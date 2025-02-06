https://sarabic.ae/20250206/مبعوث-ترامب-إلى-كييف-يعلق-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097535267.html

مبعوث ترامب إلى كييف يعلق تسوية الصراع في أوكرانيا

مبعوث ترامب إلى كييف يعلق تسوية الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T12:57+0000

2025-02-06T12:57+0000

2025-02-06T12:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو منعدمة.وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "فرص استعادتهم (الأوكرانيين) أسلحتهم النووية بين الضئيلة للغاية والمنعدمة. هذا لن يحدث".وكانت أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان قد تخلت طوعًا عام 1992 عن الأسلحة النووية التي كانت بحوزتها لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بموجب بروتوكول لشبونة الملحق بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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