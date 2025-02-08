https://sarabic.ae/20250208/ظن-الميكروفون-مغلقا-تسريب-يكشف-مفاجأة-صادمة-عن-نوايا-ترامب-1097581158.html

ظن الميكروفون مغلقا... تسريب يكشف مفاجأة صادمة عن نوايا ترامب

ظن الميكروفون مغلقا... تسريب يكشف مفاجأة صادمة عن نوايا ترامب

سبوتنيك عربي

ذكر رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، أن "تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا أمر حقيقي". 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T07:06+0000

2025-02-08T07:06+0000

2025-02-08T07:06+0000

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جاستن ترودو

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه "تم تسريب تصريحات لترودو من خلال ميكروفون مفتوح بعدما اعتقد أن ممثلي وسائل الإعلام غادروا الاجتماع".ووفقا لوسائل الإعلام، قال ترودو، إن "ترامب لديه في ذهنه أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي ضم بلدنا وهذا أمر حقيقي"، مشيرة إلى أنه أدلى بهذه التصريحات بعد إلقاء خطاب افتتاحي في القمة، وبعد مغادرة الصحفيين.وأعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، الأسبوع الماضي، أنه أجرى مكالمة "جيدة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة مسألة الرسوم الجمركية.وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي، اتفق الزعيمان على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة على كندا لمدة 30 يومًا، بينما يعمل البلدان على وضع خطة لمكافحة الجريمة عبر الحدود.وقال ترودو في منشور على منصة "إكس": "أجريت للتو مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب. سيتم تعليق الرسوم المقترحة لمدة 30 يومًا على الأقل".وأضاف أن كندا ستبدأ في تنفيذ خطة حدودية بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل تعزيز الحدود بمروحيات وتقنيات جديدة. كما ستنشر كندا ما يقرب من 10 آلاف عنصر أمني لحماية الحدود، حسب قوله.وكشف رئيس الوزراء الكندي أيضًا، أن الحكومة الكندية تعهدت بتعيين مسؤول خاص لمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الكارتلات والجريمة المنظمة.وفي وقت سابق، وقع ترامب على أوامر تنفيذية تفرض رسوما جمركية على سلع من كندا والمكسيك والصين.وأعلن ترامب لاحقا إعفاءً لمدة شهر من الرسوم الجمركية على المكسيك، بعد أن وافقت على إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين.

https://sarabic.ae/20250203/قد-تضر-الأمريكيين-أبرز-المعلومات-عن-رسوم-ترامب-الجمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097420030.html

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