلادنا
سبوتنيك عربي
أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن إسرائيل هي "العدو الأول" للبنان، في ظل إصرارها على ارتكاب "انتهاكات متواصلة" لسيادة لبنان وأمن مواطنيه. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T20:03+0000
2025-04-05T20:03+0000
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أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن إسرائيل هي "العدو الأول" للبنان، في ظل إصرارها على ارتكاب "انتهاكات متواصلة" لسيادة لبنان وأمن مواطنيه. وأضاف أن الجيش اللبناني هو "المؤسسة الوطنية الجامعة" التي تحمي لبنان بجميع فئاته، ويضم به العسكريين من مختلف المناطق اللبنانية من أجل الدفاع عن الوطن وصون أمنه في الداخل وعلى امتداد الحدود. وكان رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، أدان يوم الثلاثاء الماضي، "العدوان الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن هذا يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701 الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250405/الأونروا-تعلق-لـ-سبوتنيك-على-استهداف-طواقم-الإسعاف-في-غزة-1099247913.html
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العالم العربي, لبنان, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, لبنان, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

قائد الجيش اللبناني: إسرائيل هي العدو الأول الذي يصر على انتهاك سيادة بلادنا

20:03 GMT 05.04.2025
© Sputnik . Ekaterina chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورلبنان
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
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أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن إسرائيل هي "العدو الأول" للبنان، في ظل إصرارها على ارتكاب "انتهاكات متواصلة" لسيادة لبنان وأمن مواطنيه.
أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن إسرائيل هي "العدو الأول" للبنان، في ظل إصرارها على ارتكاب "انتهاكات متواصلة" لسيادة لبنان وأمن مواطنيه.
وقال قائد الجيش اللبناني في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم السبت: "العدو الأول للبنان هو العدو الإسرائيلي الذي يصر على الانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان وأمن مواطنيه".
وأضاف أن الجيش اللبناني هو "المؤسسة الوطنية الجامعة" التي تحمي لبنان بجميع فئاته، ويضم به العسكريين من مختلف المناطق اللبنانية من أجل الدفاع عن الوطن وصون أمنه في الداخل وعلى امتداد الحدود.
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
الأونروا تعلق لـ "سبوتنيك" على استهداف طواقم الإسعاف في غزة
18:06 GMT
وكان رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، أدان يوم الثلاثاء الماضي، "العدوان الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن هذا يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701 الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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