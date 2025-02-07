https://sarabic.ae/20250207/إدارة-ترامب-تشارك-في-المناقشات-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1097553023.html

إدارة ترامب تشارك في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا

إدارة ترامب تشارك في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن كيث كيلوغ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لتشديد العقوبات ضد روسيا من أجل "إنهاء الصراع"... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T06:27+0000

2025-02-07T06:27+0000

2025-02-07T06:28+0000

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أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقلت صحيفة أمريكية عن كيلوغ قوله: "ترامب مستعد لتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وأضاف كيلوغ، اليوم الجمعة، أن إدارة ترامب تشارك بأكملها في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانيا، وقد اجتمع فريق المستشارين بأكمله في الآونة الأخيرة بشأن هذا الموضوع.وبحسب كيلوغ فإن الرئيس نفسه، ونائب الرئيس، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومجلس الأمن القومي، يعملون جميعا معا على هذه القضية.وأوضح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي: "أنه يجب على كلا الجانبين في أي مفاوضات أن يقدما تنازلات... فهل ستكون الصفقة مرضية للجميع؟ لا ولكن نحاول تحقيق التوازن".الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 4 عميلات لأوكرانيا جندن لاستهداف ضباط كبار من وزارة الدفاعالخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني

https://sarabic.ae/20250207/الكرملين-موسكو-وواشنطن-لا-تجريان-مناقشات-حول-لقاء-بوتين-وترامب--1097551770.html

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