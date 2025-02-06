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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250206/الخارجية-الروسية-تعلق-على-دور-واشنطن-في-الصراع-الأوكراني-1097538862.html
الخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني
الخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على الدور المحتمل لواشنطن في حل الأزمة الأوكرانية أن كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T14:30+0000
2025-02-06T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة وعلى خطط الإدارة الجديدة ( للولايات المتحدة). هناك الكثير من الكلمات والتصريحات. لا شيء واضح بشأن الخطوات التي يتم اتخاذها ومن السابق لأوانه الحديث عن آفاق المفاوضات أو أي شيء عام في هذا السياق... سوف نركز على خطوات وإجراءات محددة".أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة التنازلات لإنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة فقط.وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو معدومة.
https://sarabic.ae/20250206/مبعوث-ترامب-إلى-كييف-يعلق-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097535267.html
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روسيا

الخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني

14:30 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على الدور المحتمل لواشنطن في حل الأزمة الأوكرانية أن كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة لترامب وفريقه.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة وعلى خطط الإدارة الجديدة ( للولايات المتحدة). هناك الكثير من الكلمات والتصريحات. لا شيء واضح بشأن الخطوات التي يتم اتخاذها ومن السابق لأوانه الحديث عن آفاق المفاوضات أو أي شيء عام في هذا السياق... سوف نركز على خطوات وإجراءات محددة".
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة التنازلات لإنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة فقط.
كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مبعوث ترامب إلى كييف يعلق تسوية الصراع في أوكرانيا
12:57 GMT
وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".
وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من إجراء هذه المناقشات وجهًا لوجه، عندها يمكننا حقًا أن نعمل على التنازلات".
كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو معدومة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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