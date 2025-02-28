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ماكرون يحذر أوروبا من "التبعية السعيدة" للولايات المتحدة
ماكرون يحذر أوروبا من "التبعية السعيدة" للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاومة “التبعية السعيدة” في العلاقات مع الولايات المتحدة. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T13:24+0000
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وذكرت صحيفة فرنسية، أنه "خلال زيارة دولة للبرتغال استمرت يومين، دعا إيمانويل ماكرون الأوروبيين يوم الخميس 28 فبراير/شباط إلى أن يكونوا "أكثر اتحادا وأقوى من أي وقت مضى"، وأن يرفضوا "التبعية السعيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250228/الصين-سنرد-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-بكل-التدابير-اللازمة-1098256865.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ماكرون يحذر أوروبا من "التبعية السعيدة" للولايات المتحدة

13:24 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Pool/Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاومة “التبعية السعيدة” في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة فرنسية، أنه "خلال زيارة دولة للبرتغال استمرت يومين، دعا إيمانويل ماكرون الأوروبيين يوم الخميس 28 فبراير/شباط إلى أن يكونوا "أكثر اتحادا وأقوى من أي وقت مضى"، وأن يرفضوا "التبعية السعيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة".
ودعا ماكرون الأوروبيين إلى "إعادة اكتشاف ذوقهم في المخاطرة والطموح والقوة"، وفقا للصحيفة.
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
الصين: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بكل التدابير اللازمة
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وأكد الرئيس الفرنسي أنه يرى أنه من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات شاملة في المجالات التكنولوجية والصناعية والعسكرية.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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