https://sarabic.ae/20250131/ترامب-الصين-وكندا-والمكسيك-لا-يمكنها-فعل-أي-شيء-لتجنّب-الرسوم-الجمركية-1097363090.html

ترامب: الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها "فعل أي شيء" لتجنّب الرسوم الجمركية

ترامب: الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها "فعل أي شيء" لتجنّب الرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها "فعل أي شيء" لتجنب الرسوم الجمركية التي ستفرضها واشنطن اعتبارا من اليوم السبت. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T22:25+0000

2025-01-31T22:25+0000

2025-01-31T22:25+0000

ترامب

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg

وقال ترمب خلال اجتماع مع صحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض: "في نهاية المطاف، سنفرض رسوما على أشباه الموصلات، وعلى النفط والغاز والصلب"، مضيفا أن بعض هذه الرسوم قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 فبراير/شباط.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه من المقرر أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والصين والمكسيك في الأول من فبراير/ شباط المقبل.وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، أنه "سيفرض الرئيس غدًا تعريفة بنسبة 25% على المكسيك، وتعريفة بنسبة 25% على كندا، وتعريفة بنسبة 10% على الصين لتوريدها والسماح بتوزيع الفنتانيل غير القانوني في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 في المئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/ شباط، لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.

https://sarabic.ae/20250131/البيت-الأبيض-ترامب-يفرض-رسوم-جمركية-على-كندا-والمكسيك-والصين-بدءا-من-1-فبراير-1097360569.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, دونالد ترامب