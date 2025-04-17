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روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولار
روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولار
سبوتنيك عربي
وقعت روسيا وقطر، اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولار، وتم تبادل الوثائق عقب محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T13:54+0000
2025-04-17T14:41+0000
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ووقع، كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع المدير التنفيذي لوكالة قطر للاستثمار محمد سيف السويدي، اتفاقية شراكة مع صندوق الثروة السيادية لدولة قطر بشأن إنشاء منصة روسية قطرية جديدة بقيمة ملياري دولار.بالإضافة إلى ذلك، وقعت روسيا وقطر اتفاقية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية، كما وقعت مذكرة تفاهم بشأن تطوير نظام إدارة المالية العامة بين وزارتي المالية في الدولتين، ووقعت مذكرة تفاهم في مجال التربية البدنية والرياضة.وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على الزيارة، مشيرا إلى أنها كانت مفيدة وقيّمة لتنمية العلاقات بين الدولتين.وفي السياق ذاته، أعرب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للبلاد قريبا. وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وقطر تتعزز، مشيرًا إلى أن قطر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط.وقال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: "علاقاتنا تتعزز، قطر هي أحد شركائنا الرئيسيين بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص".وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسياأمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
https://sarabic.ae/20250417/بوتين-يلتقي-مع-أمير-قطر--في-موسكو-فيديو--1099623324.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوقعان اتفاقيات عقب المحادثات
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوقعان اتفاقيات عقب المحادثات
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روسيا, العالم, العالم العربي, قطر
روسيا, العالم, العالم العربي, قطر

روسيا وقطر توقعان اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولار

13:54 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 14:41 GMT 17.04.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورحفل تبادل الوثائق بعد المحادثات الروسية القطرية في موسكو
حفل تبادل الوثائق بعد المحادثات الروسية القطرية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وقعت روسيا وقطر، اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء منصة استثمارية جديدة بقيمة 2 مليار دولار، وتم تبادل الوثائق عقب محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني.
ووقع، كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع المدير التنفيذي لوكالة قطر للاستثمار محمد سيف السويدي، اتفاقية شراكة مع صندوق الثروة السيادية لدولة قطر بشأن إنشاء منصة روسية قطرية جديدة بقيمة ملياري دولار.
© Ruptly
بالإضافة إلى ذلك، وقعت روسيا وقطر اتفاقية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية، كما وقعت مذكرة تفاهم بشأن تطوير نظام إدارة المالية العامة بين وزارتي المالية في الدولتين، ووقعت مذكرة تفاهم في مجال التربية البدنية والرياضة.
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على الزيارة، مشيرا إلى أنها كانت مفيدة وقيّمة لتنمية العلاقات بين الدولتين.

وقال بوتين، مخاطبًا أمير قطر: "أود أن أشكركم، صاحب السمو، على زيارتكم. لقد كانت مفيدة للغاية، وأعتقد أنها كانت مفيدة جدًا لتطوير علاقاتنا الثنائية".

وفي السياق ذاته، أعرب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للبلاد قريبا.

وقال: "نشكركم على حفاوة الاستقبال والضيافة ونأمل أن نراكم في قطر قريبا".

بوتين يستقبل أمير قطر في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
بوتين: قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط... فيديو
10:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وقطر تتعزز، مشيرًا إلى أن قطر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: "علاقاتنا تتعزز، قطر هي أحد شركائنا الرئيسيين بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص".
بوتين يستقبل أمير قطر بالكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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11:51 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا
أمير قطر يبلغ بوتين بتفاصيل لقائه مع الرئيس السوري
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