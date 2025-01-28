https://sarabic.ae/20250128/الأردن-يطلق-جسرا-جويا-إنسانيا-إلى-غزة-صور-1097229402.html

الأردن يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى غزة... صور

الأردن يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى غزة... صور

سبوتنيك عربي

أعلن الأردن إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جويا، حيث تشارك طائرات سلاح الجوي الملكي بـ 16 رحلة يوميا. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T08:25+0000

2025-01-28T08:25+0000

2025-01-28T08:25+0000

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جاء ذلك على لسان محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.وأكد المومني رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم.وتابع: "سيتم يوميا نقل 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مضيفا: "إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء القطاع إلى مناطقهم في الشمال".ولفت إلى أن اختيار موقع كوسوفيم في منطقة القرارة الفلسطينية، كمهبط للجسر الجوي كان لتسريع وصول المواد التي يمكن أن تتعرض للتلف بسبب طول فترة النقل والتخزين.وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع عبر شارع الرشيد، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين، داعية إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.من جهتها، قالت حركة حماس، إن "عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير"، مشيرة إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مواصلة تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الشمال والجنوب، محذرا أن "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة".وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بعدما تسببت الحرب في سقوط نحو 159 قتيل وجريح من الفلسطينيين إضافة إلى آلاف المفقودين.

https://sarabic.ae/20250127/بدء-عودة-النازحين-إلى-شمال-غزة-وحماس-تعتبرها-هزيمة-للاحتلال-ومخططات-التهجير-1097189312.html

https://sarabic.ae/20250127/حافية-القدمين-طفلة-فلسطينية-تحمل-شقيقتها-وتجسد-الصمود-في-العودة-إلى-شمال-غزة-1097209750.html

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