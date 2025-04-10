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روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقليات
روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقليات
سبوتنيك عربي
طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق شفاف وموضوعي في موجة العنف الأخيرة في الساحل السوري، مشددا على ضرورة... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T20:51+0000
2025-04-10T20:51+0000
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا: "نود أن نلفت الانتباه بشكل خاص إلى أهمية إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية في اللاذقية وطرطوس، حيث قُتل وجُرح المئات، إن لم يكن الآلاف من المدنيين من بين العلويين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية".وأضاف: "يرد هذا الطلب أيضاً في البيان المقابل الصادر عن رئيس مجلس الأمن، والذي يؤكد، من بين أمور أخرى، على ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن هذا الحادث إلى العدالة على وجه السرعة".وتابع: "فقط على هذا الأساس المتين والعادل والشامل يمكن بناء سوريا جديدة، حيث يتم ضمان حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية وجميع مواطني هذا البلد".وفي قت سابق من اليوم، قرر الرئيس السوري، أحمد الشرع، تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.وكانت جرت في 6 مارس/اَذار الماضي انتهاكات وتجاوزات سُجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين بالساحل السوري، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.وغداة الأحداث، أصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في 9 مارس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، مهمتها الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة للتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.وكانت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 نيسان/أبريل الحالي، وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندةً إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
https://sarabic.ae/20250410/شهر-على-تشكيلها-لجنة-تقصي-الحقائق-في-الساحل-السوري-دون-نتائج-حاسمة-1099402641.html
https://sarabic.ae/20250404/الحكومة-السورية-المؤقتة-ترد-على-تقرير-منظمة-العفو-الدولية-بشأن-أحداث-الساحل-1099229153.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي

روسيا تطالب بمحاسبة مرتكبي العنف في سوريا وتدعو إلى حماية الأقليات

20:51 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق شفاف وموضوعي في موجة العنف الأخيرة في الساحل السوري، مشددا على ضرورة حماية الأقليات في سوريا.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا: "نود أن نلفت الانتباه بشكل خاص إلى أهمية إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية في اللاذقية وطرطوس، حيث قُتل وجُرح المئات، إن لم يكن الآلاف من المدنيين من بين العلويين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية".

وتابع: "نحن ننتظر نتائج عمل اللجنة المعنية التي شكلتها السلطات السورية، والتي ينبغي إبلاغ نتائج أنشطتها على الفور إلى أعضاء مجلس الأمن".

وأضاف: "يرد هذا الطلب أيضاً في البيان المقابل الصادر عن رئيس مجلس الأمن، والذي يؤكد، من بين أمور أخرى، على ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن هذا الحادث إلى العدالة على وجه السرعة".
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمة
09:52 GMT
وتابع: "فقط على هذا الأساس المتين والعادل والشامل يمكن بناء سوريا جديدة، حيث يتم ضمان حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية وجميع مواطني هذا البلد".
وفي قت سابق من اليوم، قرر الرئيس السوري، أحمد الشرع، تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.

واجتمع الشرع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.

وكانت جرت في 6 مارس/اَذار الماضي انتهاكات وتجاوزات سُجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين بالساحل السوري، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
أنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
الحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
4 أبريل, 21:16 GMT
وغداة الأحداث، أصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في 9 مارس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، مهمتها الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة للتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.

وكانت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 نيسان/أبريل الحالي، وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندةً إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
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