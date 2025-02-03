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خبراء: فرض واشنطن رسوما جمركية على المكسيك وكندا "انتهاك صارخ" للاتفاقيات التجارية
خبراء: فرض واشنطن رسوما جمركية على المكسيك وكندا "انتهاك صارخ" للاتفاقيات التجارية
سبوتنيك عربي
أكد الخبراء بأن فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يمثل "انتهاكا صارخا" لاتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا والمكسيك وكندا. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T12:53+0000
2025-02-03T12:53+0000
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وقال دانييل غاراي سالدانا، وهو خبير دولي في "الجامعة الوطنية المستقلة" في المكسيك لوكالة "سبوتنيك": "نعم، إن الرسوم الجمركية (الأمريكية) تنتهك بالتأكيد روح التعاون والتجارة الحرة التي اقترحتها الدول".وأوضح سالدانا أن معاهدة التعاون بشأن التجارة نفسها تنص في فصلها الثاني على أن الدول الموقعة "لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تفرض تعريفات جمركية أو ضرائب أو تزيدها".وفي السياق ذاته، قال سيزار سوتو موراليس، الأكاديمي المتخصص في التجارة الدولية والجمارك في جامعة "المكسيك الوطنية" المكسيكية وجامعة "ديل فالي": "الإجراء الذي فرضه ترامب ينتهك جميع فصول المعاهدة تقريبا سواء في الزراعة، أو المنسوجات، أو السيارات، أو الاتصالات".وتابع موراليس: "في اتخاذه هذا الإجراء الأحادي الجانب، اعتمد ترامب على قانون التجارة، وهو قانون أمريكي أقر في عام 1974 ويسمح لواشنطن بفرض رسوم جمركية على الدول "المعادية" إذا كان الأمن القومي لأمريكا معرض للخطر".وبحسب الخبير، فإنه على أية حال، فإن المكسيك وكندا "ستكسبان كل شيء" إذا قررتا محاربة هذا القرار الذي اتخذه ترامب، سواء في هيئات حل النزاعات في إطار الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نفسها، أو في آليات منظمة التجارة العالمية.هل يستطيع أحد معاقبة الولايات المتحدة؟قال موراليس إن المكسيك وكندا يمكن أن تلجأ إلى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية وإقامة إجراء هناك، لكن هذا قد يستغرق ما يصل إلى عام ونصف العام قبل فرض بعض العقوبات على واشنطن.وأضاف: "المشكلة هي أن هذه الآليات عادة ما تكون بطيئة وتتعامل عادة مع ادعاء محدد للغاية حول منتج ما، على سبيل المثال، ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بحالة طارئة".بدوره، أوضح سالدانا أن فرض التعريفات الجمركية التي قررها ترامب سيؤثر حتما على مراجعة الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المقررة في عام 2026، والتي ستحاول الولايات المتحدة الاستفادة منها والضغط على شركائها التجاريين وفرض وضع أكثر ملاءمة داخل المعاهدة نفسها. .وتابع: "هذه الحرب التجارية التي تم إعلانها لا تفيد المنطقة وستجعلها تفقد أهميتها مقارنة بالتكتلات التجارية الأخرى التي تم تطويرها بالفعل في مناطق أخرى من العالم".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين اليوم الاثنين.وقال ترامب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو الاثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصينترامب: الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها "فعل أي شيء" لتجنب الرسوم الجمركية
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https://sarabic.ae/20250203/قد-تضر-الأمريكيين-أبرز-المعلومات-عن-رسوم-ترامب-الجمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097420030.html
https://sarabic.ae/20250202/الصين-تتوعد-بإجراءات-مضادة-ردا-على-التعريفات-الجمركية-الأمريكية-1097392802.html
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خبراء: فرض واشنطن رسوما جمركية على المكسيك وكندا "انتهاك صارخ" للاتفاقيات التجارية

12:53 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Judi Bottoniأعلام وطنية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك
أعلام وطنية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Judi Bottoni
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أكد الخبراء بأن فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يمثل "انتهاكا صارخا" لاتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا والمكسيك وكندا.
وقال دانييل غاراي سالدانا، وهو خبير دولي في "الجامعة الوطنية المستقلة" في المكسيك لوكالة "سبوتنيك": "نعم، إن الرسوم الجمركية (الأمريكية) تنتهك بالتأكيد روح التعاون والتجارة الحرة التي اقترحتها الدول".

وأضاف: "كان الغرض من هذه المعاهدة هو تجنب الحواجز التجارية، وتجنب فرض الضرائب أو التعريفات الجمركية على السلع من الدول الثلاث، وبالتالي فهي انتهاك واضح للاتفاقية".

وأوضح سالدانا أن معاهدة التعاون بشأن التجارة نفسها تنص في فصلها الثاني على أن الدول الموقعة "لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تفرض تعريفات جمركية أو ضرائب أو تزيدها".
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وفي السياق ذاته، قال سيزار سوتو موراليس، الأكاديمي المتخصص في التجارة الدولية والجمارك في جامعة "المكسيك الوطنية" المكسيكية وجامعة "ديل فالي": "الإجراء الذي فرضه ترامب ينتهك جميع فصول المعاهدة تقريبا سواء في الزراعة، أو المنسوجات، أو السيارات، أو الاتصالات".
وتابع موراليس: "في اتخاذه هذا الإجراء الأحادي الجانب، اعتمد ترامب على قانون التجارة، وهو قانون أمريكي أقر في عام 1974 ويسمح لواشنطن بفرض رسوم جمركية على الدول "المعادية" إذا كان الأمن القومي لأمريكا معرض للخطر".

وأضاف: "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن المصلحة الوطنية أكثر أهمية من اتفاقية التجارة، ولتبرير اعتبار المكسيك دولة "معادية"، وافق ترامب على الأمر التنفيذي الذي يعتبر عصابات المخدرات "منظمات إرهابية"، بالإضافة إلى الحجة القائلة بأن الاتجار بالفنتانيل يسبب مشكلة صحية ووفاة عشرات الآلاف من الأمريكيين.

وبحسب الخبير، فإنه على أية حال، فإن المكسيك وكندا "ستكسبان كل شيء" إذا قررتا محاربة هذا القرار الذي اتخذه ترامب، سواء في هيئات حل النزاعات في إطار الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نفسها، أو في آليات منظمة التجارة العالمية.
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وأضاف: "هناك قائمة تعريفات في نص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تتضمن جميع أجزاء التعريفات الجمركية لجميع المنتجات المعفاة، وأن أمريكا بفرضها نسبة 25%، تنتهك كل هذه الاتفاقيات".

هل يستطيع أحد معاقبة الولايات المتحدة؟

قال موراليس إن المكسيك وكندا يمكن أن تلجأ إلى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية وإقامة إجراء هناك، لكن هذا قد يستغرق ما يصل إلى عام ونصف العام قبل فرض بعض العقوبات على واشنطن.

وتابع: "يمكن أن تسمح هذه العقوبات للمكسيك وكندا بفرض إجراءات تجارية انتقامية تعادل الضرر الذي لحق باقتصاديهما نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.

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وأضاف: "المشكلة هي أن هذه الآليات عادة ما تكون بطيئة وتتعامل عادة مع ادعاء محدد للغاية حول منتج ما، على سبيل المثال، ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بحالة طارئة".
بدوره، أوضح سالدانا أن فرض التعريفات الجمركية التي قررها ترامب سيؤثر حتما على مراجعة الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المقررة في عام 2026، والتي ستحاول الولايات المتحدة الاستفادة منها والضغط على شركائها التجاريين وفرض وضع أكثر ملاءمة داخل المعاهدة نفسها. .

وقال إن "الولايات المتحدة قد تستخدم المراجعة كسلاح في المفاوضات إذا لم ترغب المكسيك وكندا في الاستسلام لمطالبها".

وتابع: "هذه الحرب التجارية التي تم إعلانها لا تفيد المنطقة وستجعلها تفقد أهميتها مقارنة بالتكتلات التجارية الأخرى التي تم تطويرها بالفعل في مناطق أخرى من العالم".
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وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين اليوم الاثنين.
وقال ترامب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو الاثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.
ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
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