https://sarabic.ae/20250203/تضر-الأمريكيين-أيضا-معلومات-عن-رسوم-ترامب-الجمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين--1097436143.html
تضر الأمريكيين أيضا... معلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين
تضر الأمريكيين أيضا... معلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية، و25% على كل الواردات من المكسيك، والنسبة نفسها على... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T14:04+0000
2025-02-03T14:04+0000
2025-02-03T14:04+0000
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انفوجرافيك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, المكسيك, أخبار كندا, инфографика
انفوجرافيك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, المكسيك, أخبار كندا, инфографика
تضر الأمريكيين أيضا... معلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية، و25% على كل الواردات من المكسيك، والنسبة نفسها على كندا ورسوما أخرى بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية.