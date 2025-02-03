https://sarabic.ae/20250203/كندا-تعلن-تعليق-ترامب-الرسوم-الجمركية-لمدة-30-يوما-1097446449.html
كندا تعلن تعليق ترامب الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما
كندا تعلن تعليق ترامب الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة "جيدة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة مسألة الرسوم الجمركية. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T23:25+0000
2025-02-03T23:25+0000
2025-02-03T23:25+0000
جاستن ترودو
ترامب
الرسوم الجمركية
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أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي اتفق الزعيمان على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة على كندا لمدة 30 يومًا، بينما يعمل البلدان على وضع خطة لمكافحة الجريمة عبر الحدود.وأضاف، أن كندا ستبدأ في تنفيذ خطة حدودية بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل تعزيز الحدود بمروحيات وتقنيات جديدة. كما ستنشر كندا ما يقرب من 10 آلاف عنصر أمني لحماية الحدود، حسب قوله.وكشف رئيس الوزراء الكندي أيضًا، أن الحكومة الكندية تعهدت بتعيين مسؤول خاص لمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الكارتلات والجريمة المنظمة.وفي وقت سابق، وقع ترامب على أوامر تنفيذية تفرض رسوما جمركية على سلع من كندا والمكسيك والصين.وأعلن ترامب لاحقا إعفاءً لمدة شهر من الرسوم الجمركية على المكسيك، بعد أن وافقت على إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين.
https://sarabic.ae/20250203/تقارير-لندن-تستعد-لإجراءات-انتقامية-إذا-فرضت-أمريكا-رسوما-جمركية-على-منتجاتها-1097446093.html
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جاستن ترودو, ترامب, الرسوم الجمركية, العالم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
جاستن ترودو, ترامب, الرسوم الجمركية, العالم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
كندا تعلن تعليق ترامب الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما
أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة "جيدة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة مسألة الرسوم الجمركية.
وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي اتفق الزعيمان على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة
على كندا لمدة 30 يومًا، بينما يعمل البلدان على وضع خطة لمكافحة الجريمة عبر الحدود.
وقال ترودو في منشور على منصة "إكس"، "أجريت للتو مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب. سيتم تعليق الرسوم المقترحة لمدة 30 يومًا على الأقل".
وأضاف، أن كندا ستبدأ في تنفيذ خطة حدودية بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل تعزيز الحدود بمروحيات وتقنيات جديدة. كما ستنشر كندا ما يقرب من 10 آلاف عنصر أمني لحماية الحدود، حسب قوله.
وكشف رئيس الوزراء الكندي أيضًا، أن الحكومة الكندية تعهدت بتعيين مسؤول خاص لمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الكارتلات والجريمة المنظمة.
وفي وقت سابق، وقع ترامب على أوامر تنفيذية تفرض رسوما جمركية على سلع من كندا والمكسيك والصين.
وأعلن ترامب لاحقا إعفاءً لمدة شهر من الرسوم الجمركية على المكسيك، بعد أن وافقت على إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين.