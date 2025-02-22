https://sarabic.ae/20250222/إعلام-رسوم-ترامب-الجمركية-على-أوروبا-تقدر-بـ-29-مليار-دولار-1098069691.html
إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
سبوتنيك عربي
تشكل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات الصلب الأوروبية تصعيدا كبيرا في الحرب التجارية التي يشنها ضد الأوروبيين، ودول أخرى. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتشير تقديرات أوروبية إلى أن حجم منتجات الصلب والألومنيوم، التي يستهدفها ترامب برسومه الجمركية تتجاوز 29 مليار دولار أمريكي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.وقالت الصحيفة: إن هذا المبلغ يساوي قيمة المرحلة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية، حسب مصادر مطلعة على موقف الاتحاد الأوروبي.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة البضائع التي ستتأثر تفوق 4 أضعاف قيمة السلع المستهدفة في آخر مرة استهدف فيها ترامب قطاع المعادن الأوروبي.ونوهت الصحيفة إلى أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش التقى نظراءه الأمريكيين في واشنطن، وأخبر سفراء الاتحاد الأوروبي على نتائج زيارته، محذر من أن الوضع لا يزال متغيرًا وقد تتغير تفاصيل ونطاق أي رسوم جمركية محتملة.ويسعى ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بالإعلان عن سلسلة من الرسوم الجمركية، تشمل فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على صادرات الصلب والألمنيوم والتي قد تدخل حيز التنفيذ بحلول 12 مارس/ أذار المقبل.كما أعلن ترامب عن رسوم انتقامية تستهدف سياسات الشركاء التجاريين التي تعتبرها واشنطن عوائق أمام تجارتها.يذكر أن واشنطن فرضت عام 2018، رسوما على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولار بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، وهو ما واجهته أوروبا بالرفض وفرض رسوم جمركية انتقامية استهدفت شركات أمريكية حساسة إضافة إلى المنتجات الزراعية والملابس.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
تشكل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات الصلب الأوروبية تصعيدا كبيرا في الحرب التجارية التي يشنها ضد الأوروبيين، ودول أخرى.
وتشير تقديرات أوروبية إلى أن حجم منتجات الصلب والألومنيوم
، التي يستهدفها ترامب برسومه الجمركية تتجاوز 29 مليار دولار أمريكي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.
وقالت الصحيفة: إن هذا المبلغ يساوي قيمة المرحلة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية، حسب مصادر مطلعة على موقف الاتحاد الأوروبي.
ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة البضائع التي ستتأثر تفوق 4 أضعاف قيمة السلع المستهدفة
في آخر مرة استهدف فيها ترامب قطاع المعادن الأوروبي.
ونوهت الصحيفة إلى أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش التقى نظراءه الأمريكيين في واشنطن، وأخبر سفراء الاتحاد الأوروبي على نتائج زيارته، محذر من أن الوضع لا يزال متغيرًا وقد تتغير تفاصيل ونطاق أي رسوم جمركية محتملة.
ويسعى ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بالإعلان عن سلسلة من الرسوم الجمركية، تشمل فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على صادرات الصلب والألمنيوم والتي قد تدخل حيز التنفيذ بحلول 12 مارس/ أذار المقبل.
كما أعلن ترامب عن رسوم انتقامية تستهدف سياسات الشركاء التجاريين التي تعتبرها واشنطن عوائق أمام تجارتها.
يذكر أن واشنطن فرضت عام 2018، رسوما على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولار بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، وهو ما واجهته أوروبا بالرفض وفرض رسوم جمركية
انتقامية استهدفت شركات أمريكية حساسة إضافة إلى المنتجات الزراعية والملابس.