https://sarabic.ae/20250129/آلاف-الفلسطينيين-النازحين-يعودون-إلى-شمال-قطاع-غزة--1097236497.html

آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة... صور وفيديو

آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T11:00+0000

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وفي اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.فرحة النازحين بالعودةتواصل تدفق أعداد كبيرة من النازحين نحو شمالي غزة سيرا على الأقدام وما توفر من عربات صغيرة التي تنقل الأطفال والنساء والمرضى النازحين من جنوبي ووسط القطاع، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.وقال النازح محمد الكحلوت لوكالة "سبوتنيك": وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، والجيش الإسرائيلي، فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين، وسار النازحون مشياً على الأقدام، مرورا بمحور نتساريم، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، وتوافد النازحون المتواجدون بشارع صلاح الدين، المارون بمركباتهم الساعة التاسعة صباحا، نحو الشمال، وذلك وفق ما نص عليه الاتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.وانطلقت صيحات الفرح من آلاف الأسر النازحة في مخيمات النزوح بعد فتح نقاط العبور، ويستمر لليوم الثاني تدفق النازحين بشكل سلس من جنوبي ووسط القطاع، وأظهرت المشاهد أعدادا كبيرة من العائلات تحمل أمتعة خفيفة تسير عبر شارع الرشيد، ومشاهد لقاء المواطنين مع ذويهم العائدين من جنوبي ووسط القطاع إلى شمال غزة.وقال النازح إبراهيم حسان لـ"سبوتنيك": "مشاهد لا توصف، وكأننا ولدنا من جديد، وفرحة كبيرة أن أعود إلى الشجاعية بعد عام وأكثر من النزوح في وسط وجنوبي القطاع، وكانت حياة النزوح صعبة للغاية، جوع وبرد وخوف وسوء تغذية، ولقد نمنا في الشوارع، والحمد لله عدنا إلى ديارنا بعد هذه الأيام الصعبة".وأضاف: "وكما ترى أعداد كبيرة تعود إلى الشمال وهي تشعر بالفرحة، للعودة إلى بيوتها ومناطق شمال القطاع، ولقاء الأهل والأقرباء، بعدما فرقتنا الحرب، ونتمنى أن تعود حياتنا من جديد، والحمد لله".وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المقرر أن يعود سكان شمالي قطاع غزة للمنطقة، مطلع الأسبوع الجاري، لكن إسرائيل قالت إنَّ "حماس" انتهكت الاتفاق بعدم إطلاق سراح الرهينة المدنية أربيل يهود، وأبقت نقاط العبور مغلقة.وقال وسطاء قطريون إنَّ "حماس" وافقت على إطلاق سراح أربيل يهود ورهينتين غيرها، قبل يوم الجمعة، وإنَّ إسرائيل ستسمح في المقابل للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة، اعتبارا من يوم الاثنين.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنَّ "الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل فوري وعاجل".وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الفلسطينيين، إذ بلغت نسبة الدمار الذي تسبب به الجيش الإسرائيلي بالمحافظتين أكثر من 90%، وفقًا للمكتب الإعلامي.واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، أنَّ عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة هي جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة لوقف إطلاق النار.وقال بن غفير، في تغريدة على منصة "إكس"، إنَّ "افتتاح طريق نتساريم ودخول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمالي القطاع صورة من صور انتصار حماس، وجزء مهين آخر من الصفقة المتهورة، هذا ليس ما يبدو عليه النصر الكامل، هذا ما يبدو عليه الاستسلام الكامل"، وطالب بن غفير، بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع، من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل، إلى أنحاء أخرى من القطاع، ويؤشر حجم الدمار اللاحق بغزة من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وقتال الشوارع، إلى أنَّ إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة، وتأتي عودة النازحين إلى شمالي غزة وسط آمال في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع، ويفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند‌‏الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية

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