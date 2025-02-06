https://sarabic.ae/20250206/الخارجية-الروسية-تعلق-على-دور-واشنطن-في-الصراع-الأوكراني-1097538862.html
الخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني
الخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على الدور المحتمل لواشنطن في حل الأزمة الأوكرانية أن كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T14:30+0000
2025-02-06T14:30+0000
2025-02-06T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة وعلى خطط الإدارة الجديدة ( للولايات المتحدة). هناك الكثير من الكلمات والتصريحات. لا شيء واضح بشأن الخطوات التي يتم اتخاذها ومن السابق لأوانه الحديث عن آفاق المفاوضات أو أي شيء عام في هذا السياق... سوف نركز على خطوات وإجراءات محددة".أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة التنازلات لإنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة فقط.وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو معدومة.
https://sarabic.ae/20250206/مبعوث-ترامب-إلى-كييف-يعلق-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097535267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تعلق على دور واشنطن في الصراع الأوكراني
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على الدور المحتمل لواشنطن في حل الأزمة الأوكرانية أن كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة لترامب وفريقه.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "كل شيء يعتمد على الإجراءات المحددة وعلى خطط الإدارة الجديدة ( للولايات المتحدة). هناك الكثير من الكلمات والتصريحات. لا شيء واضح بشأن الخطوات التي يتم اتخاذها ومن السابق لأوانه الحديث عن آفاق المفاوضات أو أي شيء عام في هذا السياق... سوف نركز على خطوات وإجراءات محددة".
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة التنازلات لإنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة فقط.
وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".
وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من إجراء هذه المناقشات وجهًا لوجه، عندها يمكننا حقًا أن نعمل على التنازلات".
كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو معدومة.