https://sarabic.ae/20250418/وزير-سابق-للخارجية-اللبنانية-زيارة-أمير-قطر-إلى-موسكو-دليل-على-أن-العلاقات-لم-تعد-محصورة-بالغرب-1099678631.html

وزير سابق للخارجية اللبنانية: زيارة أمير قطر إلى موسكو دليل على أن العلاقات لم تعد محصورة بالغرب

وزير سابق للخارجية اللبنانية: زيارة أمير قطر إلى موسكو دليل على أن العلاقات لم تعد محصورة بالغرب

سبوتنيك عربي

تحدّث وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور، عن أهمية الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ تميم حمد آل ثاني إلى روسيا، معتبرًا أنها "تشكّل مرحلة جديدة من... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T12:54+0000

2025-04-18T12:54+0000

2025-04-18T12:54+0000

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ورأى منصور، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الزيارة دليل على أن العديد من دول الخليج اليوم تتجه إلى روسيا، ما يؤشّر إلى أن العلاقات لم تعد محصورة في الغرب".ومن هنا، لفت منصور إلى أن "الولايات المتحدة تريد حصر علاقات الدول بها فقط، ولا تريد أن تجد منافسا لها في العالم"، لافتًا إلى "قلق الولايات المتحدة فيما يتعلق بدول الخليج، التي كانت مرتبطة بها على مدى عقود طويلة من الناحية التجارية والسياحية والعلمية والمصالح المشتركة، وبالتالي ستحاول فرض نوع من الضغوط لإبعاد هذه الدول "، مؤكدًا على "استحالة هذا الأمر لأن العالم بدأ يتطور في علاقاته ولا يمكن للأمور أن تقتصر على دولة واحدة".وأكد أن "روسيا ضمانة لسوريا"، قائلاً: "هناك تواجد أميركي وإسرائيلي وتركي على الأراضي السورية، لذلك فإن روسيا تشكّل نوعا من الضمانة أو التوازن في العلاقات بين هذه الدول على الأرض السورية".

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