الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250215/الخارجية-الكندية-الرسوم-الجمركية-الأميركية-المحتملة-على-السلع-الكندية-تهديد-وجودي-لبلادنا-1097813160.html
الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا
الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن فرض الولايات المتحدة المحتمل لرسوم جمركية على السلع الكندية يشكل "تهديدا وجوديا" لكندا. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T18:27+0000
2025-02-15T18:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104401/94/1044019428_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_9e37dface642671466788f970abe2b33.jpg
وقالت جولي في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، إن "هناك ترابط بين الولايات المتحدة وكندا لكن عندما نسمع عن رسوم جمركية بنسبة 25% فهذا يشكل تهديدا وجوديا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في كندا وارتفاع معدل البطالة من أفضل صديق لنا وأفضل حلفائنا".وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 فبراير/ شباط، كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها "دولة غير قابلة للحياة".وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز:"صرح ترامب أن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."وفي تصريحات سابقة قال ترامب: "الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جاد في ذلك".
https://sarabic.ae/20250211/تتصدرهم-كندا-من-الأكثر-تضررا-من-رسوم-ترامب-على-الصلب-والألومنيوم-1097676292.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104401/94/1044019428_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_3587fe6ba1b52746b77718eea09a37fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الكندية تهديد وجودي لبلادنا

18:27 GMT 15.02.2025
© Photo / Pixabay//toptop54العلم الكندي
العلم الكندي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / Pixabay//toptop54
تابعنا عبر
اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن فرض الولايات المتحدة المحتمل لرسوم جمركية على السلع الكندية يشكل "تهديدا وجوديا" لكندا.
وقالت جولي في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، إن "هناك ترابط بين الولايات المتحدة وكندا لكن عندما نسمع عن رسوم جمركية بنسبة 25% فهذا يشكل تهديدا وجوديا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في كندا وارتفاع معدل البطالة من أفضل صديق لنا وأفضل حلفائنا".
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 فبراير/ شباط، كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها "دولة غير قابلة للحياة".
كندا تتصدرهم.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
وسائط متعددة
تتصدرهم كندا.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم؟
11 فبراير, 12:20 GMT
وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز:
"صرح ترامب أن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."
وفي تصريحات سابقة قال ترامب: "الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جاد في ذلك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала