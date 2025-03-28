https://sarabic.ae/20250328/ماكرون-وعون-يعقدان-اجتماعا-عن-بعد-مع-الشرع-لبحث-الأمن-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1099019573.html
ماكرون وعون يعقدان اجتماعا عن بعد مع الشرع لبحث الأمن على الحدود السورية اللبنانية
ماكرون وعون يعقدان اجتماعا عن بعد مع الشرع لبحث الأمن على الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، سيعقدان اجتماعا عن بعد مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T00:22+0000
2025-03-28T00:22+0000
2025-03-28T00:22+0000
إيمانويل ماكرون
لبنان
أخبار سوريا اليوم
الرئيس السوري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
الجزائر – سبوتنيك. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يستقبل، الجمعة، في باريس نظيره اللبناني جوزيف عون، سيعقد أيضا اجتماعا ثلاثيا معه ومع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي سينضم إليهما عن بعد".واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ آذار الجاري، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية "حوش السيد علي" الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها، بعد توقف اشتباكات بين الطرفين اندلعت إثر مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري، اتهمت دمشق حزب الله اللبناني باختطافهم وقتلهم.وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللبنانية، في 18 مارس، أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسى اتفق مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، على وقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.ويذكر أن التوتر على الحدود اللبنانية السورية بدأ، ليل الأحد 16 مارس، بعد مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري بعد اشتباكات مع أبناء العشائر في بلدة القصر.واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله اللبناني بخطف عناصرها الثلاثة قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم، الأمر الذي نفاه حزب الله بشكل قاطع.وتجدّدت الاشتباكات، في 17 مارس، في بلدة "حوش السيد علي" الحدودية، وأدت الاشتباكات على الحدود اللبنانية إلى مقتل 10 من قوات وزارة الدفاع السورية، بحسب وسائل إعلام سورية، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 لبنانيين قُتِلوا، فيما أصيب 52 آخرين خلال اليومين الماضيين.
https://sarabic.ae/20250306/سياسي-فرنسي-قيام-ماكرون-بتقديم-روسيا-كعدو-أمر-مؤسف-ومدان---1098441319.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, لبنان, أخبار سوريا اليوم, الرئيس السوري
إيمانويل ماكرون, لبنان, أخبار سوريا اليوم, الرئيس السوري
ماكرون وعون يعقدان اجتماعا عن بعد مع الشرع لبحث الأمن على الحدود السورية اللبنانية
أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، سيعقدان اجتماعا عن بعد مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
الجزائر – سبوتنيك. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيس إيمانويل ماكرون
الذي يستقبل، الجمعة، في باريس نظيره اللبناني جوزيف عون، سيعقد أيضا اجتماعا ثلاثيا معه ومع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي سينضم إليهما عن بعد".
وأضافت الرئاسة، أن المحادثة "ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة لبحث قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية".
واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ آذار الجاري، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية "حوش السيد علي" الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها، بعد توقف اشتباكات بين الطرفين اندلعت إثر مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري، اتهمت دمشق حزب الله اللبناني باختطافهم وقتلهم.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللبنانية، في 18 مارس، أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسى اتفق مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، على وقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ويذكر أن التوتر على الحدود اللبنانية السورية بدأ، ليل الأحد 16 مارس، بعد مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري بعد اشتباكات مع أبناء العشائر في بلدة القصر.
واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله اللبناني بخطف عناصرها الثلاثة قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم، الأمر الذي نفاه حزب الله بشكل قاطع.
وتجدّدت الاشتباكات، في 17 مارس، في بلدة "حوش السيد علي" الحدودية، وأدت الاشتباكات على الحدود اللبنانية إلى مقتل 10 من قوات وزارة الدفاع السورية، بحسب وسائل إعلام سورية، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 لبنانيين قُتِلوا، فيما أصيب 52 آخرين خلال اليومين الماضيين.