https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يحذر-أوروبا-من-التبعية-السعيدة-للولايات-المتحدة-1098265334.html
ماكرون يحذر أوروبا من "التبعية السعيدة" للولايات المتحدة
ماكرون يحذر أوروبا من "التبعية السعيدة" للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاومة “التبعية السعيدة” في العلاقات مع الولايات المتحدة. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T13:24+0000
2025-02-28T13:24+0000
2025-02-28T13:24+0000
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وذكرت صحيفة فرنسية، أنه "خلال زيارة دولة للبرتغال استمرت يومين، دعا إيمانويل ماكرون الأوروبيين يوم الخميس 28 فبراير/شباط إلى أن يكونوا "أكثر اتحادا وأقوى من أي وقت مضى"، وأن يرفضوا "التبعية السعيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250228/الصين-سنرد-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-بكل-التدابير-اللازمة-1098256865.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ماكرون يحذر أوروبا من "التبعية السعيدة" للولايات المتحدة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاومة “التبعية السعيدة” في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة فرنسية، أنه "خلال زيارة دولة للبرتغال استمرت يومين، دعا إيمانويل ماكرون الأوروبيين يوم الخميس 28 فبراير/شباط إلى أن يكونوا "أكثر اتحادا وأقوى من أي وقت مضى"، وأن يرفضوا "التبعية السعيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة".
ودعا ماكرون الأوروبيين إلى "إعادة اكتشاف ذوقهم في المخاطرة والطموح والقوة"، وفقا للصحيفة.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه يرى أنه من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات شاملة في المجالات التكنولوجية والصناعية والعسكرية.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.