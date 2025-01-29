آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة... صور وفيديو
11:00 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 11:06 GMT 29.01.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف النار عقب اجتماعات في الدوحة.
وفي اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.
فرحة النازحين بالعودة
تواصل تدفق أعداد كبيرة من النازحين نحو شمالي غزة سيرا على الأقدام وما توفر من عربات صغيرة التي تنقل الأطفال والنساء والمرضى النازحين من جنوبي ووسط القطاع، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال النازح محمد الكحلوت لوكالة "سبوتنيك":
فرحة كبيرة، سأعود إلى شمال غزة ورغم هدم بيتي خلال الحرب، إلا أنني أعود وفي داخلي أمل كبير بحياة جديدة، وأتوقع خروج ابني خلال التبادل القادم ربما، فهو معتقل منذ 9 سنوات في سجون الاحتلال، وكما ترى جميع النازحين يشعرون بفرحة كبيرة رغم ما حدث، ويسيرون دون توقف، ولغاية الآن قطعت مسافة 7 كيلو سيرا على الأقدام من دير البلح ولا أشعر بتعب، وأواصل السير منذ ساعتين تقريبا، حتى أصل إلى بيتي، وهذا حال غالبية النازحين الذين عادوا سيرا على الأقدام، وأتوقع أن التقي مع زوجة ابني، ولقد دفنت أخي قبل النزوح إلى الجنوب بعد قصف بيته، وبقيت زوجة ابني وإن شاء الله أرى ابني قريبا.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، والجيش الإسرائيلي، فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين، وسار النازحون مشياً على الأقدام، مرورا بمحور نتساريم، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، وتوافد النازحون المتواجدون بشارع صلاح الدين، المارون بمركباتهم الساعة التاسعة صباحا، نحو الشمال، وذلك وفق ما نص عليه الاتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وانطلقت صيحات الفرح من آلاف الأسر النازحة في مخيمات النزوح بعد فتح نقاط العبور، ويستمر لليوم الثاني تدفق النازحين بشكل سلس من جنوبي ووسط القطاع، وأظهرت المشاهد أعدادا كبيرة من العائلات تحمل أمتعة خفيفة تسير عبر شارع الرشيد، ومشاهد لقاء المواطنين مع ذويهم العائدين من جنوبي ووسط القطاع إلى شمال غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال النازح إبراهيم حسان لـ"سبوتنيك": "مشاهد لا توصف، وكأننا ولدنا من جديد، وفرحة كبيرة أن أعود إلى الشجاعية بعد عام وأكثر من النزوح في وسط وجنوبي القطاع، وكانت حياة النزوح صعبة للغاية، جوع وبرد وخوف وسوء تغذية، ولقد نمنا في الشوارع، والحمد لله عدنا إلى ديارنا بعد هذه الأيام الصعبة".
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "وكما ترى أعداد كبيرة تعود إلى الشمال وهي تشعر بالفرحة، للعودة إلى بيوتها ومناطق شمال القطاع، ولقاء الأهل والأقرباء، بعدما فرقتنا الحرب، ونتمنى أن تعود حياتنا من جديد، والحمد لله".
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المقرر أن يعود سكان شمالي قطاع غزة للمنطقة، مطلع الأسبوع الجاري، لكن إسرائيل قالت إنَّ "حماس" انتهكت الاتفاق بعدم إطلاق سراح الرهينة المدنية أربيل يهود، وأبقت نقاط العبور مغلقة.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال وسطاء قطريون إنَّ "حماس" وافقت على إطلاق سراح أربيل يهود ورهينتين غيرها، قبل يوم الجمعة، وإنَّ إسرائيل ستسمح في المقابل للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة، اعتبارا من يوم الاثنين.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنَّ "الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل فوري وعاجل".
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الفلسطينيين، إذ بلغت نسبة الدمار الذي تسبب به الجيش الإسرائيلي بالمحافظتين أكثر من 90%، وفقًا للمكتب الإعلامي.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، أنَّ عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة هي جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة لوقف إطلاق النار.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال بن غفير، في تغريدة على منصة "إكس"، إنَّ "افتتاح طريق نتساريم ودخول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمالي القطاع صورة من صور انتصار حماس، وجزء مهين آخر من الصفقة المتهورة، هذا ليس ما يبدو عليه النصر الكامل، هذا ما يبدو عليه الاستسلام الكامل"، وطالب بن غفير، بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع، من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل، إلى أنحاء أخرى من القطاع، ويؤشر حجم الدمار اللاحق بغزة من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وقتال الشوارع، إلى أنَّ إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة، وتأتي عودة النازحين إلى شمالي غزة وسط آمال في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع، ويفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.