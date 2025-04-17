خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة أمير قطر إلى موسكو هي خطوة مهمة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250417/خبراء-لـسبوتنيك-الشراكة-الروسية-القطرية-تعيد-تشكيل-خارطة-الاستقرار-الإقليمي-1099655769.html
خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي
خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في الكرملين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T19:28+0000
2025-04-17T19:28+0000
حصري
العالم العربي
قطر
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099642327_0:236:3207:2040_1920x0_80_0_0_0c066c210f9a8c1142eb119afb6a8f9f.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح المحامي والباحث السياسي القطري، الدكتور عبد الله العذبة، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في كل من غزة وسوريا.ولفت العذبة الى أن الاتفاقيات التي تم توقيهعا بين الجانبين، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدور الروسي في المنطقة، ومن المتوقع أن يشكل العمود الفقري لهذه الشراكة الاستراتيجية.من جهته، اعتبر نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي في سانت بطرسبورغ، عباس حبيش، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن قطر قد تلعب دورًا ما في معالجة بعض المسائل التقنية المتعلقة بالعلاقات الروسية الأوكرانية، كما رجح أن تنخرط روسيا إلى جانب كل من مصر وقطر في جهود دبلوماسية تهدف إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" حينها بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولارأمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
https://sarabic.ae/20250417/بوتين-يلتقي-مع-أمير-قطر--في-موسكو-فيديو--1099623324.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099642327_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_16e7fe7ad2cbc8f975767d40b305f677.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, قطر, روسيا
حصري, العالم العربي, قطر, روسيا

خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي

19:28 GMT 17.04.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في الكرملين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح المحامي والباحث السياسي القطري، الدكتور عبد الله العذبة، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في كل من غزة وسوريا.

وأشار العذبة إلى أن "الشراكة القطرية الروسية مرشحة لأن تحدث أثرا إيجابيا على مستوى المنطقة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها موسكو للمساهمة في حل النزاع المسلّح بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، إلى جانب اعتمادها خطابًا متوازنًا تجاه التطورات في البحر الأحمر".

ولفت العذبة الى أن الاتفاقيات التي تم توقيهعا بين الجانبين، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدور الروسي في المنطقة، ومن المتوقع أن يشكل العمود الفقري لهذه الشراكة الاستراتيجية.
بوتين يستقبل أمير قطر في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
بوتين: قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط... فيديو
10:53 GMT
من جهته، اعتبر نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي في سانت بطرسبورغ، عباس حبيش، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن قطر قد تلعب دورًا ما في معالجة بعض المسائل التقنية المتعلقة بالعلاقات الروسية الأوكرانية، كما رجح أن تنخرط روسيا إلى جانب كل من مصر وقطر في جهود دبلوماسية تهدف إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" حينها بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.
روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولار
أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала