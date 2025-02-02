https://sarabic.ae/20250202/الثلاثاء-كندا-تعتزم-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-بالمئة-على-السلع-الأمريكية-1097392646.html

الثلاثاء.. كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية

الثلاثاء.. كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، المنتهية ولايته جاستين ترودو، اليوم الأحد، أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من الثلاثاء، ردا... 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T04:16+0000

2025-02-02T04:16+0000

2025-02-02T04:16+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي: "أعلن الليلة أن كندا سترد على الإجراءات التجارية الأميركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بضائع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار. وسيتضمن ذلك فرض رسوم جمركية فورية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء".وتابع: "كجزء من استجابتنا، فإننا نعمل مع المقاطعات والأقاليم للنظر في مجموعة من التدابير غير الجمركية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعادن الحيوية والطاقة والشراكات الأخرى"، موضحًا: "لقد كنت أحاول الاتصال بدونالد ترامب منذ تنصيبه وأتمنى أن أتحدث معه قريبًا".وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أعلنت، اليوم، أنها وجهت وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، قائلةً في بيان عبر منصة "إكس": "أوجه وزير الاقتصاد بتنفيذ الخطة البديلة التي نعمل عليها والتي تتضمن تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك".واليوم الأحد، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.

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