الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250202/الصين-تتوعد-بإجراءات-مضادة-ردا-على-التعريفات-الجمركية-الأمريكية-1097392802.html
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T04:31+0000
2025-02-02T04:31+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".وتابع البيان أن "موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم".وأضاف البيان: "الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولاً في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل".وأردف البيان: "على الولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الفنتانيل وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالتعريفات الجمركية".كما دعت واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية".من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن "فرض الرسوم الجمركية الأحادية من جانب الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، وهو ما لا يساعد على حل مشاكلها فحسب، بل يقوض أيضًا التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة".كما أكدت أن الصين سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، بسبب الخطوة الخاطئة التي اتخذتها واشنطن، وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها بقوة".وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.بعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"
https://sarabic.ae/20250202/الصين-تعتزم-رفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1097392221.html
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-الصين-وكندا-والمكسيك-لا-يمكنها-فعل-أي-شيء-لتجنّب-الرسوم-الجمركية-1097363090.html
https://sarabic.ae/20250202/الثلاثاء-كندا-تعتزم-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-بالمئة-على-السلع-الأمريكية-1097392646.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم

الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية

04:31 GMT 02.02.2025
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
تابعنا عبر
نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.
وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".
وتابع البيان أن "موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم".
وأضاف البيان: "الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولاً في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل".
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
الصين تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
04:08 GMT
على وجه الخصوص، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعلنت الصين رسميا إضافة الفنتانيل إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الصين والولايات المتحدة قامتا بتعاون واسع النطاق في مكافحة المخدرات، وحققتا نتائج مهمة، وهي حقيقة واضحة.
وأردف البيان: "على الولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الفنتانيل وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالتعريفات الجمركية".

إن فرض الرسوم الجمركية ليس أمرًا بناء، ومن المؤكد أنه سيؤثر على التعاون المستقبلي بين الجانبين في قضية المخدرات ويقوضه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
ترامب: الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها "فعل أي شيء" لتجنب الرسوم الجمركية
31 يناير, 22:25 GMT
كما دعت واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية".
من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن "فرض الرسوم الجمركية الأحادية من جانب الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، وهو ما لا يساعد على حل مشاكلها فحسب، بل يقوض أيضًا التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة".
كما أكدت أن الصين سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، بسبب الخطوة الخاطئة التي اتخذتها واشنطن، وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها بقوة".
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
الثلاثاء.. كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية
04:16 GMT
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.
وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
بعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала