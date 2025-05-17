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تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
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الجامعة العربية تعلن موعد انعقاد مؤتمر دولي بشأن "حل الدولتين"
الجامعة العربية تعلن موعد انعقاد مؤتمر دولي بشأن "حل الدولتين"
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، يوم الجمعة، أن المؤتمر الدولي حول حل الدولتين في فلسطين سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران 2025،... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T06:13+0000
2025-05-17T06:13+0000
العالم العربي
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العراق
أخبار العراق اليوم
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القمة العربية في بغداد
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وأوضح زكي أن مؤتمر "حل الدولتين" يهدف إلى "تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقضية الفلسطينية".وتوقع الأمين العام المساعد أن يشهد المؤتمر اعتراف دول بدولة فلسطين، مؤكداً أهميته السياسية رغم التحديات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية.من جهة أخرى، أشاد زكي بدور العراق في تعزيز التضامن العربي، مشيراً إلى مقترحاته لإنشاء صندوق عربي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في الدول الخارجة من النزاعات، مع بدء العراق بتخصيص مبالغ لهذا الصندوق، مؤكدا أن الجامعة العربية تسعى لتوحيد المواقف العربية رغم التباينات، مشدداً على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية لإعمار غزة.وتستضيف بغداد القمة العربية الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، لبحث قضايا ملحة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والسودان.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الجمعة، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الرسمية: "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفًا أن الاجتماع "شهد توافقا حول القضايا المطروحة على القمة".وأوضح الوزير المصري: "اتفقنا على طرح مشروع قرار حول اليمن لدعم الشرعية وضمان سلامة الملاحة الدولية"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "الوزراء العرب اتفقوا على طرح مشروع قرار خاص بسوريا والدعوة لعملية سياسية تشمل الجميع".وعقد وزراء الخارجية العرب في العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس الماضي، الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث سلمت البحرين رئاسة اجتماع القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى العراق، حيث اقترحت بغداد تشكيل لجنة وزارية عربية عليا لإنهاء الخلافات بين الدول العربية.
https://sarabic.ae/20250516/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-شن-غارات-جوية-واسعة-النطاق-على-قطاع-غزة-استعدادا-لتوسيع-المناورات-البرية-1100647258.html
https://sarabic.ae/20250510/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-يرد-على-تقرير-بأن-ترامب-سيعترف-بدولة-فلسطين-1100381876.html
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العالم العربي, جامعة الدول العربية, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, القمة العربية في بغداد
العالم العربي, جامعة الدول العربية, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, القمة العربية في بغداد

الجامعة العربية تعلن موعد انعقاد مؤتمر دولي بشأن "حل الدولتين"

06:13 GMT 17.05.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، يوم الجمعة، أن المؤتمر الدولي حول حل الدولتين في فلسطين سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران 2025، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، دون تحديد مكان الانعقاد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بغداد، تناول التحضيرات للقمة العربية الـ34 المقررة اليوم السبت.
وأوضح زكي أن مؤتمر "حل الدولتين" يهدف إلى "تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقضية الفلسطينية".
وتوقع الأمين العام المساعد أن يشهد المؤتمر اعتراف دول بدولة فلسطين، مؤكداً أهميته السياسية رغم التحديات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية.
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من جهة أخرى، أشاد زكي بدور العراق في تعزيز التضامن العربي، مشيراً إلى مقترحاته لإنشاء صندوق عربي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في الدول الخارجة من النزاعات، مع بدء العراق بتخصيص مبالغ لهذا الصندوق، مؤكدا أن الجامعة العربية تسعى لتوحيد المواقف العربية رغم التباينات، مشدداً على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية لإعمار غزة.
وتستضيف بغداد القمة العربية الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، لبحث قضايا ملحة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والسودان.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الجمعة، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.
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وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الرسمية: "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفًا أن الاجتماع "شهد توافقا حول القضايا المطروحة على القمة".
وأوضح الوزير المصري: "اتفقنا على طرح مشروع قرار حول اليمن لدعم الشرعية وضمان سلامة الملاحة الدولية"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "الوزراء العرب اتفقوا على طرح مشروع قرار خاص بسوريا والدعوة لعملية سياسية تشمل الجميع".
وعقد وزراء الخارجية العرب في العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس الماضي، الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث سلمت البحرين رئاسة اجتماع القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى العراق، حيث اقترحت بغداد تشكيل لجنة وزارية عربية عليا لإنهاء الخلافات بين الدول العربية.
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