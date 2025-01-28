وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند
وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني تعرضا لضغوط وأضرار، لكنهما يواصلان إعادة بناء قدراتهما. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T10:34+0000
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جاء ذلك في حوار مع شبكة إخبارية غربية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن عراقجي أكد أن "حماس" و"حزب الله" يمثلان فكرة وقضية عادلة لا يمكن أن تموت.ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وتابع: "بدل من أن يتم تهجير الفلسطينيين.. نقترح إجلاء الصهاينة (الإسرائيليين) إلى غرينلاند".وأعلن الرئيس الأمريكي رغبته في تهجير جزء من سكان غزة خارج القطاع، وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة، وذلك لتطهير غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول مليون ونصف شخص تقريبا.ويتألف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه الشهر الجاري بين "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلفت نحو 159 ألف قتيل ومصاب وآلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20250128/الأردن-يطلق-جسرا-جويا-إنسانيا-إلى-غزة-صور-1097229402.html
https://sarabic.ae/20250128/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-المصري-حول-نقل-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097223408.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة

وزير الخارجية الإيراني يقترح ترحيل الإسرائيليين إلى غرينلاند

10:34 GMT 28.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorعودة النازحين إلى شمال غزة
عودة النازحين إلى شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني تعرضا لضغوط وأضرار، لكنهما يواصلان إعادة بناء قدراتهما.
جاء ذلك في حوار مع شبكة إخبارية غربية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن عراقجي أكد أن "حماس" و"حزب الله" يمثلان فكرة وقضية عادلة لا يمكن أن تموت.
عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
الأردن يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى غزة... صور
08:25 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتابع: "بدل من أن يتم تهجير الفلسطينيين.. نقترح إجلاء الصهاينة (الإسرائيليين) إلى غرينلاند".
وأعلن الرئيس الأمريكي رغبته في تهجير جزء من سكان غزة خارج القطاع، وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة، وذلك لتطهير غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول مليون ونصف شخص تقريبا.
الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
‌‏ترامب: تحدثت مع الرئيس المصري حول نقل الفلسطينيين من قطاع غزة
02:44 GMT
ويتألف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه الشهر الجاري بين "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلفت نحو 159 ألف قتيل ومصاب وآلاف المفقودين.
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