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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
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مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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الإنسان والثقافة
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قيادية بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن التهجير تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة
قيادية بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن التهجير تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة
سبوتنيك عربي
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتتالية بشأن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة،... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T18:36+0000
2025-01-31T18:36+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
دونالد ترامب
أخبار الأردن
غزة
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وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الانحياز يأتي مع حكومة إسرائيلية قائمة في الأساس على طرد وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء أي أمل في الوصول إلى حل الدولتين، الذي نادت بها القوانين والتشريعات والقرارات الدولية.وشددت على أهمية الموقف المصري والأردني الرافض لهذه السياسة، وقالت إن الموقف الشعبي الفلسطيني الرافض كذلك مهم جدًا، ويعبر عن إرادته وتمسكه بالعيش على إنقاذ بيته المدمر، فيما شهد العالم كله على عودة المواطنين إلى شمال قطاع غزة مشيًا على الأقدام.وأوضحت أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني والتحرك ضد هذه التوجهات مستمرة في أكثر من اتجاه، خاصة في أروقة الأمم المتحدة، بهدف فضح هذه المخططات التي تتعارض مع القرارات الدولية، التي تستند إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، من خلال قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين "حماس" وإسرائيل.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".وأوضح السيسي أن "ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية، التي يقوم عليها الموقف المصري".وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لـ"تطهير" غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تثير مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250130/مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-قطاع-غزة-لم-يبق-منه-شيء-1097327740.html
https://sarabic.ae/20250129/مبعوث-ترامب-يطالب-مصر-والأردن-بتقديم-بديل-بعد-رفضهما-فكرة-استقبال-الفلسطينيين-1097293532.html
https://sarabic.ae/20250131/أول-دفعة-من-الجرحى-الفلسطينيين-في-قطاع-غزة-يعبرون-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1097356402.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, دونالد ترامب, أخبار الأردن, غزة
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, دونالد ترامب, أخبار الأردن, غزة

قيادية بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن التهجير تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة

18:36 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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حصري
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتتالية بشأن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة والمتوائمة مع الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الانحياز يأتي مع حكومة إسرائيلية قائمة في الأساس على طرد وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء أي أمل في الوصول إلى حل الدولتين، الذي نادت بها القوانين والتشريعات والقرارات الدولية.
وشددت على أهمية الموقف المصري والأردني الرافض لهذه السياسة، وقالت إن الموقف الشعبي الفلسطيني الرافض كذلك مهم جدًا، ويعبر عن إرادته وتمسكه بالعيش على إنقاذ بيته المدمر، فيما شهد العالم كله على عودة المواطنين إلى شمال قطاع غزة مشيًا على الأقدام.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: قطاع غزة "لم يبق منه شيء"
أمس, 20:35 GMT
وأوضحت أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني والتحرك ضد هذه التوجهات مستمرة في أكثر من اتجاه، خاصة في أروقة الأمم المتحدة، بهدف فضح هذه المخططات التي تتعارض مع القرارات الدولية، التي تستند إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، من خلال قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
مبعوث ترامب يطالب مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال أهالي قطاع غزة
29 يناير, 22:22 GMT
وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين "حماس" وإسرائيل.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".
وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".
تعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
أول دفعة من الجرحى العسكريين في قطاع غزة يعبرون إلى مصر عبر معبر رفح
15:43 GMT
وأوضح السيسي أن "ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية، التي يقوم عليها الموقف المصري".
وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لـ"تطهير" غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تثير مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.
يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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