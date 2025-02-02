الثلاثاء.. كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250202/الثلاثاء-كندا-تعتزم-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-بالمئة-على-السلع-الأمريكية-1097392646.html
الثلاثاء.. كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية
الثلاثاء.. كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الكندي، المنتهية ولايته جاستين ترودو، اليوم الأحد، أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من الثلاثاء، ردا... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T04:16+0000
2025-02-02T04:16+0000
العالم
جاستين ترودو
ترودو
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c448c040915d4e6a627f1b3025432ca1.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي: "أعلن الليلة أن كندا سترد على الإجراءات التجارية الأميركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بضائع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار. وسيتضمن ذلك فرض رسوم جمركية فورية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء".وتابع: "كجزء من استجابتنا، فإننا نعمل مع المقاطعات والأقاليم للنظر في مجموعة من التدابير غير الجمركية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعادن الحيوية والطاقة والشراكات الأخرى"، موضحًا: "لقد كنت أحاول الاتصال بدونالد ترامب منذ تنصيبه وأتمنى أن أتحدث معه قريبًا".وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أعلنت، اليوم، أنها وجهت وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، قائلةً في بيان عبر منصة "إكس": "أوجه وزير الاقتصاد بتنفيذ الخطة البديلة التي نعمل عليها والتي تتضمن تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك".واليوم الأحد، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250202/الصين-تعتزم-رفع-دعوى-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1097392221.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392489_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_df3287422004e5baaa41e4465a3ab39a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, جاستين ترودو, ترودو, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار كندا
العالم, جاستين ترودو, ترودو, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار كندا

الثلاثاء.. كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية

04:16 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الكندي، المنتهية ولايته جاستين ترودو، اليوم الأحد، أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من الثلاثاء، ردا على قرارات الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي: "أعلن الليلة أن كندا سترد على الإجراءات التجارية الأميركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بضائع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار. وسيتضمن ذلك فرض رسوم جمركية فورية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء".

وأضاف موجهًا حديثه إلى الأمريكيين: "سيجعلون من الصعب عليكم الحصول على إمدادات من السلع الأمنية الأمريكية الحيوية مثل النيكل والبوتاس واليورانيوم والصلب والألمنيوم. إنهم ينتهكون اتفاقية التجارة الحرة".

وتابع: "كجزء من استجابتنا، فإننا نعمل مع المقاطعات والأقاليم للنظر في مجموعة من التدابير غير الجمركية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعادن الحيوية والطاقة والشراكات الأخرى"، موضحًا: "لقد كنت أحاول الاتصال بدونالد ترامب منذ تنصيبه وأتمنى أن أتحدث معه قريبًا".
وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أعلنت، اليوم، أنها وجهت وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، قائلةً في بيان عبر منصة "إكس": "أوجه وزير الاقتصاد بتنفيذ الخطة البديلة التي نعمل عليها والتي تتضمن تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك".
واليوم الأحد، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
الصين تعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
04:08 GMT
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.
وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала