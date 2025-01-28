الأردن يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى غزة... صور

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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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الأردن يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى غزة... صور
الأردن يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى غزة... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الأردن إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جويا، حيث تشارك طائرات سلاح الجوي الملكي بـ 16 رحلة يوميا. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T08:25+0000
2025-01-28T08:25+0000
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جاء ذلك على لسان محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.وأكد المومني رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم.وتابع: "سيتم يوميا نقل 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مضيفا: "إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء القطاع إلى مناطقهم في الشمال".ولفت إلى أن اختيار موقع كوسوفيم في منطقة القرارة الفلسطينية، كمهبط للجسر الجوي كان لتسريع وصول المواد التي يمكن أن تتعرض للتلف بسبب طول فترة النقل والتخزين.وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع عبر شارع الرشيد، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين، داعية إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.من جهتها، قالت حركة حماس، إن "عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير"، مشيرة إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مواصلة تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الشمال والجنوب، محذرا أن "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة".وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بعدما تسببت الحرب في سقوط نحو 159 قتيل وجريح من الفلسطينيين إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20250127/بدء-عودة-النازحين-إلى-شمال-غزة-وحماس-تعتبرها-هزيمة-للاحتلال-ومخططات-التهجير-1097189312.html
https://sarabic.ae/20250127/حافية-القدمين-طفلة-فلسطينية-تحمل-شقيقتها-وتجسد-الصمود-في-العودة-إلى-شمال-غزة-1097209750.html
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أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, غزة, أخبار الأردن, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, غزة, أخبار الأردن, إسرائيل

الأردن يطلق جسرا جويا إنسانيا إلى غزة... صور

08:25 GMT 28.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أعلن الأردن إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جويا، حيث تشارك طائرات سلاح الجوي الملكي بـ 16 رحلة يوميا.
جاء ذلك على لسان محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة وحماس تعتبرها هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير
أمس, 06:34 GMT
وأكد المومني رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم.

وقال المومني إن الجسر الجوي الذي أطلقته المملكة سيستمر لـ 8 أيام بمساعدة دول صديقة، مؤكدا أن الأردن هو أول دولة كسرت الحصار وأدخلت المساعدات إلى القطاع برا وجوا.

وتابع: "سيتم يوميا نقل 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مضيفا: "إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء القطاع إلى مناطقهم في الشمال".
ولفت إلى أن اختيار موقع كوسوفيم في منطقة القرارة الفلسطينية، كمهبط للجسر الجوي كان لتسريع وصول المواد التي يمكن أن تتعرض للتلف بسبب طول فترة النقل والتخزين.
صورة لطفلة فلسطينية تحمل شقيقتها أثناء عودتهم إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
مجتمع
"حافية القدمين"... طفلة فلسطينية تحمل شقيقتها وتجسد الصمود في العودة إلى شمال غزة
أمس, 14:53 GMT
وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع عبر شارع الرشيد، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين، داعية إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.
من جهتها، قالت حركة حماس، إن "عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير"، مشيرة إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مواصلة تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الشمال والجنوب، محذرا أن "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة".
وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بعدما تسببت الحرب في سقوط نحو 159 قتيل وجريح من الفلسطينيين إضافة إلى آلاف المفقودين.
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