https://sarabic.ae/20250417/خبراء-لـسبوتنيك-الشراكة-الروسية-القطرية-تعيد-تشكيل-خارطة-الاستقرار-الإقليمي-1099655769.html
خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي
خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في الكرملين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T19:28+0000
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح المحامي والباحث السياسي القطري، الدكتور عبد الله العذبة، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في كل من غزة وسوريا.ولفت العذبة الى أن الاتفاقيات التي تم توقيهعا بين الجانبين، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدور الروسي في المنطقة، ومن المتوقع أن يشكل العمود الفقري لهذه الشراكة الاستراتيجية.من جهته، اعتبر نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي في سانت بطرسبورغ، عباس حبيش، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن قطر قد تلعب دورًا ما في معالجة بعض المسائل التقنية المتعلقة بالعلاقات الروسية الأوكرانية، كما رجح أن تنخرط روسيا إلى جانب كل من مصر وقطر في جهود دبلوماسية تهدف إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" حينها بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولارأمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
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حصري, العالم العربي, قطر, روسيا
حصري, العالم العربي, قطر, روسيا
خبراء لـ"سبوتنيك": الشراكة الروسية القطرية تعيد تشكيل خارطة الاستقرار الإقليمي
حصري
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في الكرملين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح المحامي والباحث السياسي القطري، الدكتور عبد الله العذبة، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في كل من غزة وسوريا.
وأشار العذبة إلى أن "الشراكة القطرية الروسية مرشحة لأن تحدث أثرا إيجابيا على مستوى المنطقة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها موسكو للمساهمة في حل النزاع المسلّح بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، إلى جانب اعتمادها خطابًا متوازنًا تجاه التطورات في البحر الأحمر".
ولفت العذبة الى أن الاتفاقيات التي تم توقيهعا بين الجانبين، من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدور الروسي في المنطقة، ومن المتوقع أن يشكل العمود الفقري لهذه الشراكة الاستراتيجية.
من جهته، اعتبر نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي في سانت بطرسبورغ، عباس حبيش، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن قطر قد تلعب دورًا ما في معالجة بعض المسائل التقنية المتعلقة بالعلاقات الروسية الأوكرانية، كما رجح أن تنخرط روسيا إلى جانب كل من مصر وقطر في جهود دبلوماسية تهدف إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" حينها بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.