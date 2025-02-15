https://sarabic.ae/20250215/الخارجية-الكندية-الرسوم-الجمركية-الأميركية-المحتملة-على-السلع-الكندية-تهديد-وجودي-لبلادنا-1097813160.html
الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا
الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن فرض الولايات المتحدة المحتمل لرسوم جمركية على السلع الكندية يشكل "تهديدا وجوديا" لكندا. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T18:27+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت جولي في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، إن "هناك ترابط بين الولايات المتحدة وكندا لكن عندما نسمع عن رسوم جمركية بنسبة 25% فهذا يشكل تهديدا وجوديا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في كندا وارتفاع معدل البطالة من أفضل صديق لنا وأفضل حلفائنا".وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 فبراير/ شباط، كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها "دولة غير قابلة للحياة".وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز:"صرح ترامب أن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."وفي تصريحات سابقة قال ترامب: "الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جاد في ذلك".
https://sarabic.ae/20250211/تتصدرهم-كندا-من-الأكثر-تضررا-من-رسوم-ترامب-على-الصلب-والألومنيوم-1097676292.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا
اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن فرض الولايات المتحدة المحتمل لرسوم جمركية على السلع الكندية يشكل "تهديدا وجوديا" لكندا.
وقالت جولي في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، إن "هناك ترابط بين الولايات المتحدة وكندا لكن عندما نسمع عن رسوم جمركية بنسبة 25% فهذا يشكل تهديدا وجوديا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في كندا وارتفاع معدل البطالة من أفضل صديق لنا وأفضل حلفائنا".
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 فبراير/ شباط، كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها "دولة غير قابلة للحياة".
وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز:
"صرح ترامب أن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها
، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."
وفي تصريحات سابقة قال ترامب: "الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جاد في ذلك".