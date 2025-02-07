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إدارة ترامب تشارك في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا
إدارة ترامب تشارك في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لتشديد العقوبات ضد روسيا من أجل "إنهاء الصراع"... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T06:27+0000
2025-02-07T06:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت صحيفة أمريكية عن كيلوغ قوله: "ترامب مستعد لتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وأضاف كيلوغ، اليوم الجمعة، أن إدارة ترامب تشارك بأكملها في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا، وقد اجتمع فريق المستشارين بأكمله في الآونة الأخيرة بشأن هذا الموضوع.وبحسب كيلوغ فإن الرئيس نفسه، ونائب الرئيس، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومجلس الأمن القومي، يعملون جميعا معا على هذه القضية.وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي: "أنه يجب على كلا الجانبين في أي مفاوضات أن يقدما تنازلات... فهل ستكون الصفقة مرضية للجميع؟ لا ولكن نحاول تحقيق التوازن".الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاعالخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20250207/الكرملين-موسكو-وواشنطن-لا-تجريان-مناقشات-حول-لقاء-بوتين-وترامب--1097551770.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة ترامب تشارك في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا

06:27 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 07.02.2025)
© AP Photo / Mariam Zuhaibكيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا
كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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أعلن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لتشديد العقوبات ضد روسيا من أجل "إنهاء الصراع" في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة أمريكية عن كيلوغ قوله: "ترامب مستعد لتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وأضاف كيلوغ، اليوم الجمعة، أن إدارة ترامب تشارك بأكملها في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا، وقد اجتمع فريق المستشارين بأكمله في الآونة الأخيرة بشأن هذا الموضوع.
ونقلت الصحيفة عن كيلوغ قوله: "إن حل الحرب الروسية الأوكرانية هو في الحقيقة عمل الإدارة بأكملها".
وبحسب كيلوغ فإن الرئيس نفسه، ونائب الرئيس، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومجلس الأمن القومي، يعملون جميعا معا على هذه القضية.
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وأضاف أن ترامب جمع "فريقه الكامل" من المستشارين وأعضاء الحكومة المعنيين بالأمن القومي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، حيث ناقشوا كيفية استخدام كافة عناصر القوة الوطنية لإنهاء الصراع.
وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي: "أنه يجب على كلا الجانبين في أي مفاوضات أن يقدما تنازلات... فهل ستكون الصفقة مرضية للجميع؟ لا ولكن نحاول تحقيق التوازن".
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