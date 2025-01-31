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https://sarabic.ae/20250131/البيت-الأبيض-ترامب-يفرض-رسوم-جمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين-بدءا-من-1-فبراير-1097360569.html
البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين بدءا من 1 فبراير
البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين بدءا من 1 فبراير
سبوتنيك عربي
ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والصين والمكسيك في الأول من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T19:09+0000
2025-01-31T19:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أنه "سيفرض الرئيس غدًا تعريفة بنسبة 25% على المكسيك، وتعريفة بنسبة 25% على كندا، وتعريفة بنسبة 10% على الصين لتوريدها والسماح بتوزيع الفنتانيل غير القانوني في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.
https://sarabic.ae/20250131/قيادية-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-التهجير-تعبر-عن-السياسة-الأمريكية-المنحازة-1097360334.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين بدءا من 1 فبراير

19:09 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Lynne Sladkyالمرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Lynne Sladky
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ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والصين والمكسيك في الأول من فبراير/ شباط المقبل.
وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أنه "سيفرض الرئيس غدًا تعريفة بنسبة 25% على المكسيك، وتعريفة بنسبة 25% على كندا، وتعريفة بنسبة 10% على الصين لتوريدها والسماح بتوزيع الفنتانيل غير القانوني في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 في المئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط، لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
قيادية بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن التهجير تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة
18:36 GMT
وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.
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