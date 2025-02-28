https://sarabic.ae/20250228/الصين-سنرد-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-بكل-التدابير-اللازمة-1098256865.html

الصين: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بكل التدابير اللازمة

الصين: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بكل التدابير اللازمة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك في ظل خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية إضافية... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-28T10:02+0000

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وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "شددت الصين على أملها في أن لا تفاقم الولايات المتحدة خطأها بخطأ آخر، وأن تعود سريعاً إلى الطريق الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتساوي".وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم الأحادية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدة أن هذه الرسوم ستزيد العبء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين وتضر باستقرار سلسلة الإنتاج العالمية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية اعتباراً من 4 مارس/ آذار.إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار

https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html

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