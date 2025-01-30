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https://sarabic.ae/20250130/حماس-لا-زلنا-نتولى-حكم-قطاع-غزة-بسبب-غياب-توافق-فلسطيني-على-إدارته-1097310696.html
"حماس": ما زلنا نتولى حكم قطاع غزة بسبب غياب توافق فلسطيني على إدارته
"حماس": ما زلنا نتولى حكم قطاع غزة بسبب غياب توافق فلسطيني على إدارته
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية، طاهر النونو، بأن "الحركة لا تزال تتولى السلطة في قطاع غزة، بسبب غياب توافق فلسطيني داخلي على ترتيبات إدارته"، على... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T12:24+0000
2025-01-30T12:34+0000
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القاهرة - ريا نوفوستي. وقال النونو، خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "نتحمل مسؤولياتنا لأنه لا يوجد اتفاق فلسطيني داخلي. لا يمكن أن نترك قطاع غزة في فوضى أو في فراغ، لذلك نحن نحثّ إخواننا على أن نصل إلى اتفاق حقيقي وجاد، لأن هذا الموضوع لا يمكن أن نتحاور به مع الاحتلال، هذا نتحاور به وطنياً وفلسطينياً بمساعدة الأشقاء في مصر".وفي السياق ذاته، أكد النونو على ضرورة إدخال معدات لرفع الأنقاض إلى قطاع غزة، ليس لانتشال جثامين الضحايا الفلسطينيين فحسب، وإنما للوصول إلى جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتها بأسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، بحسب قوله.وأجاب النونو على سؤال بشأن عدد المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار: "العدد الذي من المفترض مبادلته (من المحتجزين الإسرائيليين) في هذه المرحلة 33 ما بين أحياء وأموات، ومن المفترض أن يتم تسليم رفات من قضوا في هذه المرحلة في الأسبوع الأخير، لكن هذا يتطلب بالفعل أن تكون هناك معدات أو آليات لإزالة الركام واستخراج الجثامين".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأت في قطاع غزة، مراسم عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.وأكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن أحد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم في قطاع غزة، قد سُلّم إلى الصليب الأحمر، وهو في طريقه إلى الجيش.تقرير: تسليم دفعة من المحتجزين الإسرائيليين أمام منزل السنوار المدمر في خان يونس.. فيديوخلال زيارة إلى القاهرة.. وفد "حماس" يبحث تطبيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم

"حماس": ما زلنا نتولى حكم قطاع غزة بسبب غياب توافق فلسطيني على إدارته

12:24 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 12:34 GMT 30.01.2025)
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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صرح المستشار الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية، طاهر النونو، بأن "الحركة لا تزال تتولى السلطة في قطاع غزة، بسبب غياب توافق فلسطيني داخلي على ترتيبات إدارته"، على حد قوله.
القاهرة - ريا نوفوستي. وقال النونو، خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "نتحمل مسؤولياتنا لأنه لا يوجد اتفاق فلسطيني داخلي. لا يمكن أن نترك قطاع غزة في فوضى أو في فراغ، لذلك نحن نحثّ إخواننا على أن نصل إلى اتفاق حقيقي وجاد، لأن هذا الموضوع لا يمكن أن نتحاور به مع الاحتلال، هذا نتحاور به وطنياً وفلسطينياً بمساعدة الأشقاء في مصر".

وأضاف: "جميع الفصائل تتوافق معنا في موضوع الحكومة (تشكيل حكومة وحدة وطنية) وغالبية متفقة معنا في تشكيل لجنة الإسناد (لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة) بشكل مؤقت، لذلك لا بد من إقناع حركة فتح وقيادة السلطة في هذا الاتجاه، لأن استمرار التعنّت واستمرار الذهاب بعيداً عن الإرادة الوطنية هو ضرب للمصلحة الوطنية ككل".

وفي السياق ذاته، أكد النونو على ضرورة إدخال معدات لرفع الأنقاض إلى قطاع غزة، ليس لانتشال جثامين الضحايا الفلسطينيين فحسب، وإنما للوصول إلى جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتها بأسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، بحسب قوله.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
بدء مراسم تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة
08:26 GMT
وأجاب النونو على سؤال بشأن عدد المحتجزين الإسرائيليين القتلى المقرر مبادلتهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار: "العدد الذي من المفترض مبادلته (من المحتجزين الإسرائيليين) في هذه المرحلة 33 ما بين أحياء وأموات، ومن المفترض أن يتم تسليم رفات من قضوا في هذه المرحلة في الأسبوع الأخير، لكن هذا يتطلب بالفعل أن تكون هناك معدات أو آليات لإزالة الركام واستخراج الجثامين".

وأضاف: "نحن لا ندري هل هذه الجثامين فوق الأرض أو تحت الأرض، لذلك طلبنا ونشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الأنقاض، سواء لجثامين الأسرى أم لشهداء شعبنا، الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني تحت الأنقاض. جزء من الاتفاق أن تدخل هذه الآليات ولا بد أن تدخل".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأت في قطاع غزة، مراسم عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن أحد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم في قطاع غزة، قد سُلّم إلى الصليب الأحمر، وهو في طريقه إلى الجيش.
تقرير: تسليم دفعة من المحتجزين الإسرائيليين أمام منزل السنوار المدمر في خان يونس.. فيديو
خلال زيارة إلى القاهرة.. وفد "حماس" يبحث تطبيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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