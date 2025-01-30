https://sarabic.ae/20250130/حماس-لا-زلنا-نتولى-حكم-قطاع-غزة-بسبب-غياب-توافق-فلسطيني-على-إدارته-1097310696.html

"حماس": ما زلنا نتولى حكم قطاع غزة بسبب غياب توافق فلسطيني على إدارته

"حماس": ما زلنا نتولى حكم قطاع غزة بسبب غياب توافق فلسطيني على إدارته

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية، طاهر النونو، بأن "الحركة لا تزال تتولى السلطة في قطاع غزة، بسبب غياب توافق فلسطيني داخلي على ترتيبات إدارته"، على... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T12:24+0000

2025-01-30T12:24+0000

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القاهرة - ريا نوفوستي. وقال النونو، خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "نتحمل مسؤولياتنا لأنه لا يوجد اتفاق فلسطيني داخلي. لا يمكن أن نترك قطاع غزة في فوضى أو في فراغ، لذلك نحن نحثّ إخواننا على أن نصل إلى اتفاق حقيقي وجاد، لأن هذا الموضوع لا يمكن أن نتحاور به مع الاحتلال، هذا نتحاور به وطنياً وفلسطينياً بمساعدة الأشقاء في مصر".وفي السياق ذاته، أكد النونو على ضرورة إدخال معدات لرفع الأنقاض إلى قطاع غزة، ليس لانتشال جثامين الضحايا الفلسطينيين فحسب، وإنما للوصول إلى جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتها بأسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، بحسب قوله.وأجاب النونو على سؤال بشأن عدد المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار: "العدد الذي من المفترض مبادلته (من المحتجزين الإسرائيليين) في هذه المرحلة 33 ما بين أحياء وأموات، ومن المفترض أن يتم تسليم رفات من قضوا في هذه المرحلة في الأسبوع الأخير، لكن هذا يتطلب بالفعل أن تكون هناك معدات أو آليات لإزالة الركام واستخراج الجثامين".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأت في قطاع غزة، مراسم عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.وأكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن أحد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم في قطاع غزة، قد سُلّم إلى الصليب الأحمر، وهو في طريقه إلى الجيش.تقرير: تسليم دفعة من المحتجزين الإسرائيليين أمام منزل السنوار المدمر في خان يونس.. فيديوخلال زيارة إلى القاهرة.. وفد "حماس" يبحث تطبيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

https://sarabic.ae/20250130/بدء-مراسم-تسليم-الأسرى-الإسرائيليين-من-غزة--1097301789.html

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