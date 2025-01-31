https://sarabic.ae/20250131/قيادية-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-التهجير-تعبر-عن-السياسة-الأمريكية-المنحازة-1097360334.html

قيادية بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن التهجير تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة

قيادية بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن التهجير تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة

سبوتنيك عربي

قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتتالية بشأن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة،... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T18:36+0000

2025-01-31T18:36+0000

2025-01-31T18:36+0000

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وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الانحياز يأتي مع حكومة إسرائيلية قائمة في الأساس على طرد وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء أي أمل في الوصول إلى حل الدولتين، الذي نادت بها القوانين والتشريعات والقرارات الدولية.وشددت على أهمية الموقف المصري والأردني الرافض لهذه السياسة، وقالت إن الموقف الشعبي الفلسطيني الرافض كذلك مهم جدًا، ويعبر عن إرادته وتمسكه بالعيش على إنقاذ بيته المدمر، فيما شهد العالم كله على عودة المواطنين إلى شمال قطاع غزة مشيًا على الأقدام.وأوضحت أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني والتحرك ضد هذه التوجهات مستمرة في أكثر من اتجاه، خاصة في أروقة الأمم المتحدة، بهدف فضح هذه المخططات التي تتعارض مع القرارات الدولية، التي تستند إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، من خلال قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين "حماس" وإسرائيل.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".وأوضح السيسي أن "ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية، التي يقوم عليها الموقف المصري".وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لـ"تطهير" غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تثير مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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