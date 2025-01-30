https://sarabic.ae/20250130/تقرير-شركة-أمنية-أمريكية-تنشر-100-متعاقد-في-غزة-1097319152.html
تقرير: شركة أمنية أمريكية تنشر 100 متعاقد في غزة
تقرير: شركة أمنية أمريكية تنشر 100 متعاقد في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بنشر 100 فرد من جنود القوات الخاصة الأمريكية السابقين، للمساعدة في إدارة نقطة تفتيش أمنية في قطاع غزة خلال الهدنة التي بدأت في 19... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T15:54+0000
2025-01-30T15:54+0000
2025-01-30T15:54+0000
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وبحسب متحدث شركة أمن أمريكية، فإن هؤلاء الأفراد سيتولون مهام مراقبة تقاطع رئيسي في غزة وأن بعضهم أصبح هناك فعليا.وتشير تقارير إلى أن المتعاقد يحصل على دفعة مقدمة 10 آلاف دولار إضافة إلى أجر يومي يقدر بـ 1100 دولار، مشيرة إلى أن قيمة الأجور والتعاقد مع جنود قوات خاصة سابقين يمثلان محل تساؤلات عديدة، إضافة إلى تساؤلات حول نوعية الأسلحة التي سيحملونها.وبحسب رسالة إلكترونية تحدث عنها وسائل إعلام غربية، فإنه تم وضع قواعد اشتباك تحدد للمتعاقدين المزودين ببنادق "إم - 4" متى يمكنهم إطلاق النار.ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول فلسطيني قوله إن مكان عمل هؤلاء المتعاقدين سيكون عند محوري نتساريم وفلادلفيا، لكن وجودهم سيكون بعيدا عن المناطق السكنية.ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250130/حماس-لا-زلنا-نتولى-حكم-قطاع-غزة-بسبب-غياب-توافق-فلسطيني-على-إدارته-1097310696.html
https://sarabic.ae/20250129/آلاف-الفلسطينيين-النازحين-يعودون-إلى-شمال-قطاع-غزة--1097236497.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تقرير: شركة أمنية أمريكية تنشر 100 متعاقد في غزة
أفادت وسائل إعلام أمريكية بنشر 100 فرد من جنود القوات الخاصة الأمريكية السابقين، للمساعدة في إدارة نقطة تفتيش أمنية في قطاع غزة خلال الهدنة التي بدأت في 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، ومن المقرر أن تستمر 42 يوما في مرحلتها الأولى.
وبحسب متحدث شركة أمن أمريكية، فإن هؤلاء الأفراد سيتولون مهام مراقبة تقاطع رئيسي في غزة
وأن بعضهم أصبح هناك فعليا.
وتشير تقارير إلى أن المتعاقد يحصل على دفعة مقدمة 10 آلاف دولار إضافة إلى أجر يومي يقدر بـ 1100 دولار، مشيرة إلى أن قيمة الأجور والتعاقد مع جنود قوات خاصة سابقين يمثلان محل تساؤلات عديدة، إضافة إلى تساؤلات حول نوعية الأسلحة التي سيحملونها.
وبحسب رسالة إلكترونية تحدث عنها وسائل إعلام غربية، فإنه تم وضع قواعد اشتباك تحدد للمتعاقدين المزودين ببنادق "إم - 4" متى يمكنهم إطلاق النار
.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول فلسطيني قوله إن مكان عمل هؤلاء المتعاقدين سيكون عند محوري نتساريم وفلادلفيا، لكن وجودهم سيكون بعيدا عن المناطق السكنية.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.