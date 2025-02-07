ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html
ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل
ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن نيته الإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من الدول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن "هذه الرسوم... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T18:06+0000
2025-02-07T18:25+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c4584a262dff3656f1313969b557543.jpg
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ وعد قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تعادل تلك، التي تفرضها الدول الشريكة على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد أي الدول ستتأثر بهذه الإجراءات.وفي وقت سابق، ردت الصين على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضدها بفرض حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.وأعلنت ذلك وزارة التجارة الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الإجراءات الصينية تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، و10% على النفط والآلات الزراعية.وفي المقابل، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10%، حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، رغم إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.ووقّع ترامب، الأحد الماضي، أمرا تنفيذيا يشمل فرض رسوم بنسبة 10 في المئة على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.كما تقدمت الصين، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ردًا على قرار فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على الواردات الصينية.
https://sarabic.ae/20250207/نائب-أمريكي-خطة-ترامب-فضحت-نفاق-العالم-العربي-1097569781.html
https://sarabic.ae/20250207/إدارة-ترامب-تشارك-في-المناقشات-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1097553023.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d56c4ccf4b78cd207a7e9fc8a51ed2c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, اقتصاد

ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل

18:06 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 18:25 GMT 07.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن نيته الإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من الدول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن "هذه الرسوم الإضافية قد تسهم في تقليص العجز في الميزانية الأمريكية".
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ وعد قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تعادل تلك، التي تفرضها الدول الشريكة على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد أي الدول ستتأثر بهذه الإجراءات.
وفي وقت سابق، ردت الصين على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضدها بفرض حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
نائب أمريكي: خطة ترامب "فضحت نفاق العالم العربي"
15:12 GMT
وأعلنت ذلك وزارة التجارة الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الإجراءات الصينية تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، و10% على النفط والآلات الزراعية.

وبحسب الوكالة، فإنه من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأمريكية، ابتداء من 10 فبراير/ شباط الجاري.

وفي المقابل، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10%، حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، رغم إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
إدارة ترامب تشارك في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا
06:27 GMT
ووقّع ترامب، الأحد الماضي، أمرا تنفيذيا يشمل فرض رسوم بنسبة 10 في المئة على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

ونددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الخطوة، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.

كما تقدمت الصين، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ردًا على قرار فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على الواردات الصينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала