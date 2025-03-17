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الرئيس اللبناني: أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران على الحدود مع سوريا
الرئيس اللبناني: أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران على الحدود مع سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره". 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T15:13+0000
2025-03-17T15:13+0000
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وقال عون، إنه "أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أكد أن "الأجواء غير مستقرة في سوريا ومن المبكر معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع هناك".وقال قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الحزب ليس له تدخل في سوريا ولكن لا يستبعد أن تنشأ مقاومة ضد العدو الإسرائيلي فيها"، معربا عن "تمنياته لسوريا الاستقرار والتفاهم بين كل القوى الموجودة لبناء نظام سوري قوي".وأكد قاسم، أن المؤشرات على تقسيم سوريا متوفرة بقوة، محذرا من أن هذا "التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري".وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان لها، بأن "مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".وأضافت أن "مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها"، مشددة على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها.وشهد الأسبوع الماضي، اشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق ما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بوقوع هجوم على شركة "سادكوب" (شركة لتوزيع وتخزين المواد البترولية) في محافظة اللاذقية، تم التصدي له من قبل قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة.وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلت مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت إن "انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية".في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.
https://sarabic.ae/20250216/جنبلاط-عبر-سبوتنيك-يتحدث-عن-دور-روسي-إيجابي-في-سوريا-ويعلق-على-الوضع-في-لبنان-وفلسطين--1097834231.html
https://sarabic.ae/20250227/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-محور-فيلادلفيا-سيبقى-منطقة-عازلة-تماما-كما-هو-الحال-في-لبنان-وسوريا-1098219608.html
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الخارجية-اللبناني-لبنان-وسوريا-بحاجة-إلى-خطة-عربية-مشتركة-كـخطة-مارشال-1096729161.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس اللبناني: أعطيت توجيهاتي للجيش بالرد على مصادر النيران على الحدود مع سوريا

15:13 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره".
وقال عون، إنه "أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية يوسف رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أكد أن "الأجواء غير مستقرة في سوريا ومن المبكر معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع هناك".
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
جنبلاط عبر "سبوتنيك" يتحدث عن دور روسي في سوريا ويعلق على الوضع في لبنان وفلسطين
16 فبراير, 14:17 GMT
وقال قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الحزب ليس له تدخل في سوريا ولكن لا يستبعد أن تنشأ مقاومة ضد العدو الإسرائيلي فيها"، معربا عن "تمنياته لسوريا الاستقرار والتفاهم بين كل القوى الموجودة لبناء نظام سوري قوي".
وأكد قاسم، أن المؤشرات على تقسيم سوريا متوفرة بقوة، محذرا من أن هذا "التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري".
وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.
وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان لها، بأن "مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".
محور فيلادلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا
27 فبراير, 09:53 GMT
وأضافت أن "مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها"، مشددة على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها.
وشهد الأسبوع الماضي، اشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق ما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بوقوع هجوم على شركة "سادكوب" (شركة لتوزيع وتخزين المواد البترولية) في محافظة اللاذقية، تم التصدي له من قبل قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة.
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
وزير الخارجية اللبناني: لبنان وسوريا بحاجة إلى خطة عربية مشتركة كـ"خطة مارشال"
12 يناير, 15:40 GMT
وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، لـ"سبوتنيك"، إن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين، حيث تواصلت مع السلطات السورية في المنطقة، والتي أكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.
وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت إن "انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية".
في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.
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