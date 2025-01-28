https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-الإيراني-يقترح-ترحيل-الإسرائيليين-إلى-غرينلاند-1097233048.html

وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند

وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني تعرضا لضغوط وأضرار، لكنهما يواصلان إعادة بناء قدراتهما. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T10:34+0000

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جاء ذلك في حوار مع شبكة إخبارية غربية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن عراقجي أكد أن "حماس" و"حزب الله" يمثلان فكرة وقضية عادلة لا يمكن أن تموت.ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وتابع: "بدل من أن يتم تهجير الفلسطينيين.. نقترح إجلاء الصهاينة (الإسرائيليين) إلى غرينلاند".وأعلن الرئيس الأمريكي رغبته في تهجير جزء من سكان غزة خارج القطاع، وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة، وذلك لتطهير غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول مليون ونصف شخص تقريبا.ويتألف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه الشهر الجاري بين "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلفت نحو 159 ألف قتيل ومصاب وآلاف المفقودين.

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