https://sarabic.ae/20250131/البيت-الأبيض-ترامب-يفرض-رسوم-جمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين-بدءا-من-1-فبراير-1097360569.html
البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين بدءا من 1 فبراير
البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين بدءا من 1 فبراير
سبوتنيك عربي
ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والصين والمكسيك في الأول من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T19:09+0000
2025-01-31T19:09+0000
2025-01-31T19:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096164442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b38e111add578f35577b03f18d9b63b0.jpg
وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أنه "سيفرض الرئيس غدًا تعريفة بنسبة 25% على المكسيك، وتعريفة بنسبة 25% على كندا، وتعريفة بنسبة 10% على الصين لتوريدها والسماح بتوزيع الفنتانيل غير القانوني في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.
https://sarabic.ae/20250131/قيادية-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-التهجير-تعبر-عن-السياسة-الأمريكية-المنحازة-1097360334.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096164442_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd4db1644db0e333cb378c450e1a55e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين بدءا من 1 فبراير
ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والصين والمكسيك في الأول من فبراير/ شباط المقبل.
وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أنه "سيفرض الرئيس غدًا تعريفة بنسبة 25% على المكسيك، وتعريفة بنسبة 25% على كندا، وتعريفة بنسبة 10% على الصين لتوريدها والسماح بتوزيع الفنتانيل غير القانوني في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 في المئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط، لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.
وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.