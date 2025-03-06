https://sarabic.ae/20250306/سياسي-فرنسي-قيام-ماكرون-بتقديم-روسيا-كعدو-أمر-مؤسف-ومدان---1098441319.html

سياسي فرنسي: قيام ماكرون بتقديم روسيا "كعدو" أمر مؤسف ومدان

سياسي فرنسي: قيام ماكرون بتقديم روسيا "كعدو" أمر مؤسف ومدان

سبوتنيك عربي

اعتبر السياسي الفرنسي ورئيس حزب "الوطنيين"، فلوريان فيليبو، قيام ماكرون بتقديم روسيا "كعدو" بالأمر المؤسف والمدان. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T13:36+0000

2025-03-06T13:36+0000

2025-03-06T13:36+0000

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وقال فلوريان فيليبو إن ماكرون قدم روسيا باعتبارها "عدوًا"، وهو أمر "مؤسف ومذموم تمامًا". وأضاف فيليبو في حديثه لوكالة "سبوتنيك أفريقيا": "أود أن أقول للروس إن ماكرون لا يمثل فرنسا، وأننا نريد السلام".وأكد فيليبو أن إيمانويل ماكرون "عمد إلى تضخيم الوضع من خلال إلقاء خطاب عدائي للغاية ضد روسيا"، مشيرا إلى أن فلاديمير بوتين "لم يسبق له قط أن وجه مثل هذا الخطاب ضد فرنسا".وبحسب قوله، فإن رئيس الدولة يريد "إعداد الرأي العام الفرنسي للحرب". وفي نهجه، قد يصل الأمر إلى حد "أوروبية الردع النووي لدينا، ونقل هذه الأفكار إلى بروكسل".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه قرر فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية، لحماية جميع الدول الأوروبية.ويزعم ماكرون أن روسيا أصبحت "تهديدًا" لفرنسا وأوروبا. وهو يعتقد أن موسكو تشكل تهديدًا في الجو، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الفضاء الإلكتروني.ماكرون يقول إنه لا يستبعد استئناف الحوار مع الرئيس الروسيخبير في الشأن الدولي: ماكرون يحاول تعويض مشاكله الداخلية عبر الخارج وترامب يطمئن روسيا

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