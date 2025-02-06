https://sarabic.ae/20250206/مبعوث-ترامب-إلى-كييف-يعلق-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097535267.html
مبعوث ترامب إلى كييف يعلق تسوية الصراع في أوكرانيا
مبعوث ترامب إلى كييف يعلق تسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T12:57+0000
2025-02-06T12:57+0000
2025-02-06T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو منعدمة.وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "فرص استعادتهم (الأوكرانيين) أسلحتهم النووية بين الضئيلة للغاية والمنعدمة. هذا لن يحدث".وكانت أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان قد تخلت طوعًا عام 1992 عن الأسلحة النووية التي كانت بحوزتها لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بموجب بروتوكول لشبونة الملحق بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250206/إرسال-ميراج-إلى-أوكرانيا-كيف-تتخلص-فرنسا-من-أسلحتها-القديمة؟-1097533478.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مبعوث ترامب إلى كييف يعلق تسوية الصراع في أوكرانيا
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، أن خطط تسوية الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة التنازلات لإنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة فقط.
وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إذا كنا نطور خططًا لإنهاء هذه المذبحة، فعلينا الشعور بكل طرف في اللعبة".
وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من إجراء هذه المناقشات وجهًا لوجه، عندها يمكننا حقًا أن نعمل على التنازلات".
كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن فرص "استعادة أوكرانيا لأسلحتها النووية" ضئيلة للغاية أو منعدمة.
وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "فرص استعادتهم (الأوكرانيين) أسلحتهم النووية بين الضئيلة للغاية والمنعدمة. هذا لن يحدث".
وكانت أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان قد تخلت طوعًا عام 1992 عن الأسلحة النووية التي كانت بحوزتها لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بموجب بروتوكول لشبونة الملحق بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.