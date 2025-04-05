https://sarabic.ae/20250405/قائد-الجيش-اللبناني-إسرائيل-هي-العدو-الأول-الذي-يصر-على-انتهاك-سيادة-بلادنا--1099250641.html

قائد الجيش اللبناني: إسرائيل هي العدو الأول الذي يصر على انتهاك سيادة بلادنا

قائد الجيش اللبناني: إسرائيل هي العدو الأول الذي يصر على انتهاك سيادة بلادنا

سبوتنيك عربي

أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن إسرائيل هي "العدو الأول" للبنان، في ظل إصرارها على ارتكاب "انتهاكات متواصلة" لسيادة لبنان وأمن مواطنيه. 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T20:03+0000

2025-04-05T20:03+0000

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أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن إسرائيل هي "العدو الأول" للبنان، في ظل إصرارها على ارتكاب "انتهاكات متواصلة" لسيادة لبنان وأمن مواطنيه. وأضاف أن الجيش اللبناني هو "المؤسسة الوطنية الجامعة" التي تحمي لبنان بجميع فئاته، ويضم به العسكريين من مختلف المناطق اللبنانية من أجل الدفاع عن الوطن وصون أمنه في الداخل وعلى امتداد الحدود. وكان رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، أدان يوم الثلاثاء الماضي، "العدوان الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن هذا يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701 الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

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