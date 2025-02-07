https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html
ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل
ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن نيته الإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من الدول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن "هذه الرسوم... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ وعد قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تعادل تلك، التي تفرضها الدول الشريكة على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد أي الدول ستتأثر بهذه الإجراءات.وفي وقت سابق، ردت الصين على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضدها بفرض حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.وأعلنت ذلك وزارة التجارة الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الإجراءات الصينية تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، و10% على النفط والآلات الزراعية.وفي المقابل، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10%، حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، رغم إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.ووقّع ترامب، الأحد الماضي، أمرا تنفيذيا يشمل فرض رسوم بنسبة 10 في المئة على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.كما تقدمت الصين، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ردًا على قرار فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على الواردات الصينية.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, اقتصاد
ترامب: سنعلن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول الأسبوع المقبل
18:06 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 18:25 GMT 07.02.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن نيته الإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من الدول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن "هذه الرسوم الإضافية قد تسهم في تقليص العجز في الميزانية الأمريكية".
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن هذه الخطوة تأتي لتنفيذ وعد قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تعادل تلك، التي تفرضها الدول الشريكة على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد أي الدول ستتأثر بهذه الإجراءات.
وفي وقت سابق، ردت الصين على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضدها بفرض حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.
وأعلنت ذلك وزارة التجارة الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الإجراءات الصينية
تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، و10% على النفط والآلات الزراعية.
وبحسب الوكالة، فإنه من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأمريكية، ابتداء من 10 فبراير/ شباط الجاري.
وفي المقابل، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10%، حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، رغم إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ووقّع ترامب، الأحد الماضي، أمرا تنفيذيا يشمل فرض رسوم بنسبة 10 في المئة على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
ونددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الخطوة، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.
كما تقدمت الصين، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية
، ردًا على قرار فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على الواردات الصينية.