https://sarabic.ae/20250203/تقارير-لندن-تستعد-لإجراءات-انتقامية-إذا-فرضت-أمريكا-رسوما-جمركية-على-منتجاتها-1097446093.html
تقارير: لندن تستعد لإجراءات انتقامية إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية على منتجاتها
تقارير: لندن تستعد لإجراءات انتقامية إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية على منتجاتها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الاثنين، نقلا عن مسؤول بريطاني لم تسمه أن المملكة المتحدة تستعد لإجراءات انتقامية إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T22:15+0000
2025-02-03T22:15+0000
2025-02-03T22:35+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
بريطانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
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وسبق أن هدد ترامب مرارا وتكرارا بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، ولم يستبعد فرضها على سلع بريطانية.وفي وقت سابق، وقع ترامب على أوامر تنفيذية تفرض رسوما جمركية على سلع من كندا والمكسيك والصين.وأعلن ترامب لاحقا إعفاءً لمدة شهر من الرسوم الجمركية على المكسيك، بعد أن وافقت على إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين.
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتحدث-عن-إمكانية-فرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-1097415582.html
بريطانيا
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ترامب, الرسوم الجمركية, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
ترامب, الرسوم الجمركية, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
تقارير: لندن تستعد لإجراءات انتقامية إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية على منتجاتها
22:15 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 22:35 GMT 03.02.2025)
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس الاثنين، نقلا عن مسؤول بريطاني لم تسمه أن المملكة المتحدة تستعد لإجراءات انتقامية إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية على منتجات بريطانية.
وسبق أن هدد ترامب مرارا وتكرارا بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، ولم يستبعد فرضها على سلع بريطانية.
وقال المسؤول البريطاني، "نحن مستعدون. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب لكن الوزراء سيفعلون دائما ما هو الأفضل للمصلحة الوطنية".
وفي وقت سابق، وقع ترامب على أوامر تنفيذية تفرض رسوما جمركية على سلع من كندا والمكسيك والصين.
وأعلن ترامب لاحقا إعفاءً لمدة شهر من الرسوم الجمركية على المكسيك، بعد أن وافقت على إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين.