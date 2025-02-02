https://sarabic.ae/20250202/الصين-تتوعد-بإجراءات-مضادة-ردا-على-التعريفات-الجمركية-الأمريكية-1097392802.html
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T04:31+0000
2025-02-02T04:31+0000
2025-02-02T04:31+0000
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وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".وتابع البيان أن "موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم".وأضاف البيان: "الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولاً في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل".وأردف البيان: "على الولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الفنتانيل وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالتعريفات الجمركية".كما دعت واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية".من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن "فرض الرسوم الجمركية الأحادية من جانب الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، وهو ما لا يساعد على حل مشاكلها فحسب، بل يقوض أيضًا التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة".كما أكدت أن الصين سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، بسبب الخطوة الخاطئة التي اتخذتها واشنطن، وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها بقوة".وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.بعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"
https://sarabic.ae/20250202/الصين-تعتزم-رفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1097392221.html
https://sarabic.ae/20250131/ترامب-الصين-وكندا-والمكسيك-لا-يمكنها-فعل-أي-شيء-لتجنّب-الرسوم-الجمركية-1097363090.html
https://sarabic.ae/20250202/الثلاثاء-كندا-تعتزم-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-بالمئة-على-السلع-الأمريكية-1097392646.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.
وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".
وتابع البيان أن "موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم".
وأضاف البيان: "الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولاً في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل".
على وجه الخصوص، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعلنت الصين رسميا إضافة الفنتانيل إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الصين والولايات المتحدة قامتا بتعاون واسع النطاق في مكافحة المخدرات، وحققتا نتائج مهمة، وهي حقيقة واضحة.
وأردف البيان: "على الولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الفنتانيل وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالتعريفات الجمركية".
إن فرض الرسوم الجمركية ليس أمرًا بناء، ومن المؤكد أنه سيؤثر على التعاون المستقبلي بين الجانبين في قضية المخدرات ويقوضه.
كما دعت واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية".
من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن "فرض الرسوم الجمركية الأحادية من جانب الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، وهو ما لا يساعد على حل مشاكلها فحسب، بل يقوض أيضًا التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة".
كما أكدت أن الصين سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، بسبب الخطوة الخاطئة التي اتخذتها واشنطن، وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها بقوة".
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.
وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب
تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.