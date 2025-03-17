https://sarabic.ae/20250317/اتفاق-بين-وزيري-دفاع-لبنان-وسوريا-على-وقف-إطلاق-النار-والتواصل-بين-مخابرات-البلدين-1098729708.html
وزيرا دفاع لبنان وسوريا يتفقان على وقف إطلاق النار والتواصل بين استخبارات البلدين
وزيرا دفاع لبنان وسوريا يتفقان على وقف إطلاق النار والتواصل بين استخبارات البلدين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية، اليوم الاثنين، عن "اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين". 17.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية".وأضاف البيان أنه "جرى الإتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق اليوم، أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أكد أن "الأجواء غير مستقرة في سوريا ومن المبكر معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع هناك".وقال قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الحزب ليس له تدخل في سوريا ولكن لا يستبعد أن تنشأ مقاومة ضد العدو الإسرائيلي فيها"، معربا عن "تمنياته لسوريا الاستقرار والتفاهم بين كل القوى الموجودة لبناء نظام سوري قوي".وأكد قاسم، أن المؤشرات على تقسيم سوريا متوفرة بقوة، محذرا من أن هذا "التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري".وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان لها، بأن "مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".
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أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزيرا دفاع لبنان وسوريا يتفقان على وقف إطلاق النار والتواصل بين استخبارات البلدين
21:01 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 21:11 GMT 17.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية، اليوم الاثنين، عن "اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين".
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية".
وأضاف البيان أنه "جرى الإتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق اليوم، أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر
، ولن نقبل باستمراره".
وقال عون، إنه "أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أكد أن "الأجواء غير مستقرة في سوريا
ومن المبكر معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع هناك".
وقال قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الحزب ليس له تدخل في سوريا ولكن لا يستبعد أن تنشأ مقاومة ضد العدو الإسرائيلي فيها"، معربا عن "تمنياته لسوريا الاستقرار والتفاهم بين كل القوى الموجودة لبناء نظام سوري قوي".
وأكد قاسم، أن المؤشرات على تقسيم سوريا متوفرة بقوة، محذرا من أن هذا "التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري".
وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق
وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.
وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان لها، بأن "مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".