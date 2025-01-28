https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-الإيراني-يقترح-ترحيل-الإسرائيليين-إلى-غرينلاند-1097233048.html
وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند
وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني تعرضا لضغوط وأضرار، لكنهما يواصلان إعادة بناء قدراتهما. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T10:34+0000
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جاء ذلك في حوار مع شبكة إخبارية غربية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن عراقجي أكد أن "حماس" و"حزب الله" يمثلان فكرة وقضية عادلة لا يمكن أن تموت.ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وتابع: "بدل من أن يتم تهجير الفلسطينيين.. نقترح إجلاء الصهاينة (الإسرائيليين) إلى غرينلاند".وأعلن الرئيس الأمريكي رغبته في تهجير جزء من سكان غزة خارج القطاع، وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة، وذلك لتطهير غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول مليون ونصف شخص تقريبا.ويتألف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه الشهر الجاري بين "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلفت نحو 159 ألف قتيل ومصاب وآلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20250128/الأردن-يطلق-جسرا-جويا-إنسانيا-إلى-غزة-صور-1097229402.html
https://sarabic.ae/20250128/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-المصري-حول-نقل-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097223408.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة
وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني تعرضا لضغوط وأضرار، لكنهما يواصلان إعادة بناء قدراتهما.
جاء ذلك في حوار مع شبكة إخبارية غربية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن عراقجي أكد أن "حماس" و"حزب الله" يمثلان فكرة وقضية عادلة لا يمكن أن تموت.
ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني علق على تصريحات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتابع: "بدل من أن يتم تهجير الفلسطينيين.. نقترح إجلاء الصهاينة (الإسرائيليين) إلى غرينلاند".
وأعلن الرئيس الأمريكي رغبته في تهجير جزء من سكان غزة خارج القطاع، وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه يود رؤية الأردن ومصر
ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة، وذلك لتطهير غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول مليون ونصف شخص تقريبا.
ويتألف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه الشهر الجاري بين "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين
.
يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلفت نحو 159 ألف قتيل ومصاب وآلاف المفقودين.