https://sarabic.ae/20250417/خبراء-لـسبوتنيك-الشراكة-الروسية-القطرية-تعيد-تشكيل-خارطة-الاستقرار-الإقليمي-1099655769.html

خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي

خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في الكرملين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T19:28+0000

2025-04-17T19:28+0000

2025-04-17T19:28+0000

حصري

العالم العربي

قطر

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099642327_0:236:3207:2040_1920x0_80_0_0_0c066c210f9a8c1142eb119afb6a8f9f.jpg

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح المحامي والباحث السياسي القطري، الدكتور عبد الله العذبة، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في كل من غزة وسوريا.ولفت العذبة الى أن الاتفاقيات التي تم توقيهعا بين الجانبين، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدور الروسي في المنطقة، ومن المتوقع أن يشكل العمود الفقري لهذه الشراكة الاستراتيجية.من جهته، اعتبر نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي في سانت بطرسبورغ، عباس حبيش، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن قطر قد تلعب دورًا ما في معالجة بعض المسائل التقنية المتعلقة بالعلاقات الروسية الأوكرانية، كما رجح أن تنخرط روسيا إلى جانب كل من مصر وقطر في جهود دبلوماسية تهدف إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" حينها بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولارأمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري

https://sarabic.ae/20250417/بوتين-يلتقي-مع-أمير-قطر--في-موسكو-فيديو--1099623324.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, قطر, روسيا