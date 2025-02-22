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https://sarabic.ae/20250222/إعلام-رسوم-ترامب-الجمركية-على-أوروبا-تقدر-بـ-29-مليار-دولار-1098069691.html
إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
سبوتنيك عربي
تشكل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات الصلب الأوروبية تصعيدا كبيرا في الحرب التجارية التي يشنها ضد الأوروبيين، ودول أخرى. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T17:17+0000
2025-02-22T17:17+0000
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دونالد ترامب
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وتشير تقديرات أوروبية إلى أن حجم منتجات الصلب والألومنيوم، التي يستهدفها ترامب برسومه الجمركية تتجاوز 29 مليار دولار أمريكي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.وقالت الصحيفة: إن هذا المبلغ يساوي قيمة المرحلة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية، حسب مصادر مطلعة على موقف الاتحاد الأوروبي.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة البضائع التي ستتأثر تفوق 4 أضعاف قيمة السلع المستهدفة في آخر مرة استهدف فيها ترامب قطاع المعادن الأوروبي.ونوهت الصحيفة إلى أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش التقى نظراءه الأمريكيين في واشنطن، وأخبر سفراء الاتحاد الأوروبي على نتائج زيارته، محذر من أن الوضع لا يزال متغيرًا وقد تتغير تفاصيل ونطاق أي رسوم جمركية محتملة.ويسعى ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بالإعلان عن سلسلة من الرسوم الجمركية، تشمل فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على صادرات الصلب والألمنيوم والتي قد تدخل حيز التنفيذ بحلول 12 مارس/ أذار المقبل.كما أعلن ترامب عن رسوم انتقامية تستهدف سياسات الشركاء التجاريين التي تعتبرها واشنطن عوائق أمام تجارتها.يذكر أن واشنطن فرضت عام 2018، رسوما على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولار بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، وهو ما واجهته أوروبا بالرفض وفرض رسوم جمركية انتقامية استهدفت شركات أمريكية حساسة إضافة إلى المنتجات الزراعية والملابس.
https://sarabic.ae/20250215/الخارجية-الكندية-الرسوم-الجمركية-الأميركية-المحتملة-على-السلع-الكندية-تهديد-وجودي-لبلادنا-1097813160.html
https://sarabic.ae/20250203/تضر-الأمريكيين-أيضا-معلومات-عن-رسوم-ترامب-الجمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين--1097436143.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار

17:17 GMT 22.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik / Staff
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تشكل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات الصلب الأوروبية تصعيدا كبيرا في الحرب التجارية التي يشنها ضد الأوروبيين، ودول أخرى.
وتشير تقديرات أوروبية إلى أن حجم منتجات الصلب والألومنيوم، التي يستهدفها ترامب برسومه الجمركية تتجاوز 29 مليار دولار أمريكي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.
العلم الكندي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا
15 فبراير, 18:27 GMT
وقالت الصحيفة: إن هذا المبلغ يساوي قيمة المرحلة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية، حسب مصادر مطلعة على موقف الاتحاد الأوروبي.
ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة البضائع التي ستتأثر تفوق 4 أضعاف قيمة السلع المستهدفة في آخر مرة استهدف فيها ترامب قطاع المعادن الأوروبي.
ونوهت الصحيفة إلى أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش التقى نظراءه الأمريكيين في واشنطن، وأخبر سفراء الاتحاد الأوروبي على نتائج زيارته، محذر من أن الوضع لا يزال متغيرًا وقد تتغير تفاصيل ونطاق أي رسوم جمركية محتملة.
تضر الأمريكيين أيضا... معلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
وسائط متعددة
تضر الأمريكيين أيضا... معلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين
3 فبراير, 14:04 GMT
ويسعى ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بالإعلان عن سلسلة من الرسوم الجمركية، تشمل فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على صادرات الصلب والألمنيوم والتي قد تدخل حيز التنفيذ بحلول 12 مارس/ أذار المقبل.
كما أعلن ترامب عن رسوم انتقامية تستهدف سياسات الشركاء التجاريين التي تعتبرها واشنطن عوائق أمام تجارتها.
يذكر أن واشنطن فرضت عام 2018، رسوما على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولار بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، وهو ما واجهته أوروبا بالرفض وفرض رسوم جمركية انتقامية استهدفت شركات أمريكية حساسة إضافة إلى المنتجات الزراعية والملابس.
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