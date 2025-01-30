https://sarabic.ae/20250130/مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-قطاع-غزة-لم-يبق-منه-شيء-1097327740.html
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: قطاع غزة "لم يبق منه شيء"
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: قطاع غزة "لم يبق منه شيء"
سبوتنيك عربي
قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن إعادة إعمار قطاع غزة قد تحتاج ما بين 10 إلى 15 عاما. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T20:35+0000
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جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في ختام زيارته للمنطقة، اليوم الخميس، قال فيه إن قطاع غزة لم يتبق منه شيء.وتابع: "النازحون الذين يعودون إلى الشمال يجدون أن حجم النار هائل فيعودون"، مضيفا: "ليس هناك ماء ولا كهرباء".ولفت ويتكوف إلى أن دخول المساعدات إلى القطاع يجري كما هو مخطط له، وكذلك الحال بالنسبة لعودة السكان إلى الشمال والترتيبات الأمنية في معبري نتساريم وفيلادلفيا.وغادر مبعوث ترامب إسرائيل، اليوم، بعد ساعات من إطلاق "حماس" لـ8 أسرى وإطلاق إسرائيل لـ 110 أسرى فلسطينيين، ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.وقضى مبعوث ترامب يوم أمس الأربعاء في القطاع وهو أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور القطاع منذ نحو 15 عاما.وأكد ويتكوف أن تنفيذ هذه المرحلة من الهدنة مهم جدا لأن نتائجها ستحدد مدى إمكانية الوصول للمرحلة التالية من الاتفاق.ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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https://sarabic.ae/20250121/بعد-وقف-الحرب-متى-تبدأ-عملية-إعادة-الإعمار-في-قطاع-غزة؟-1097015059.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: قطاع غزة "لم يبق منه شيء"
قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن إعادة إعمار قطاع غزة قد تحتاج ما بين 10 إلى 15 عاما.
جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في ختام زيارته للمنطقة، اليوم الخميس، قال فيه إن قطاع غزة
لم يتبق منه شيء.
وتابع: "النازحون الذين يعودون إلى الشمال يجدون أن حجم النار هائل فيعودون"، مضيفا: "ليس هناك ماء ولا كهرباء".
ولفت ويتكوف إلى أن دخول المساعدات إلى القطاع يجري كما هو مخطط له، وكذلك الحال بالنسبة لعودة السكان
إلى الشمال والترتيبات الأمنية في معبري نتساريم وفيلادلفيا.
وغادر مبعوث ترامب إسرائيل، اليوم، بعد ساعات من إطلاق "حماس" لـ8 أسرى وإطلاق إسرائيل لـ 110 أسرى فلسطينيين، ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وقضى مبعوث ترامب يوم أمس الأربعاء في القطاع وهو أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور القطاع منذ نحو 15 عاما.
وأكد ويتكوف أن تنفيذ هذه المرحلة من الهدنة مهم جدا لأن نتائجها ستحدد مدى إمكانية الوصول للمرحلة التالية من الاتفاق.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق
النار بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.