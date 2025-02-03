https://sarabic.ae/20250203/قد-تضر-الأمريكيين-أبرز-المعلومات-عن-رسوم-ترامب-الجمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097420030.html

قد تضر الأمريكيين... أبرز المعلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين

قد تضر الأمريكيين... أبرز المعلومات عن رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين

سبوتنيك عربي

أثار واحد من أول قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهجانا من جانب عدد من الدول، وهي فرضه رسوما جمركية مرتفعة عليها. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T09:12+0000

2025-02-03T09:12+0000

2025-02-03T09:12+0000

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ويشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية، و25% على كل الواردات من المكسيك، والنسبة نفسها على كندا ورسوم أخرى بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية".وردا على قرارات ترامب، تعهدت المكسيك وكندا على الفور بفرض رسوم جمركية مضادة، بينما أكد الصين أنها ستطعن على قرار ترمب أمام منظمة التجارة العالمية، فضلا عن أنها ستتخذ "تدابير مضادة".كما أكد ترامب، أمس الأحد، أن المنتجات الأوروبية ستكون مستهدَفة بدورها برسوم جمركية "قريبا جدا". وبرر ذلك في تصريحاته للصحفيين جاء فيها: "إن الأوروبيين يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة، وليس لدي جدول زمني بشأن تطبيق هذه التعريفات الجمركية عليهم، لكن الأمر سيحدث قريبا جدا".وأكد هابيك أن الاتحاد الأوروبي لن يخيفه وعد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وشيكة على سلع الاتحاد الأوروبي، وهو مستعد للرد.وحذر الوزير الألماني من مخاطر الحرب التجارية، وخاصة بالنسبة لألمانيا، قائلا إن "ترامب يستهدف في المقام الأول الاقتصاد الألماني والشركات الألمانية، وفي أوروبا، تعد ألمانيا الأكثر عُرضة للخطر، إذ لدينا أكبر فائض تجاري مع أمريكا".قد يعاني الأمريكيون بسببهااعترف ترامب بأن المواطنين الأمريكيين قد يشعرون "بألم" اقتصادي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، إلا أنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية "يستحق هذا الثمن".وكتب عبر منصته "تروث" للتواصل الاجتماعي: "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)". وأضاف "لكننا سنجعل أميركا عظيمة مجددا، ويستحق ذلك الثمن الذي يجب دفعه".وذكرت تقارير غربية أن رسوم ترامب الجمركية قد تتسبب في زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، إذ من المتوقع أن تقوم الشركات بنقل تكاليف الرسوم الإضافية إلى المستهلكين بدلاً من امتصاصها، كما حدث خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وبالتالي، من المتوقع أن ترتفع الأسعار في العديد من القطاعات، بما في ذلك محلات البقالة ومحطات الوقود، خاصة في الغرب الأوسط الأمريكي، حيث يتم تكرير النفط الكندي. ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم قد تساهم في زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.كيف ستتأثر أمريكا؟تستورد أمريكا نحو نصف وارداتها (1.3 تريليون دولار) من كندا والصين والمكسيك، ويشير تحليل صادر عن مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن الرسوم الجمركية قد تقلل الواردات بنسبة 15%، وتولد 100 مليار دولار سنويا في العائدات، لكنها قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع التكاليف، مما يضر بالاقتصاد الأمريكي ويفقد مئات الآلاف من الوظائف، بينما ستتأثر قطاعات السيارات والطاقة والغذاء بشكل كبير، إذ سترتفع أسعار البنزين وتكاليف السيارات والمنتجات الغذائية.كندا والمكسيك الأكثر تأثراتعتبر كندا والمكسيك الأكثر تأثرا بالرسوم، إذ تمثل التجارة نحو 70% من ناتجهم المحلي، وتصدّر المكسيك 80% من سياراتها إلى أمريكا، مما قد يؤدي إلى خسارة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن قطاع الطاقة المكسيكي مهدد بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. كندا أيضا ستتأثر، خاصة في قطاع الطاقة، إذ تصدّر 80% من نفطها إلى أمريكا.