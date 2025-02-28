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الصين: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بكل التدابير اللازمة
الصين: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بكل التدابير اللازمة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك في ظل خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية إضافية... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T10:02+0000
2025-02-28T10:02+0000
العالم
اقتصاد
الصين
ترامب
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وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "شددت الصين على أملها في أن لا تفاقم الولايات المتحدة خطأها بخطأ آخر، وأن تعود سريعاً إلى الطريق الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتساوي".وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم الأحادية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدة أن هذه الرسوم ستزيد العبء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين وتضر باستقرار سلسلة الإنتاج العالمية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية اعتباراً من 4 مارس/ آذار.إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html
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العالم, اقتصاد, الصين, ترامب
العالم, اقتصاد, الصين, ترامب

الصين: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بكل التدابير اللازمة

10:02 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
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أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك في ظل خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.
وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "شددت الصين على أملها في أن لا تفاقم الولايات المتحدة خطأها بخطأ آخر، وأن تعود سريعاً إلى الطريق الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتساوي".

وأضاف البيان: "إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، ستتخذ بكين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل
7 فبراير, 18:06 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم الأحادية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدة أن هذه الرسوم ستزيد العبء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين وتضر باستقرار سلسلة الإنتاج العالمية.

وشدد بيان وزارة الخارجية الصينية على أن "الصين تعارض بشدة هذا الإجراء".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية اعتباراً من 4 مارس/ آذار.
إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
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