الصين أقل اعتمادا على أمريكاالصين أقل اعتمادا على التجارة مع أمريكا، إذ تقلّصت التجارة الخارجية بنسبة 37% من ناتجها المحلي، وأثّرت الرسوم الجمركية السابقة على قطاعات مثل قطع غيار السيارات والأثاث، ولكن الصين قامت بتعزيز تجارتها مع شركاء آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وبذلك، ستخفف هذه العوامل من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية.تداعيات محتملةمن المحتمل أن تضعف عملات الدول المتأثرة (مثل اليوان الصيني، البيزو المكسيكي، والدولار الكندي) مما يقلل من تأثير الرسوم الجمركية ويزيد من قدرة صادراتهم التنافسية.ما هي التعريفة الجمركية؟هي ضريبة تُفرض على السلع الأجنبية الصنع، وتدفعها الشركة المستوردة لحكومة بلدها الأصلي، وأكثر أنواع التعريفات الجمركية شيوعا هي التعريفات الجمركية حسب القيمة، والتي يتم فرضها كنسبة مئوية ثابتة من قيمة الواردات.وهناك أيضا "تعريفات جمركية محددة"، والتي يتم فرضها كمبلغ ثابت على كل سلعة مستوردة (على سبيل المثال، 2 دولار لكل قميص) و"حصص التعريفة الجمركية"، وهي تعريفات جمركية تبدأ أو ترتفع بشكل كبير بعد الوصول إلى كمية معينة من الواردات (على سبيل المثال، 50 ألف طن من السكر).ويمكن أن تخدم التعريفات الجمركية عدة أهداف، مثل جميع الضرائب، إذ أنها توفر مصدرا متواضعا للإيرادات الحكومية، كما استخدمت العديد من البلدان التعريفات الجمركية لمساعدة الصناعات الناشئة في الداخل، على أمل حماية الشركات المحلية من المنافسين الأجانب، كما تهدف بعض التعريفات الجمركية إلى معالجة الممارسات غير العادلة التي استخدمتها دول أخرى لجعل صادراتها رخيصة بشكل مصطنع.أهداف التعريفات الجمركية؟ تهدف التعريفات الجمركية في معظم الحالات إلى حماية الصناعات المحلية، من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة ودفع المستهلكين إلى المنتجين المحليين، وفي أمريكا، تستفيد العديد من الصناعات الحساسة سياسيا من مثل هذه التعريفات الجمركية: تم حماية منتجي السكر بالتعريفات الجمركية منذ عام 1789 - بعد عامين من توقيع دستور الولايات المتحدة - واستفادت صناعة السيارات من ما يسمى ضريبة الدجاج منذ عام 1964، والتي تفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على بعض شاحنات "البيك آب". بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم التعريفات الجمركية لحماية الصناعات المحلية من ممارسات التجارة غير العادلة في الدول الأجنبية، وفي بعض الحالات، لأغراض الأمن القومي، ويمكن أن تكون أيضا أداة للسياسة الصناعية.وتهدف التعريفات الجمركية إلى حماية الصناعات المحلية من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة ودفع المستهلكين إلى المنتجين المحليين.من الذي يجيز التعريفات الجمركية في أمريكا؟منح الدستور الأمريكي الكونغرس السلطة "لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين الولايات المختلفة"، والتي استخدمها لأكثر من قرن من الزمان لفرض التعريفات الجمركية.وقد مارس العديد من الرؤساء الأمريكيين هذه الصلاحيات، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، فعل ذلك بدرجة أكبر بكثير من معظم أسلافه؛ ففي ولايته الأولى، فرض تعريفات جمركية تؤثر على مئات المليارات من الدولارات من البضائع من الصين وبعض حلفاء أمريكا، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أنه سيوسع استخدامها في ولايته الثانية. ومن المفترض أن تحافظ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تعريفاتها الجمركية أقل من المستوى المتفق عليه، أو المعدل الملزم، والذي يختلف بين البلدان. ​​(يُسمح للدول النامية عمومًا بفرض تعريفات جمركية أعلى)، وعندما تفوز دولة في نزاع في منظمة التجارة العالمية، غالبا ما يُسمح لها بفرض تعريفات جمركية انتقامية للضغط على الدولة الخاسرة لتغيير سياساتها.ويقول بعض الخبراء إن مصداقية المنظمة تضررت بقرارات ترامب - ثم سلفه جو بايدن - بتجاوز منظمة التجارة العالمية وفرض التعريفات الجمركية من جانب واحد.

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دونالد ترامب, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, المكسيك, أخبار كندا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن